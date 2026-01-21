ETV Bharat / technology

हेल्थकेयर में AI अब ऑप्शनल नहीं, बल्कि जरूरी है: अनुप्रिया पटेल

एनबीईएमएस की एआई ट्रेनिंग से डॉक्टर सीखेंगे स्मार्ट तकनीक, जिससे इलाज और मेडिकल पढ़ाई का तरीका बदलेगा. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब लगभग हरेक सेक्टर में होने लगा है और उनमें से एक हेल्थ सेक्टर भी है. भारत की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज बुधवार यानी 21 जनवरी 2026 को कहा स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि समय की जरूरत बन चुका है. उन्होंने साफ कहा कि एआई का मकसद डॉक्टरों की जगह लेना नहीं है, बल्कि उनकी क्षमता को बढ़ाना है, ताकि डॉक्टर कम समय में ज्यादा और बेहतर इलाज कर सकें. अनुप्रिया पटेल ने यह बात नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज यानी एनबीईएमए (NBEMS) द्वारा तैयार किए गए मेडिकल एजुकेशन में एआई पर आधारित ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुभारंभ के मौके पर कह रही थीं. यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनबीईएमएस ने विकसित किया है. इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य देश के करीब 50,000 डॉक्टरों को एआई की बुनियादी जानकारी देना है. इसमें एआई के क्लीनिकल प्रैक्टिस, बीमारी की पहचान, इलाज से जुड़े फैसलों, रिसर्च और मेडिकल पढ़ाई में उपयोग को आसान भाषा में समझाया जाना शामिल है. इसका मकसद डॉक्टरों की डिजिटल स्किल्स को मजबूत करना और उन्हें एआई-बेस्ड टूल्स के इस्तेमाल के लिए तैयार करना है. फाइल फोटो: अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (IANS)