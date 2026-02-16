ETV Bharat / technology

AI-India Impact Summit 2026: पीएम मोदी ने टेक दिग्गजों का किया स्वागत, बोले: 'दुनिया भारत आ रही है'

पीएम मोदी ने AI-India Impact Summit 2026 में टेक दिग्गजों का स्वागत किया ( फोटो - ANI/India AI Impact Summit 2026 )

एक्सपो में 13 देश होंगे शामिल यह एक्सपो भारत मंडपम के 10 एरिया में आयोजित किया गया है, जो 70,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया में फैला होगा और इसमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियां, स्टार्टअप, एकेडेमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और इंटरनेशनल पार्टनर शामिल होंगे.

बता दें कि PM मोदी देश की राजधानी दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में India AI Impact Expo 2026 का उद्घाटन करेंगे. India AI Impact Expo 2026, India AI Impact Summit के साथ 16 से 20 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्शन का एक नेशनल शोकेस माना जा रहा है, जिसमें पॉलिसी, इनोवेशन और बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंटेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा.

क्या बोले पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि, "यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि दुनिया भर से लोग India AI Impact Summit के लिए भारत आ रहे हैं. यह हमारे देश के युवाओं की काबिलियत को भी दिखाता है. यह मौका इस बात का और सबूत है कि हमारा देश साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल डेवलपमेंट में अहम योगदान दे रहा है."

नई दिल्ली: दुनियाभर के टेक लीडर्स आज भारत में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि देश की राजधानी में सोमवार 16 फरवरी से AI-India Impact Summit का आयोजन किया जा रहा है. AI India Expo का उद्घाटन शाम 5 पांच बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा. इसके लिए पीएम मोदी ने इस मेगा इवेंट में आए डेलीगेट्स का स्वागत किया और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने में देश के युवाओं की भूमिका पर ज़ोर दिया.

एक्सपो में 13 देशों के पवेलियन AI इकोसिस्टम में इंटरनेशनल सहयोग को प्रदर्शित करेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीकी देश हिस्सा लेंगे.

तीन थीम वाले 'चक्रों' – पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस – पर 300 से ज़्यादा क्यूरेटेड एग्ज़िबिशन पवेलियन और लाइव डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किए जाएंगे, जो अलग-अलग सेक्टर में AI के बड़े असर को दिखाएंगे. इसके अलावा, 600 से ज़्यादा हाई-पोटेंशियल स्टार्टअप इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, जिनमें से कई ग्लोबल लेवल पर काम के और पॉपुलेशन-स्केल AI सॉल्यूशन बना रहे हैं, जो पहले से ही असल दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं.

2.5 लाख से ज्यादा लोग होंगे शामिल

India AI Impact Expo में कई इंटरनेशनल डेलीगेट्स समेत 2.5 लाख से ज़्यादा विज़िटर्स के आने की भी संभावना जताई जा रही है, और इसका मकसद AI इकोसिस्टम में ग्लोबल पार्टनरशिप और बिज़नेस के मौकों को बढ़ावा देना है.

इसके अलावा, इस इवेंट के दौरान 500 से ज़्यादा सेशन होंगे, जिनमें 3,250 से ज़्यादा स्पीकर और पैनलिस्ट शामिल होंगे. इसके साथ ही, Impact Summit, जो ग्लोबल साउथ में होने वाला पहला इंटरनेशनल AI समिट है, नई दिल्ली के मकसद को भी प्रदर्शित करेगा, जोकि एक ऐसा AI भविष्य बनाना है, जो सबको साथ लेकर चलने वाला, ज़िम्मेदार और असरदार हो.

India AI मिशन के तहत, भारत 12 देसी फाउंडेशन मॉडल पेश कर रहा है, जिन्हें देसी स्टार्टअप और कंसोर्टिया ने बनाया है, जिन्हें बड़े भारतीय डेटासेट पर ट्रेन किया गया है और देश की 22 ऑफिशियल भाषाओं के हिसाब से बनाया गया है. यह Summit उन्हें AI Impact Expo के साथ दिखाएगा, जो 70,000 स्क्वायर मीटर में फैला एक बड़ा शोकेस है, जिसमें प्रिसिजन फार्मिंग से लेकर आसान एजुकेशन तक, असल दुनिया के एप्लीकेशन दिखाए जाएंगे.

भारत के लिए यह समिट एक डिप्लोमैटिक जीत से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि भारत का AI मार्केट 2027 तक USD 17 बिलियन से ज़्यादा होने का अनुमान है और एक यह इरादे का ऐलान है. 800 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स, तेज़ी से बढ़ते स्टार्टअप सीन और वर्ल्ड-क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, भारत खुद को इनोवेशन और असर के बीच एक पुल के तौर पर बना रहा है.