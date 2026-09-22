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Airtel का फैमिली पोस्टपेड प्लान, अब साथ मिलेगा Apple TV, iCloud+ और Arcade

एयरटेल ने अपने फैमिली पोस्टपेड प्लान में Apple के विस्तारित iCloud+ के साथ Apple TV और Apple Arcade की सुविधा जोड़ दी है.

With this offer, the family will get cloud storage, premium shows, and ad-free games in a single plan.
इस ऑफर से परिवार को क्लाउड स्टोरेज, प्रीमियम शोज और बिना विज्ञापन वाले गेम्स एक ही प्लान में मिल जाएंगे. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 5:38 PM IST

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हैदराबाद: एयरटेल ने अपने पोस्टपेड प्लान को पहले से भी ज्यादा आकर्षित बनाने की कोशिश की है. कंपनी ने अब अपने 999 रुपये या उससे ज्यादा कीमत वाले फैमिली पोस्टपेड प्लान के साथ एपल की कई नई सर्विसेज़ को जोड़ दिया है. अब एयरटेल के इन पोस्टपेड प्लान्स का यूज़ करने वाले लोगों को एक्सपैंडेड iCloud+ के साथ Apple TV और Apple Arcade की सुविधा भी मिलेगी. इन सर्विसेज़ का फायदा एपल डिवाइस यूज़ करने वाले एयरटेल यूज़र्स उठा पाएंगे.

iCloud+ की मदद से यूजर्स अपनी फोटो, फाइलें, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट्स को सुरक्षित तरीके से स्टोर और शेयर कर सकते हैं. यूज़र का पूरा डेटा सभी एपल डिवाइस पर सिंक रहता है. नया फोन लेने पर भी पुराना डेटा आसानी से आ जाता है. एपल टीवी पर अवॉर्ड जीतने वाले ओरिजिनल शोज और फिल्म्स भी देखने को मिलेंगी. Apple Arcade में सैकड़ों गेम्स हैं. इनमें कोई विज्ञापन भी नहीं है और इन-ऐप परचेज भी नहीं लगते. आप एयरटेल के इन पोस्टपेड प्लान्स को खरीदने के बाद अनलिमिटेड एपल गेम्स भी खेल सकते हैं.

Airtel Supercharges Family Postpaid Plans with Apple iCloud+, TV and Arcade
यूज़र का पूरा डेटा सभी एपल डिवाइस पर सिंक रहता है. (Airtel)

किन प्लान्स पर मिलेगी सुविधा

एपल की ये सभी सुविधाएं 999 रुपये या उससे महंगे फैमिली पोस्टपेड प्लान्स के साथ मिलेगी. 999 रुपये वाले प्लान में तीन सदस्यों वाले परिवार शामिल हो सकते हैं. इसमें Fastlane टेक्नोलॉजी के साथ अनलिमिटेड डेटा आता है. स्पैम कॉल से प्रोटेक्शन मिलती है. इसमें पहले से भी कुछ एंटरटेनमेंट वाले सब्सक्रिप्शन जुड़े रहते हैं. अब Apple की तीनों सेवाएं जुड़ने से यह प्लान परिवार के लिए और ज्यादा फायदेमंद हो गया है। एक ही प्लान में नेट, क्लाउड स्टोरेज, टीवी शोज और गेम्स मिल जाएंगे. इसके लिए यूज़र्स को एयरटेल ऐप या किसी भी एयरटेल स्टोर पर जाकर अपना प्लान अपग्रेड करना होगा.

भारती एयरटेल के डायरेक्टर मार्केट ऑप्स अमित त्रिपाठी ने कहा कि कंपनी लगातार ऐसे ऑफर लाती है जिससे ग्राहकों की जिंदगी आसान हो. फैमिली पोस्टपेड प्लान में कनेक्टिविटी के साथ मनोरंजन और डिजिटल सुविधाएं एक साथ दी जा रही हैं. Apple की सेवाएं जोड़कर परिवारों को ज्यादा वैल्यू मिल रही है.

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