Airtel और Google की साझेदारी, RCS मैसेजिंग में AI स्पैम फिल्टर और बिजनेस वेरिफिकेशन शुरू

Airtel और Google ने RCS मैसेजिंग में AI स्पैम फिल्टर जोड़कर Android यूजर्स की सुरक्षा मजबूत की. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: भारत में मोबाइल मैसेजिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए भारती एयरटेल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है. इस पार्टनरशिप का मकसद रिच कम्यूनिकेशन सर्विस यानी RCS मैसेजिंग में स्पैम और डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाना है. दोनों कंपनियां मिलकर ऐसा सिस्टम ला रही हैं, जो खासतौर पर एंड्रॉयड यूजर्स को सुरक्षित मैसेजिंग का बेहतर अनुभव देगा. यह नया फीचर गूगल मैसेजेस ऐप के जरिए उपलब्ध होगी. कंपनी का कहना है कि अपनी टेलीकॉम नेटवर्क इंटेलिजेंस को गूगल के RCS प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ रही है. इससे मैसेज भेजने वाले बिजनेस अकाउंट्स की सख्त जांच होगी और संदिग्ध कंटेंट को पहले ही फिल्टर किया जा सकेगा. एयरटेल अपने एआई बेस्ड स्पैम डिटेक्शन टूल्स को सीधे RCS फ्रेमवर्क में शामिल कर रही है. इसका फायदा यह होगा कि किसी भी बिजनेस मैसेज को रियल टाइम में परखा जा सकेगा. अगर कोई संदिग्ध लिंक, फर्ज़ी ऑफर या धोखाधड़ी से जुड़ा संदेश होगा तो सिस्टम उसे ब्लॉक या फिल्टर कर देगा. साथ ही, असली बिजनेस सेंडर की पहचान भी टेलीकॉम लेवल पर वेरिफाई की जाएगी, जिससे यूजर्स को भरोसेमंद मैसेज मिलें. RCS के सभी फीचर्स मिलेंगे