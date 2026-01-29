ETV Bharat / technology

Airtel यूज़र्स को बड़ा तोहफा: Adobe Express Premium एक साल के लिए फ्री, जानें कैसे

एयरटेल का दावा है कि वो 36 करोड़ यूज़र्स को फ्री में एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे रहा है. ( Adobe )

हैदराबाद: भारत की जानी-मानी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक शानदार डिजिटल गिफ्ट दिया है. एयरटेल ने एडोब के साथ पार्टनरशिप करके अपने यूज़र्स को Adobe Express Premium का एक साल का फ्री एक्सेस देना शुरू किया है, जिसकी कीमत करीब 4,000 रुपये बताई जा रही है. इस ऑफर का फायदा एयरटेल के लगभग 36 करोड़ कंज़्यूमर्स को होने का दावा किया जा रहा है. Adobe Express एक आसान लेकिन पावरफुल डिजाइन और कंटेंट क्रिएशन ऐप है, जो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रोफेशनल क्वालिटी का कंटेंट जल्दी और बिना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज के बनाना होता है. यह ऐप Adobe Firefly जनरेटिव AI से चलता है. इसकी मदद से यूज़र पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, शादी के कार्ड, फेस्टिव ग्रीटिंग्स, मार्केटिंग मटीरियल और बहुत कुछ बना सकते हैं. एयरटेल यूज़र को एडोब प्रीमियम फ्री यह ऐप खासतौर पर छोटे बिजनेस ऑनर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, शादी के कार्ड, फेस्टिव ग्रीटिंग्स, मार्केटिंग मटीरियल और बहुत कुछ बना सकते हैं. Adobe Express फिलहाल इंग्लिश, हिंदी, तमिल और बंगाली भाषाओं में उपलब्ध है, जिसके जरिए भारत के अलग-अलग राज्यों में रहने वाले अलग-अलग भाषीय लोग अपनी-अपनी भाषाओं में इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में एडोब और भी भारतीय भाषाओं का सपोर्ट अपने इस ऐप में शामिल करे.