Airtel ने Google के साथ की पार्टनरशिप, SMS की जगह मिलेगी RCS की सुविधा! जानें दोनों का अंतर

Airtel और Google अब भारत में RCS से SMS को बदलने जा रहे है. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

कुल मिलाकर, RCS मैसेंजिंग के जरिए यूज़र्स को व्हाट्सएप या व्हाट्सएप जैसी अन्य मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म का अनुभव मिलेगा, लेकिन वो नेटवर्क आधारित नहीं होगा.

RCS SMS से कहीं आगे है, इसपर यूज़र्स को आम SMS/MMS से बढ़कर सुविधाएं मिलेंगी:

हैदराबाद: भारत की सबसे लोकप्रिय टेलीकॉम कंपनियों में से एक एयरटेल और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल ने एक नई पार्टनरशिप की है, ताकि भारत में RCS मैसेजिंग शुरू हो सके. RCS यानी Rich Communication Services. इसे SMS का अगला रूप माना जाता है. इस नए समझौते के साथ एयरटेल अब गूगल की RCS प्लेटफॉर्म के ज़रिए यूज़र्स को मैसेजिंग का एक नया एक्सपीरियंस देगा.

इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक अनजान सोर्स के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक, Airtel-Google के इस समझौते में तय हुआ है कि मैसेज भेजने पर ₹0.11 प्रति मेसेज चार्ज लगेगा. इसका मतलब है कि अगर आप RCS मैसेज भेजेंगे तो हर बार यही मामूली रेट लगेगा.

इसके अलावा भारत में RCS मैसेजिंग को लेकर 80:20 रेवन्यू-शेयर मॉडल है यानी इससे होने वाली ज्यादातर आमदनी carrier (Airtel) के हिस्से में जाएगी और बाकी Google के हिस्से में जाएगी

RCS से एयरटेल को क्या दिक्कत थी

दरअसल, एयरटेल पहले RCS सुविधा मुहैया कराने में हिचक रहा था. उसे एन्क्रिप्शन और स्पैम को लेकर चिंता थी. एयरटेल ने यह भी साफ कहा था कि वो चाहता है कि इन वैकल्पिक मैसेजिंग सर्विसेज को एंटी-स्पैम नियमों में लाया जाए. हालांकि, अब गूगल और एयरेटल ने मिलकर तय किया है कि RCS को Airtel के स्मार्ट spam-filter से लिंक करके स्पैम मैसेजों को रोका जाएगा. इससे यूज़र्स के पास सिर्फ वैलिड मैसेज ही जाएंगे और कोई स्पैम मैसेज नहीं जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, अब देश की बड़ी-बड़ी कंपनियां यानी Airtel, Reliance Jio और Vodafone Idea भी RCS मैसेंजिंग की सुविधा लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में भारत में यूज़र्स SMS की जगह RCS मैसेंजिंग का ही इस्तेमाल करते नज़र आएंगे. इसे बिजनेस में भी फायदा हो सकता है, क्योंकि वो RCS के ज़रिए SMS से बेहतर, इंटरऐक्टिव नोटिफिकेशन और ट्रांजैक्शन मैसेज भेज सकेंगे. इससे मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में RCS का इस्तेमाल बढ़ेगा.

RCS vs SMS – आसान शब्दों में समझिए अंतर

फीचर RCS SMS पूरा नाम Rich Communication Services Short Message Service मैसेज की लंबाई कोई लिमिट नहीं (हज़ारों शब्द भी भेज सकते हो) सिर्फ़ 160 अक्षर (हिंदी/इंग्लिश मिलाकर) फोटो/वीडियो भेज सकते हो? हां, हाई-क्वालिटी फोटो, वीडियो, ऑडियो भेज सकते हो नहीं (केवल MMS से, जो अलग चार्ज और कम क्वालिटी) ग्रुप चैट बहुत अच्छी ग्रुप चैट, नाम बदल सकते हो, लोग जोड़-सकते हो बहुत बेसिक ग्रुप, नाम नहीं बदलता पढ़ा हुआ (Read Receipt) हां – पता चलता है कि मैसेज पढ़ लिया गया या नहीं नहीं टाइप कर रहा है इंडिकेटर हां – दिखता है कि सामने वाला टाइप कर रहा है नहीं एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन कुछ ऐप्स में हां (जैसे Google Messages में अब है) नहीं इंटरनेट चाहिए? हां – वाई-फ़ाई या मोबाइल डेटा चाहिए नहीं – सिर्फ़ नेटवर्क सिग्नल चाहिए एमोजी/स्टिकर हां, भरपूर मात्रा में बहुत लिमिटेड कॉलिंग बटन, लोकेशन शेयर हां, डायरेक्ट मैसेज में ही कर सकते हो नहीं भारत में कौन-कौन से फोन में काम करता है लगभग सभी नए Android फ़ोन और iPhone (iOS 18 से) सभी फोन (यहां तक की पुराने फ़ीचर फ़ोन में भी) कैरियर सपोर्ट Jio, Airtel, Vi – सभी सपोर्ट करते हैं सभी कैरियर

