Airtel यूज़र्स को बड़ा तोहफा: Adobe Express Premium एक साल के लिए फ्री, जानें कैसे
Airtel अपने ग्राहकों को Adobe Express Premium का एक साल का फ्री एक्सेस दे रहा है, जिसमें AI बेस्ड क्रिएटिव टूल्स शामिल हैं.
Published : January 29, 2026 at 4:35 PM IST
हैदराबाद: भारत की जानी-मानी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक शानदार डिजिटल गिफ्ट दिया है. एयरटेल ने एडोब के साथ पार्टनरशिप करके अपने यूज़र्स को Adobe Express Premium का एक साल का फ्री एक्सेस देना शुरू किया है, जिसकी कीमत करीब 4,000 रुपये बताई जा रही है. इस ऑफर का फायदा एयरटेल के लगभग 36 करोड़ कंज़्यूमर्स को होने का दावा किया जा रहा है.
Adobe Express एक आसान लेकिन पावरफुल डिजाइन और कंटेंट क्रिएशन ऐप है, जो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रोफेशनल क्वालिटी का कंटेंट जल्दी और बिना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज के बनाना होता है. यह ऐप Adobe Firefly जनरेटिव AI से चलता है. इसकी मदद से यूज़र पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, शादी के कार्ड, फेस्टिव ग्रीटिंग्स, मार्केटिंग मटीरियल और बहुत कुछ बना सकते हैं.
एयरटेल यूज़र को एडोब प्रीमियम फ्री
यह ऐप खासतौर पर छोटे बिजनेस ऑनर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, शादी के कार्ड, फेस्टिव ग्रीटिंग्स, मार्केटिंग मटीरियल और बहुत कुछ बना सकते हैं. Adobe Express फिलहाल इंग्लिश, हिंदी, तमिल और बंगाली भाषाओं में उपलब्ध है, जिसके जरिए भारत के अलग-अलग राज्यों में रहने वाले अलग-अलग भाषीय लोग अपनी-अपनी भाषाओं में इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में एडोब और भी भारतीय भाषाओं का सपोर्ट अपने इस ऐप में शामिल करे.
फ्री प्लान के मुकाबले प्रीमियम वर्जन में कई एक्स्ट्रा और एडवांस फीचर्स मिलते हैं. इसमें हर महीने 250 जनरेटिव AI क्रेडिट्स, अनलिमिटेड प्रीमियम टेम्पलेट्स, 200 मिलियन से ज्यादा Adobe Stock एसेट्स, पूरा Adobe Fonts लाइब्रेरी और बिना वॉटरमार्क कंटेंट एक्सपोर्ट करने की सुविधा मिलती है. इसके अलावा प्रीमियम वर्ज़न में वीडियो बैकग्राउंड रिमूवल जैसे एडवांस टूल्स, सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करने की सुविधा, 30 दिन की वर्ज़न हिस्ट्री, 100GB क्लाउड स्टोरेज, ब्रांड किट और मल्टी-डिवाइस सिंक जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं.
कौन ले सकता है यह फ्री ऑफर: कंपनी ने इस ऑफर को एयरटेल के सभी यूज़र्स के लिए पेश किया है, चाहे वो प्रीपेड, पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड या DTH कस्टमर हों. इस ऑफर को 29 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2027 के बीच कभी भी रिडीम किया जा सकता है. आपका सब्सक्रिप्शन उसी दिन से एक्टिव हो जाएगा जिस दिन आप इसे क्लेम करेंगे.
Adobe Express Premium ऐसे करें एक्टिव
- Airtel Thanks ऐप खोलें और अपने एयरटेल नंबर से लॉग-इन करें.
- Thanks Benefits सेक्शन में जाएं और "Claim OTTs and more" या Adobe Express Premium ऑफर बैनर खोजें.
- ऑफर बैनर पर टैप करके डिटेल्स देखें और रिडेम्प्शन शुरू करें.
- Adobe अकाउंट से साइन-इन करें या नया अकाउंट बनाएं.
- स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स फॉलो करके सब्सक्रिप्शन एक्टिव करें.
- Play Store या iOS App Store से Adobe Express ऐप डाउनलोड करें.
- लॉग-इन करते ही प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एक्टिव दिखने लगेगा.
एयरटेल का कहना है कि उनकी एडोब के साथ यह पार्टनरशिप भारत में डिजिटल क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे आम लोग भी प्रोफेशनल टूल्स का फायदा उठा सकें.