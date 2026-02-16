ETV Bharat / technology

AI Summit 2026: Invideo और Google Cloud की बड़ी साझेदारी, AI बेस्ड 4K फिल्ममेकिंग वर्कफ्लो लॉन्च

Invideo और Google Cloud की नई साझेदारी से अब 4K सिनेमाई फिल्में एआई के जरिए बनेंगी. ( Image Credit: Google Play Store )

हैदराबाद: एआई बेस्ड वीडियो क्रिएशन प्लेटफॉर्म Invideo ने 16 फरवरी को गूगल क्लाउड के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने की घोषणा की है. इस नई डील के तहत कंपनी ने एंटरप्राइज स्तर के ऐसे फिल्मेकिंग वर्कफ्लो पेश किए हैं, जो लंबी और सिनेमाई फिल्ममेकिंग को आसान बनाएंगे. इसका मकसद फिल्म मेकर्स और स्टूडियो को प्री-प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट-प्रोडक्शन तक एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी सुविधा देना है.

Invideo ने पहली बार अक्टूबर 2025 में Google Cloud के साथ हाथ मिलाया था. उस वक्त गूगल के जनरेटिव एआई मॉडल जैसे Gemini, Imagen और Veo 3 को प्लेटफॉर्म में जोड़ा गया था. अब इस साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए Invideo ने गूगल क्लाउड की पूरी एआई टेक्नोलॉजी स्टैक को अपने क्रिएटिव इंटरफेस के साथ इंटीग्रेट किया है.

इसमें TPU और GPU चिप्स का इस्तेमाल मॉडल ट्रेनिंग और सर्विंग के लिए किया जाएगा. इसके साथ ही गूगल के जनरेटिव मीडिया मॉडल्स का उपयोग कर मीडिया स्टूडियो, प्रोडक्शन हाउस, एड एजेंसियों और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स को स्टूडियो-ग्रेड प्रोडक्शन की सुविधा दी जाएगी. Invideo के सीईओ संकेट शाह ने कहा कि उनका प्लेटफॉर्म पहले ही 3 करोड़ से ज्यादा क्रिएटर्स को सर्विस दे रहा है. अब कंपनी का फोकस भविष्य की फिल्ममेकिंग पर है, जहां पर वो सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर नहीं बल्कि फिल्म निर्माताओं की रियल हेल्पर बनना चाहती है. उनके अनुसार, गूगल क्लाउड के साथ मिलकर तैयार की जा रही एंड-टू-एंड एआई पाइपलाइन फिल्म मेकर को उनकी कल्पना को पर्दे पर लाने में मदद करेगा और इन्वेस्टमेंट को भी बैलेंस करेगा.

टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से बना सकेंगे 4K सिनेमाई विजुअल

नई एंटरप्राइज पेशकश के तहत Google के Veo और Imagen मॉडल की मदद से 4K क्वालिटी के सिनेमाई विजुअल सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए तैयार किए जा सकेंगे. इससे निर्देशक शूटिंग से पहले ही लाइटिंग, ब्लॉकिंग और सीन की स्पीड को रियल टाइम में आज़मा सकेंगे. Gemini मॉडल सीन एनालिसिस और नैरेटिव कंटीन्यूटी बनाए रखने में मदद करेगा, ताकि कहानी की शुरुआत से अंत तक एक-जैसा फ्लो बना रहे.