एयर टैक्सी सर्विस से मोबिलिटी में आ सकता है बदलाव, मिनटों में पूरी होगी यात्रा: CII रिपोर्ट
दिल्ली-NCR में मोबिलिटी में बदलाव आने की उम्मीद है, क्योंकि यहां एयर टैक्सी सर्विस शुरू होने की चर्चा चल रही है.
Published : February 13, 2026 at 5:14 PM IST
नई दिल्ली: एयर टैक्सी सर्विस से खासकर दिल्ली-NCR में मोबिलिटी में बदलाव आने की उम्मीद है, जिससे करीब 100 km का सफर घंटों से घटकर सिर्फ 30 मिनट का हो जाएगा. अपनी रिपोर्ट, 'भारत में एडवांस्ड एयर मोबिलिटी के भविष्य को समझना' में, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने एडवांस्ड एयर मोबिलिटी (AAM) की फिजिबिलिटी का आकलन किया.
रिपोर्ट में कहा गया है कि उदाहरण के लिए, पूर्वी दिल्ली से गुरुग्राम तक पीक-आवर में 20 km की दूरी तय करने में 90 मिनट तक लग सकते हैं. हवाई जहाज से, यह दूरी लगभग 15 मिनट तक कम हो सकती है.
चरणबद्ध रोलआउट रणनीति
CII की रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि सर्विस को अचानक या रुकावट डालने वाला नहीं बनाया जाएगा. इसके बजाय, यह लोगों का भरोसा बनाने और सुरक्षा का पालन पक्का करने के लिए एक फेज़्ड तरीका सुझाता है.
इसमें कहा गया है कि, "पहले स्टेज में, eVTOL ऑपरेशन मेडिकल और इमरजेंसी सर्विस पर फोकस करेंगे, जिसमें ऑर्गन ट्रांसपोर्ट भी शामिल है. ये मिशन हॉस्पिटल की छतों और मौजूदा हेलीपैड से ऑपरेट किए जा सकते हैं, जिन्हें कम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल के लिए अपग्रेड किया गया है. पैसेंजर सर्विस तभी शुरू की जाएंगी जब सुरक्षा सिस्टम वैलिडेट हो जाएंगे, ऑपरेशन स्टेबल हो जाएंगे और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे."
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह धीरे-धीरे किया जाने वाला तरीका शहरी ट्रांसपोर्ट की एक पूरी तरह से नई कैटेगरी को मंज़ूरी दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है.
ग्राउंड हब पर रूफटॉप वर्टिपोर्ट
ब्लूप्रिंट की एक खास बात यह है कि घने शहरी इलाकों में महंगी ज़मीन लेने के बजाय छतों पर वर्टिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा. अस्पतालों, ऑफिस टावरों, टेक पार्कों और ऊंची इमारतों की छतों को टेक-ऑफ और लैंडिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि इस तरीके से कैपिटल खर्च को 30 परसेंट से 50 परसेंट तक कम करने का मौका मिलता है, साथ ही साइट खरीदने के अधिकार पाने के लंबे प्रोसेस से बचने की वजह से शुरू होने के 12 महीनों के अंदर ऑपरेशनल सर्विस भी मिल सकती है.
प्रस्तावित वर्टिपोर्ट में मॉड्यूलर बैटरी स्वैपिंग, यात्रियों के लिए लाउंज एरिया, बायोमेट्रिक चेक-इन और इमरजेंसी क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे. रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम, बैटरी स्टोरेज सिस्टम और स्मार्ट माइक्रोग्रिड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जैसे सस्टेनेबल फीचर्स के लिए भी सुझाव दिए जाएंगे.
दिल्ली हवाई क्षेत्र की जटिलता
दिल्ली के एयरस्पेस में फ्लाइट ऑपरेशन का कॉम्प्लेक्स और भीड़भाड़ वाला नेचर ऑपरेशन करने में एक बड़ी चुनौती पैदा करता है. गुरुग्राम से यह रूट शहर के उत्तरी हिस्से से सिविल लाइंस और पंजाबी बाग की ओर जाएगा, लुटियंस दिल्ली, दिल्ली कैंटोनमेंट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एयरपोर्ट) से जुड़े एयरस्पेस को बायपास करेगा और दूरी को लगभग एक तिहाई से बढ़ाकर लगभग 35 किलोमीटर कर देगा, लेकिन फिर भी यात्रा के इस हिस्से में फ्लाइट का समय 12 मिनट से कम होगा.
CP से जेवर जाने वाला रास्ता उत्तर प्रदेश एयरस्पेस में घुसने से पहले तुगलकाबाद और ओखला को बायपास करेगा और मौजूदा एविएशन नियमों का पालन करेगा.
कम ऊंचाई वाले शहरी हवाई यातायात प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए, रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित रूट डीकॉन्फ्लिक्टेशन, ऑटोमैटिक डिपेंडेंट सर्विलांस-ब्रॉडकास्ट (ADS-B) और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट की रियल टाइम ट्रैकिंग और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में एकीकरण का उपयोग करके एक एकीकृत शहरी हवाई यातायात समन्वय प्रणाली (IUATCS) और समर्पित शहरी यातायात प्रबंधन (UATM) ढांचे को लागू करने की सिफारिश की गई है.
विनियामक आधारभूत कार्य चल रहा
भारत के एविएशन रेगुलेटर ने एडवांस्ड एयर मोबिलिटी (AAM) की तैयारी के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं. 2024 में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने वर्टिपोर्ट डिज़ाइन गाइडलाइंस जारी कीं. साल 2025 में यह एयरक्राफ्ट रूल्स के रूल 133 A के तहत VTOL-इनेबल्ड एयरक्राफ्ट उड़ाने की इच्छा रखने वाले पायलटों के लाइसेंस के लिए नई गाइडलाइंस जारी करेगा.
भारत स्टैंडर्डाइज़ेशन को बेहतर बनाने के लिए EASA समेत दुनिया के बड़े सेफ्टी रेगुलेटर के साथ काम कर रहा है. अभी, छह वर्किंग ग्रुप हैं, जो एयरवर्दीनेस, ऑपरेशन, लाइसेंसिंग, एयरस्पेस के मैनेजमेंट और सेफ्टी के फ्रेमवर्क से जुड़े मामलों पर काम कर रहे हैं.
प्रस्तावित गवर्नेंस स्ट्रक्चर के तहत सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए ज़िम्मेदार होगी, DGCA सर्टिफिकेशन के रेगुलेशन और सेफ्टी के लिए ज़िम्मेदार होगी, और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया eVTOL ऑपरेशन के लिए एयरस्पेस के इंटीग्रेशन में मदद करेगी.
पर्यावरण के अनुकूल और शांत फ़्लाइट ऑपरेशन इसके बताए गए सेलिंग पॉइंट्स में से एक है. रिपोर्ट के अनुसार, eVTOL टेलपाइप पर कोई एमिशन नहीं करते हैं और पारंपरिक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की तुलना में काफ़ी कम शोर के साथ काम करते हैं. बताया गया है कि कुछ प्लेटफ़ॉर्म पारंपरिक रोटरक्राफ्ट के लिए 80dBA के मुकाबले 65dBA या उससे कम थे.
वर्टिपोर्ट को पावर देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल eVTOL के एनवायरनमेंटल फ़ायदों को और बढ़ा सकता है. eVTOL ऑपरेशन के एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले बुरे असर को कम करने के सुझावों में वर्टिपोर्ट के आस-पास नॉइज़ मेज़रमेंट ज़ोन बनाना, ऑपरेटिंग घंटे कम करना, लगातार नॉइज़ मॉनिटरिंग करना और इकोलॉजिकली सेंसिटिव ज़मीन पर उड़ने से बचना शामिल है.
फंडिंग और टेक्नोलॉजी तक पहुंच को चुनौतियों के तौर पर पहचाना गया है. आम तौर पर, भारत में बैंकों को एविएशन सेक्टर को लोन देने के लिए कोलैटरल की काफी ज़रूरत होती है. इस बारे में, CII का सुझाव है कि गुजरात में GIFT सिटी का इस्तेमाल eVTOLs के लिए लीजिंग स्ट्रक्चर बनाने में किया जा सकता है, जिसे आयरलैंड में एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग इकोसिस्टम की तरह बनाया गया है.
टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बैटरी इनोवेशन अभी भी ज़रूरी है. अभी की लिथियम-आयन बैटरी 5-10 मिनट की फास्ट-चार्जिंग कैपेबिलिटी और 2,000 चार्ज साइकिल से ज़्यादा की लाइफ़साइकल के साथ 30-100 km तक की ट्रिप को सपोर्ट कर सकती हैं. हालांकि, दिल्ली के बहुत खराब मौसम, जैसे हीटवेव और मॉनसून से लेकर कोहरे और धूल भरी आंधी तक, के लिए एडवांस्ड थर्मल मैनेजमेंट और सेंसर सिस्टम की ज़रूरत होगी.
व्यवहार्यता संबंधी चिंताएं
हालांकि इस कॉन्सेप्ट ने उत्साह पैदा किया है, लेकिन इसके आर्थिक फ़ायदे और रेगुलेटरी मंज़ूरी को लेकर सवाल बने हुए हैं. इंडियन एयर फ़ोर्स के पूर्व फ़ाइटर पायलट कैप्टन शरत पनिकर ने इस प्रस्ताव को लेकर थोड़ी उम्मीद जताई है.
पनिकर ने ETV Bharat को बताया कि, "वे कह रहे हैं कि इसकी कीमत Ola या Uber से दोगुनी होगी. यह तब तक बहुत मुमकिन नहीं लगता जब तक आप इसमें इकॉनमी ऑफ़ स्केल न लगा दें. मान लीजिए उनके पास ऐसी लगभग सौ मशीनें हों, तभी इकॉनमी ऑफ़ स्केल काम करेगा." उन्होंने आगे कहा कि हालांकि यह कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजिकली सही है, लेकिन कमर्शियल सस्टेनेबिलिटी पक्की नहीं है.
उन्होंने कहा कि, "एक कॉन्सेप्ट डेमोंस्ट्रेटर के तौर पर यह ठीक है. लेकिन आखिर में, ATC और एयरपोर्ट अथॉरिटी से बहुत सारी मंज़ूरी लेनी पड़ती है. हवा में उड़ने वाले ट्रैफिक को अलग करना बहुत ज़रूरी है. मुझे नहीं लगता कि सेफ्टी कोई मुद्दा होना चाहिए, लेकिन इसे उड़ने लायक साबित करने के लिए DGCA से मंज़ूरी लेनी होगी. इस प्रोसेस में समय लगेगा."
पनिकर ने बोर्डिंग स्टेशन, लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसेंजर कैपेसिटी जैसे ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "आप इन मशीनों को कहां से ऑपरेट करने वाले हैं? यह एक बहुत बड़े ड्रोन जैसा दिखता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एयरोडायनामिक्स का कॉम्बिनेशन. कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन यह कितनी जल्दी हो सकता है, मुझे शक है."
हालांकि, उन्होंने आने-जाने वालों को आकर्षित करने की संभावना को माना. उन्होंने कहा कि, "अगर किसी चीज़ को पीक ट्रैफिक में दो घंटे लगते हैं और आप 15 मिनट में पहुंच सकते हैं, तो मुझे दोगुना पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं होगी. यह निश्चित रूप से ज़्यादा सुविधाजनक है. इसमें कोई शक नहीं है."
एक रणनीतिक अवसर
CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट का ऑपरेशनल लॉन्च NCR के कंजेशन क्राइसिस को दूर करने की ज़रूरत को दिखाता है. उन्होंने कहा कि, "यह रिपोर्ट थ्योरी से आगे जाती है, यह गुड़गांव, CP और एयरपोर्ट को जोड़ने वाले एक काल्पनिक कॉरिडोर का इस्तेमाल करके एक ग्राउंडेड, टेक्निकल और रेगुलेटरी रोडमैप देती है."
रिपोर्ट में एडवांस्ड एयर मोबिलिटी को सिर्फ़ एक प्रीमियम ट्रांसपोर्ट सर्विस के तौर पर ही नहीं, बल्कि 'टू-डाइमेंशनल ट्रांज़िट से थ्री-डाइमेंशनल एरियल मोबिलिटी' की ओर एक स्ट्रेटेजिक छलांग के तौर पर भी दिखाया गया है, जो भारत के नेट-ज़ीरो 2070 कमिटमेंट्स के साथ अलाइन है.
अगर 2026 और 2028 के बीच इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो दिल्ली-NCR पायलट प्रोजेक्ट भारत को अगली जनरेशन के एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और अर्बन मोबिलिटी इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बना सकता है.
अभी के लिए, NCR के ऊपर का आसमान एयर टैक्सी से साफ़ रह सकता है. लेकिन जैसे-जैसे रेगुलेटर, इंडस्ट्री और स्टार्टअप एक साथ आ रहे हैं, ब्लूप्रिंट बताता है कि हवाई यात्रा का दौर जितना लगता है, उससे कहीं ज़्यादा करीब हो सकता है, बशर्ते इकोनॉमिक्स, सेफ्टी और पब्लिक ट्रस्ट एक साथ उड़ान भरें.