ETV Bharat / technology

एयर टैक्सी सर्विस से मोबिलिटी में आ सकता है बदलाव, मिनटों में पूरी होगी यात्रा: CII रिपोर्ट

गुंटूर में चावा अभिराम द्वारा बनाए गए VTOL एयरक्राफ्ट V2 की फाइल फोटो ( फोटो - ETV Bharat )

नई दिल्ली: एयर टैक्सी सर्विस से खासकर दिल्ली-NCR में मोबिलिटी में बदलाव आने की उम्मीद है, जिससे करीब 100 km का सफर घंटों से घटकर सिर्फ 30 मिनट का हो जाएगा. अपनी रिपोर्ट, 'भारत में एडवांस्ड एयर मोबिलिटी के भविष्य को समझना' में, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने एडवांस्ड एयर मोबिलिटी (AAM) की फिजिबिलिटी का आकलन किया. रिपोर्ट में कहा गया है कि उदाहरण के लिए, पूर्वी दिल्ली से गुरुग्राम तक पीक-आवर में 20 km की दूरी तय करने में 90 मिनट तक लग सकते हैं. हवाई जहाज से, यह दूरी लगभग 15 मिनट तक कम हो सकती है. चरणबद्ध रोलआउट रणनीति

CII की रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि सर्विस को अचानक या रुकावट डालने वाला नहीं बनाया जाएगा. इसके बजाय, यह लोगों का भरोसा बनाने और सुरक्षा का पालन पक्का करने के लिए एक फेज़्ड तरीका सुझाता है. इसमें कहा गया है कि, "पहले स्टेज में, eVTOL ऑपरेशन मेडिकल और इमरजेंसी सर्विस पर फोकस करेंगे, जिसमें ऑर्गन ट्रांसपोर्ट भी शामिल है. ये मिशन हॉस्पिटल की छतों और मौजूदा हेलीपैड से ऑपरेट किए जा सकते हैं, जिन्हें कम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल के लिए अपग्रेड किया गया है. पैसेंजर सर्विस तभी शुरू की जाएंगी जब सुरक्षा सिस्टम वैलिडेट हो जाएंगे, ऑपरेशन स्टेबल हो जाएंगे और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे." रिपोर्ट में कहा गया है कि यह धीरे-धीरे किया जाने वाला तरीका शहरी ट्रांसपोर्ट की एक पूरी तरह से नई कैटेगरी को मंज़ूरी दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है. ग्राउंड हब पर रूफटॉप वर्टिपोर्ट

ब्लूप्रिंट की एक खास बात यह है कि घने शहरी इलाकों में महंगी ज़मीन लेने के बजाय छतों पर वर्टिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा. अस्पतालों, ऑफिस टावरों, टेक पार्कों और ऊंची इमारतों की छतों को टेक-ऑफ और लैंडिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस तरीके से कैपिटल खर्च को 30 परसेंट से 50 परसेंट तक कम करने का मौका मिलता है, साथ ही साइट खरीदने के अधिकार पाने के लंबे प्रोसेस से बचने की वजह से शुरू होने के 12 महीनों के अंदर ऑपरेशनल सर्विस भी मिल सकती है. प्रस्तावित वर्टिपोर्ट में मॉड्यूलर बैटरी स्वैपिंग, यात्रियों के लिए लाउंज एरिया, बायोमेट्रिक चेक-इन और इमरजेंसी क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे. रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम, बैटरी स्टोरेज सिस्टम और स्मार्ट माइक्रोग्रिड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जैसे सस्टेनेबल फीचर्स के लिए भी सुझाव दिए जाएंगे. दिल्ली हवाई क्षेत्र की जटिलता

दिल्ली के एयरस्पेस में फ्लाइट ऑपरेशन का कॉम्प्लेक्स और भीड़भाड़ वाला नेचर ऑपरेशन करने में एक बड़ी चुनौती पैदा करता है. गुरुग्राम से यह रूट शहर के उत्तरी हिस्से से सिविल लाइंस और पंजाबी बाग की ओर जाएगा, लुटियंस दिल्ली, दिल्ली कैंटोनमेंट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एयरपोर्ट) से जुड़े एयरस्पेस को बायपास करेगा और दूरी को लगभग एक तिहाई से बढ़ाकर लगभग 35 किलोमीटर कर देगा, लेकिन फिर भी यात्रा के इस हिस्से में फ्लाइट का समय 12 मिनट से कम होगा. CP से जेवर जाने वाला रास्ता उत्तर प्रदेश एयरस्पेस में घुसने से पहले तुगलकाबाद और ओखला को बायपास करेगा और मौजूदा एविएशन नियमों का पालन करेगा. कम ऊंचाई वाले शहरी हवाई यातायात प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए, रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित रूट डीकॉन्फ्लिक्टेशन, ऑटोमैटिक डिपेंडेंट सर्विलांस-ब्रॉडकास्ट (ADS-B) और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट की रियल टाइम ट्रैकिंग और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में एकीकरण का उपयोग करके एक एकीकृत शहरी हवाई यातायात समन्वय प्रणाली (IUATCS) और समर्पित शहरी यातायात प्रबंधन (UATM) ढांचे को लागू करने की सिफारिश की गई है. विनियामक आधारभूत कार्य चल रहा

भारत के एविएशन रेगुलेटर ने एडवांस्ड एयर मोबिलिटी (AAM) की तैयारी के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं. 2024 में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने वर्टिपोर्ट डिज़ाइन गाइडलाइंस जारी कीं. साल 2025 में यह एयरक्राफ्ट रूल्स के रूल 133 A के तहत VTOL-इनेबल्ड एयरक्राफ्ट उड़ाने की इच्छा रखने वाले पायलटों के लाइसेंस के लिए नई गाइडलाइंस जारी करेगा. भारत स्टैंडर्डाइज़ेशन को बेहतर बनाने के लिए EASA समेत दुनिया के बड़े सेफ्टी रेगुलेटर के साथ काम कर रहा है. अभी, छह वर्किंग ग्रुप हैं, जो एयरवर्दीनेस, ऑपरेशन, लाइसेंसिंग, एयरस्पेस के मैनेजमेंट और सेफ्टी के फ्रेमवर्क से जुड़े मामलों पर काम कर रहे हैं. प्रस्तावित गवर्नेंस स्ट्रक्चर के तहत सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए ज़िम्मेदार होगी, DGCA सर्टिफिकेशन के रेगुलेशन और सेफ्टी के लिए ज़िम्मेदार होगी, और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया eVTOL ऑपरेशन के लिए एयरस्पेस के इंटीग्रेशन में मदद करेगी.