AI का बूम या अगला बड़ा क्रैश? निवेश का सैलाब और इतिहास की चेतावनी

एआई टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया काफी ज्यादा निवेश कर रही हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि बार-बार ओवर-एक्साइटमेंट के चक्कर में नुकसान झेलने पड़े हैं.

Published : January 25, 2026 at 6:15 AM IST

अनंथ एस की रिपोर्ट

हैदराबाद: पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लगभग हर समस्या का हल मान लिया गया है. इस कारण भारत समेत दुनियाभर के कई देशों के लगभग हरेक सेक्टर्स में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो चुका है. कैंसर के इलाज से लेकर इंसानों को मंगल ग्रह तक ले जाने या घर के छोटे-मोटो कामों से लेकर बिजनेस के बड़े-बड़े फैसलों को तय करने तक - लगभग हरेक काम के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाने लगा है और लोगों को उम्मीद होने लगी है कि हर समस्या का समाधान एआई है.

इसी वजह से पूरी दुनिया में एआई टेक्नोलॉजी के लिए उत्साह काफी इतना ज्यादा है कि इस क्षेत्र में कई देशों के द्वारा किए जा रहे निवेश भी चौंकाने वाले हो गए हैं. इस रेस में सबसे आगे अमेरिका और चीन है. साल 2026 शुरू हो चुका है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सेल में एआई से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एनुअली 500 से 600 अरब अमेरिकी डॉलर (यानी लगभग 4-5 लाख करोड़ रुपये) का निवेश होगा, जिसमें चिप्स, डेटा सेंटर्स और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी शामिल हैं. यह रकम अमेरिका की कुल जीडीपी का करीब 1.5% है और इस वक्त अमेरिका की GDP लगभग 30.5 ट्रिलियन डॉलर (करीब 2500 लाख करोड़ रुपये) के आसपास है.

Global AI spending soars as debt-fuelled bets raise old warnings
दुनिया भर में AI पर खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कर्ज लेकर लगाए जा रहे ये दांव पुरानी चेतावनियों को फिर से याद दिला रहे हैं. (Image Credit: Getty Images)

दुनियाभर में किए जाने वाले निवेश के इस संभावित आंकड़ें में से अकेले Microsoft, Amazon, Meta और Google की पैरेंट कंपनी Alphabet मिलकर करीब 400 अरब डॉलर का निवेश कर सकती हैं. इसके अलावा थोड़े लंबे वक्त की बात करें तो 2030 तक AI पर दुनिया भर में कुल खर्च 3 से 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ज़्यादातर कंपनियां यह पैसा अपने मुनाफे से नहीं, बल्कि कर्ज लेकर लगा रही हैं. अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों में से सिर्फ गूगल की एकमात्र ऐसी कंपनी है, जिसने अभी तक कर्ज लेकर एआई में निवेश की घोषणा नहीं की है.

वहीं, Oracle इस मामले में सबसे आगे है, जिसपर करीब 100 अरब डॉलर का कर्ज बताया जा रहा है. कुल मिलाकर, टॉप आठ टेक कंपनियों ने करीब 300 अरब डॉलर का कर्ज उठाया है, जो पूरी तरह से इस उम्मीद पर टिका है कि एआई भविष्य में जबरदस्त कमाई करेगा.

इतिहास से तुलना: जब उम्मीदें हद से आगे निकल गईं

एआई टेक्नोलॉजी के लिए इतना क्रेज और उसभर इतना ज्यादा भरोसा करके, भारी-भरकम कर्ज लेकर निवेश करना कितना सही है या गलत, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को खंगालने की जरूरत है. इतिहास में पहले भी इतना बड़ा कर्ज लेकर निवेश करते हुए देखा गया है. 19वीं सदी में ब्रिटेन और अमेरिका में रेलवे के विस्तार के दौरान ऐसा हुआ था. फिर 1990 के दशक के अंत में डॉट-कॉम बूम आया, जब इंटरनेट को दुनिया बदलने वाली ताकत माना गया. हर बार लोगों को लगा कि अब एक नया दौर शुरू हो गया है, जहां सिर्फ तरक्की ही तरक्की होगी. हालांकि, इसमें दिलचस्प बात यह है कि हर बार हकीकत थोड़ी अलग साबित हुई है.

Trends in India’s data centre market
भारत के डेटा सेंटर मार्केट में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. खासकर AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों की वजह से. (Image Credit: ETV Bharat Graphics)

मानव इतिहास में तकनीकी प्रगति यानी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हमेशा से होता रहा है. आग की खोज से लेकर पहिये, बिजली, गाड़ियां, मेडिकल साइंस, इंटरनेट और अब एआई के आविष्कार तक - हर दौर में क्रांतिकारी तकनीकी प्रगति होती आई है. जब किसी नई टेक्नोलॉजी को लेकर जरूरत से ज्यादा उत्साह और उम्मीदें पैदा होती है, तो उसके लिए जरूरत से ज्यादा निवेश भी होता है और यही ओवर-इन्वेस्टमेंट बाद में लंबे और दर्दनाक गिरावट के दौर को जन्म देता है.

आज का AI बूम और ‘ज्यादा कंप्यूट = बेहतर AI’ की सोच

एआई को लेकर मौजूदा जोश का सबसे सीधा असर चिप इंडस्ट्री और डेटा सेंटर्स पर दिख रहा है. दुनिया भर में ड़ी-बड़ी कंपनियां नए डेटा सेंटर्स बना रही हैं. चीन की लोकप्रिय एआई कंपनी DeepSeek ने कुछ समय के लिए यह धारणा तोड़ी थी कि बेहतर AI के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए. डीपसीक ने काफी एआई कंपनियों की तुलना में काफी कम खर्च में ही हाई-परफॉर्मेंस मॉडल बनाकर साबित किया कि इस टेक्नोलॉजी को सस्ते में भी डेवलप किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया का एआई मार्केट फिर से पुराने जोश में लौट आया है और लगातार बड़े निवेश कर रहा है.

The benefits of AI technology will go to those who invest with patience and understanding and strive to move forward.
एआई टेक्नोलॉजी में फायदा उसे ही होगा, जो धैर्य और समझदेरी के साथ निवेश करेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा. (Image Credit: Getty Images)

आज के तारीख में हालात ऐसे हो गए हैं कि हर कंपनी चाहे उसका एआई से सीधा लेना-देना हो या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने निवेशकों और बाज़ार को खुश रखने के लिए खुद को एआई-फोकस्ड बताने लगी हैं. सिर्फ कंपनियां ही नहीं, सरकारें और आम लोग भी एआई की इस बूम में खिंचे चले आ रहे हैं. ऐसे में इन सभी को इस बात का डर सता रहा है कि अगर अभी एआई में पैसा नहीं लगाया, तो कहीं मौका हाथ से निकल न जाए. हालांकि, सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग एआई को ठीक से समझे बिना ही इसमें कूद रहे हैं.

इतिहास की बड़ी बूम और बड़े क्रैश

पिछले 500 सालों में कई बार ऐसा हो चुका है. नीदरलैंड्स की Tulip Mania हो या ब्रिटेन की South Sea Bubble, फ्रांस और ब्रिटेन में कैनाल बनाने का जुनून हो या 19वीं सदी का रेलवे बूम. इसके अलावा 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश हो या 1990 का डॉट-कॉम बबल और 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस - हर बार लोगों को लगा कि इस बार सब कुछ अलग हैस, लेकिन हर बार यह साबित हुआ कि पेड़ आसमान तक नहीं उगते.

From tulips to tech: Why AI’s hype cycle feels uncomfortably familiar
ट्यूलिप से लेकर टेक तक: AI का हाइप साइकिल इतना अजीब तरह से जाना-पहचाना क्यों लग रहा है? (Image Credit: Getty Images)

एक बड़ी वजह यह भी है कि जब सब लोग एक ही दिशा में गलत होते हैं, तो गलत साबित होने का डर कम हो जाता है. इसके अलावा, इंसानों में यह सोचने की आदत होती है कि "इस बार वो इतिहास नहीं दोहराएगा". हालांकि, सच्चाई यह है कि किसी भी बूम के शुरुआती खिलाड़ी अक्सर लंबे समय तक लीडर बने नहीं रहते. 1990 के टेक बूम की कई बड़ी कंपनियां आज या तो खत्म हो चुकी हैं या बहुत छोटी हो गई हैं. रेलवे बूम में भी यही हुआ था.

AI को लेकर जरूरी सवाल

  1. एआई को लेकर पहला बड़ा सवाल यह है कि क्या AI सच में इंसानी इतिहास की सबसे अनोखी क्रांति है. इसका जवाब बिल्कुल साफ है - नहीं. हर दौर को लगता है कि वही सबसे बड़ा बदलाव देख रहा है, लेकिन यह अक्सर अधूरा नजरिया होता है.
  2. एआई को लेकर दूसरा बड़ा सवाल बिजली का है. अनुमान है कि दुनिया भर में AI से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स घोषित किए गए हैं, उनके लिए अगले 20 सालों में करीब 230 गीगावॉट नई और स्थिर बिजली की जरूरत होगी. अमेरिका के टेक्सास राज्य में ही 226 गीगावॉट अतिरिक्त बिजली के लिए आवेदन आ चुके हैं, जबकि वहां की मौजूदा क्षमता सिर्फ 63 गीगावॉट है. Oracle-OpenAI डील को ही देख लें, जिसके लिए हर साल 4.5 गीगावॉट बिजली चाहिए, जो शिकागो जैसे बड़े शहर की घरेलू खपत से भी ज्यादा है. भारत जैसे देशों में तो बिजली की उपलब्धता और भी बड़ी चुनौती होगी और विडंबना यह है कि इस मांग को पूरा करने के लिए कई देश फिर से कोयला और तेल जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर होंगे.
  3. एआई को लेकर तीसरा बड़ा सवाल फंडिंग का है. OpenAI खुद मानता है कि आने वाले कुछ सालों में उसे 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने होंगे. लेकिन कंपनी 2030 से पहले मुनाफा कमाने की स्थिति में नहीं दिखती. इसका मतलब है कि उसका पूरा भविष्य निवेशकों की लगातार मदद पर टिका है.
  4. एआई को लेकर चौथा और सबसे अहम सवाल यह है कि तकनीक कभी भी अपने आप में समाधान नहीं होती. वह सिर्फ एक साधन है. AI से कुछ लोगों को बहुत फायदा होगा, लेकिन सभी को नहीं. अगर AI और रोबोटिक्स बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म कर देंगे, तो लोग खर्च कैसे करेंगे. जब लोग कमाएंगे नहीं, तो मांग भी घटेगी और और मांग के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती.
Data centre electricity consumption
डेटा सेंटर बिजली की खपत (Image Credit: ETV Bharat Graphics)

निष्कर्ष: जो धैर्य रखेगा, वही टिकेगा

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी उपयोगी तो है, इसमें कोई शक नहीं है. यह लंबे समय में समाज और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन असली फायदा उन्हें मिलेगा जो एआई का इस्तेमाल धैर्य के साथ, समझदारी से और सही जगह करेंगे. भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि बिना सोचे-समझे बड़े सपनों पर पैसा लुटाने के बजाय मानव संसाधन, शिक्षा और वैल्यू एडिशन पर ध्यान दिया जाए. इतिहास यही सिखाता है कि जो सबसे ज्यादा शोर में दौड़ता है, वही सबसे पहले गिरता भी है.

