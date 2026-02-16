ETV Bharat / technology

AI Impact Summit 2026 रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पूरा शेड्यूल और टेक दिग्गजों की लिस्ट

19 फरवरी को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और ग्लोबल सीईओ राउंडटेबल में जिम्मेदार एआई पर अहम चर्चा होगी. ( Image Credit: Digital India )

हैदराबाद: AI Impact Summit 2026 भारत का पहला ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट यानी सम्मेलन है. इसकी शुरुआत 16 फरवरी यानी आज से हो रही है और यह 20 फरवरी तक चलेगी. भारत में आयोजित हो रहा ग्लोबल एआई सम्मेलन कुल 5 दिनों तक चलेगा, लेकिन मुख्य एआई समिट 19 और 20 फरवरी को होगा. इस सम्मेलन में दुनियाभर की कई बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुख, कई देश के प्रतिनिधि और बिजनेस इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल होने वाले हैं. आइए हम आपको इस एआई समिट में शामिल होने वाले दुनियाभर के टेक दिग्गज और पूरे समिट का शेड्यूल बताते हैं. सरकार के मुताबिक, इस कार्यक्रम में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन भी शामिल होंगे. इनके अलावा Google DeepMind के Demis Hassabis, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, Infosys के सीईओ Salil Parekh, Qualcomm के सीईओ Cristiano Amon, TCS के सीईओ K Krithivasan, Accenture की सीईओ Julie Sweet, Cloudflare के सीईओ Matthew Prince, Anthropic के सीईओ Dario Amodei, Bharti Enterprises के सुनिल भारती मित्तल और Meta के चीफ एआई ऑफिसर Alexandr Wang भी मौजूद रहेंगे. हालांकि Nvidia के फाउंडर और CEO Jensen Huang व्यक्तिगत कारणों से इस बार शामिल नहीं हो पाएंगे. कैसे करें रजिस्ट्रेशन