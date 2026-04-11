Google Search AI Mode में एजेंटिक फीचर लॉन्च, अब डायरेक्ट होगी रेस्टोरेंट बुकिंग
गूगल के AI मोड में नई एजेंटिक क्षमता से अब यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार रेस्टोरेंट ढूंढकर सीधे बुकिंग कर सकते हैं.
Published : April 11, 2026 at 1:07 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने शुक्रवार को भारत में अपने सर्च के एआई मोड में नए एजेंटिक क्षमताओं को शुरू करने का ऐलान किया है. अब यूज़र्स सीधे गूगल सर्च से रेस्टोरेंट ढूंढकर टेबल बुक कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि यह अपडेट असल जिंदगी के कामों को आसान बनाने के लिए लाया गया है. इससे लोग कई ऐप्स और वेबसाइट्स पर इधर-उधर भटकने की बजाय एक ही जगह से अपना काम निपटा सकते हैं.
इस नए फीचर्स से एआई मोड अब काफी डिटेल्ड रिक्वेस्ट को भी समझने लगा है. उदाहरण के लिए अगर आप बताएं कि कितने लोगों के साथ जाना है, किस तारीख और समय पर, किस इलाके में और किस तरह का खाना पसंद है, तो एआई इन सारी बातों को ध्यान में रखकर रीयल टाइम में कई प्लेटफॉर्म्स को स्कैन करता है. उसके बाद आपके मुताबिक, रेस्टोरेंट्स की अच्छी लिस्ट तैयार कर देता है. उपलब्ध सीट्स चेक करने के बाद सीधे बुकिंग पेज का लिंक भी देता है. पूरा प्रोसेस अब एक ही चैट में हो जाता है, जो पहले कई स्टेप्स में हुआ करता था.
नए फीचर की खास बातें
यह फीचर गूगल के नॉलेज ग्राफ, मैप्स इंटीग्रेशन और प्रोजेक्ट मरीनर की लाइव वेब ब्राउज़िंग क्षमता पर काम करता है. भारत में गूगल ने Zomato, Swiggy और EazyDiner जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे लाइव उपलब्धता चेक करना और बुकिंग करना आसान हो गया है. अभी इस सुविधा को धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है और आगे इसमें और भी कई तरह के काम जोड़े जाने की उम्मीद है.
गूगल इस अपडेट के जरिए भारत में अपनी जेमिनी एआई को और भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है. कंपनी ने हाल ही में कई भारतीय भाषाओं में सर्च लाइव सपोर्ट फीचर को एक्सपैंड किया है. अब एआई मोड में प्रोडक्ट्स की तुलना, कीमत और खरीदारी का लिंक सीधे चैट में मिल जाता है. इससे यूज़र्स को पारंपरिक तरीके से कीवर्ड्स सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है.
कुल मिलाकर, यह बदलाव गूगल की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें एआई को सिर्फ जानकारी देने वाले टूल से आगे ले जाकर असल काम करने वाला एसिस्टेंट बनाया जा रहा है. भारत जैसे बाजार में जहां लोग रोजाना छोटे-छोटे कामों के लिए अलग-अलग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यह फीचर काफी राहत दे सकता है. इस फीचर में आने वाले दिनों में होटल बुकिंग, इवेंट टिकट या लोकल सर्विसेज जैसी और भी फीचर्स जुड़ सकती है. गूगल धीरे-धीरे सर्च को ज्यादा स्मार्ट और एक्शनेबल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो यूज़र्स के लिए वाकई में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.