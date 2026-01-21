ETV Bharat / technology

हेल्थकेयर में AI अब ऑप्शनल नहीं, बल्कि जरूरी है: अनुप्रिया पटेल

स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों के लिए एआई ट्रेनिंग शुरू की, ताकि इलाज, निदान और मेडिकल एजुकेशन को आधुनिक बनाया जा सके.

NBEAMS' AI training will enable doctors to learn smart technologies, which will transform the way treatment and medical education are delivered.
एनबीईएमएस की एआई ट्रेनिंग से डॉक्टर सीखेंगे स्मार्ट तकनीक, जिससे इलाज और मेडिकल पढ़ाई का तरीका बदलेगा. (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 8:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब लगभग हरेक सेक्टर में होने लगा है और उनमें से एक हेल्थ सेक्टर भी है. भारत की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज बुधवार यानी 21 जनवरी 2026 को कहा स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि समय की जरूरत बन चुका है. उन्होंने साफ कहा कि एआई का मकसद डॉक्टरों की जगह लेना नहीं है, बल्कि उनकी क्षमता को बढ़ाना है, ताकि डॉक्टर कम समय में ज्यादा और बेहतर इलाज कर सकें.

अनुप्रिया पटेल ने यह बात नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज यानी एनबीईएमए (NBEMS) द्वारा तैयार किए गए मेडिकल एजुकेशन में एआई पर आधारित ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुभारंभ के मौके पर कह रही थीं. यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनबीईएमएस ने विकसित किया है. इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य देश के करीब 50,000 डॉक्टरों को एआई की बुनियादी जानकारी देना है. इसमें एआई के क्लीनिकल प्रैक्टिस, बीमारी की पहचान, इलाज से जुड़े फैसलों, रिसर्च और मेडिकल पढ़ाई में उपयोग को आसान भाषा में समझाया जाना शामिल है. इसका मकसद डॉक्टरों की डिजिटल स्किल्स को मजबूत करना और उन्हें एआई-बेस्ड टूल्स के इस्तेमाल के लिए तैयार करना है.

File Photo: Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare
फाइल फोटो: अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (IANS)

42,000 से ज्यादा डॉक्टर ने किया रजिस्ट्रेशन

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस पहल को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और अब तक 42,000 से ज्यादा डॉक्टर इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में, जहां गैर-संचारी रोगों का बोझ लगातार बढ़ रहा है और टीबी जैसी बीमारियां अब भी बड़ी चुनौती हैं. ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम स्वास्थ्य सेवाओं को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव बनाने में मदद कर सकते हैं.

उन्होंने एनबीईएमएस की तारीफ करते हुए कहा कि संस्था ने मेडिकल एजुकेशन को आधुनिक बनाने और नई तकनीक को अपनाने में सराहनीय भूमिका निभाई है. इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि एआई पर बेस्ड यह ऑनलाइन ट्रेनिंग डॉक्टरों की क्षमता बढ़ाने और मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है. इससे जिम्मेदारी के साथ नई टेक्नोलॉजी अपनाने, बेहतर इलाज और डिजिटल हेल्थ के विजन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. एनबीईएमएस के अध्यक्ष डॉ. अभिजात सेठ ने कहा कि यह कार्यक्रम मेडिकल एजुकेशन को समय के साथ अपडेट रखने और डॉक्टरों को भविष्य के लिए तैयार करने की एनबीईएमएस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: OnePlus बंद होने की अफवाहों पर CEO का जवाब: 'सबकुछ पूरी तरह नॉर्मल है'

TAGGED:

AI IN HEALTHCARE
NBEMS AI TRAINING PROGRAMME
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL
DIGITAL HEALTH INDIA
ANUPRIYA PATEL HEALTH STATEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.