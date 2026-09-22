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Airtel का फैमिली पोस्टपेड प्लान, अब साथ मिलेगा Apple TV, iCloud+ और Arcade

इस ऑफर से परिवार को क्लाउड स्टोरेज, प्रीमियम शोज और बिना विज्ञापन वाले गेम्स एक ही प्लान में मिल जाएंगे. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: एयरटेल ने अपने पोस्टपेड प्लान को पहले से भी ज्यादा आकर्षित बनाने की कोशिश की है. कंपनी ने अब अपने 999 रुपये या उससे ज्यादा कीमत वाले फैमिली पोस्टपेड प्लान के साथ एपल की कई नई सर्विसेज़ को जोड़ दिया है. अब एयरटेल के इन पोस्टपेड प्लान्स का यूज़ करने वाले लोगों को एक्सपैंडेड iCloud+ के साथ Apple TV और Apple Arcade की सुविधा भी मिलेगी. इन सर्विसेज़ का फायदा एपल डिवाइस यूज़ करने वाले एयरटेल यूज़र्स उठा पाएंगे. iCloud+ की मदद से यूजर्स अपनी फोटो, फाइलें, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट्स को सुरक्षित तरीके से स्टोर और शेयर कर सकते हैं. यूज़र का पूरा डेटा सभी एपल डिवाइस पर सिंक रहता है. नया फोन लेने पर भी पुराना डेटा आसानी से आ जाता है. एपल टीवी पर अवॉर्ड जीतने वाले ओरिजिनल शोज और फिल्म्स भी देखने को मिलेंगी. Apple Arcade में सैकड़ों गेम्स हैं. इनमें कोई विज्ञापन भी नहीं है और इन-ऐप परचेज भी नहीं लगते. आप एयरटेल के इन पोस्टपेड प्लान्स को खरीदने के बाद अनलिमिटेड एपल गेम्स भी खेल सकते हैं. यूज़र का पूरा डेटा सभी एपल डिवाइस पर सिंक रहता है. (Airtel)