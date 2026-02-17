India AI Impact Summit: भारतीय आदिवासी महिलाओं पर निर्भर दुनिया की बड़ी AI कंपनियां, फिल्ममेकर का खुलासा
फिल्ममेकर अरन्य सहाय ने कहा कि AI की नींव भारत की ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं की छिपी हुई डेटा मेहनत पर टिकी है.
Published : February 17, 2026 at 9:06 PM IST
सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट
नई दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भविष्य की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ताकत माना जा रहा है, लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे एक ऐसी हकीकत भी है, जिस पर काफी कम बात होती है और ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है. भारत के एक मशहूर फिल्ममेकर Aranya Sahay का कहना है कि आज जिन बड़े AI सिस्टम्स पर दुनिया निर्भर है, उनकी बुनियाद भारत के ग्रामीण इलाकों में काम कर रही आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत पर टिकी है.
India AI Impact Summit 2026 के दौरान अरन्य सहाय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा, "डेटा लेबलिंग ही पूरी एआई क्रांति की असली रीढ़ है. इसके बिना कोई भी एआई सिस्टम काम नहीं कर सकता." उन्होंने बताया कि पिक्चर्स, वीडियो और टेक्स्ट को टैग करने वाला यह काम भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन असल में यह पूरी तरह इंसानी मेहनत पर आधारित है.
आदिवासी महिलाएं कर रहीं डेटा लेबलिंग
सहाय के मुताबिक, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों के ग्रामीण इलाकों में यह काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है.
उन्होंने कहा, "जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो यह कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां जैसे NVIDIA और Microsoft भी इन्हीं इलाकों में बैकएंड ऑपरेशंस चलाती हैं, जहां आदिवासी महिलाएं डेटा लेबलिंग का काम कर रही हैं."
इसी अनुभव ने उनकी चर्चित फिल्म Humans in the Loop को जन्म दिया. यह फिल्म झारखंड की एक आदिवासी महिला की कहानी कहती है, जो एआई के लिए डेटा लेबलिंग का काम करती है. सहाय ने बताया, "यह फिल्म सिर्फ AI पर नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की कहानी है, जो एआई के पीछे काम कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम से लगभग गायब रहते हैं."
फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और इसे Alfred P. Sloan Foundation की ओर से Film Independent Sloan Distribution Grant भी मिला. सहाय का मानना है कि इससे यह साफ होता है कि अब दुनिया टेक्नोलॉजी और समाज के रिश्ते को गंभीरता से समझना चाहती है.
AI को लेकर सहाय का नजरिया संतुलित है. उन्होंने कहा, "यह कहना कि एआई पूरी तरह खराब है, ये सही नहीं है और यह भी कहना कि एआई सबकुछ ठीक कर देगा, ये भी सच नहीं है. एआई क्रिएटिव लोगों के लिए एक हेल्पिंग टूल हो सकता है, लेकिन यह इंसानी सोच और संवेदनाओं की जगह नहीं ले सकता."
उन्होंने एआई से जुड़े खतरों पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा, "डीपफेक, युद्ध में एआई का इस्तेमाल, पुलिसिंग और चुनावी सिस्टम में एआई, ये सभी बहुत गंभीर मुद्दे हैं. इन पर खुली बहस और नियमों की जरूरत हैं."
कॉपीराइट और क्रिएटिविटी के सवाल पर उन्होंने साफ कहा, "AI जिन डाटासेट्स पर ट्रेन होता है, वह दशकों की इंसानी मेहनत का नतीजा है. इसके लिए क्रेडिट और मुआवजा मिलना चाहिए.”
उन्होंने कहा, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर सहाय ने कहा कि एआई छोटे फिल्ममेकर्स के लिए मौके खोल सकता है, लेकिन साथ ही यह नौकरियां भी छीन सकता है. " ऐसे में चुनौती यही है कि इस बदलाव को जिम्मेदारी से संभाला जाए."