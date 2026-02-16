AI Impact Summit 2026 रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पूरा शेड्यूल और टेक दिग्गजों की लिस्ट
AI Impact Summit 2026 में वैश्विक टेक दिग्गज जुटेंगे. रजिस्ट्रेशन मुफ्त है. मुख्य समिट 19-20 फरवरी को होगा.
Published : February 16, 2026 at 1:39 PM IST
हैदराबाद: AI Impact Summit 2026 भारत का पहला ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट यानी सम्मेलन है. इसकी शुरुआत 16 फरवरी यानी आज से हो रही है और यह 20 फरवरी तक चलेगी. भारत में आयोजित हो रहा ग्लोबल एआई सम्मेलन कुल 5 दिनों तक चलेगा, लेकिन मुख्य एआई समिट 19 और 20 फरवरी को होगा. इस सम्मेलन में दुनियाभर की कई बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुख, कई देश के प्रतिनिधि और बिजनेस इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल होने वाले हैं. आइए हम आपको इस एआई समिट में शामिल होने वाले दुनियाभर के टेक दिग्गज और पूरे समिट का शेड्यूल बताते हैं.
सरकार के मुताबिक, इस कार्यक्रम में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन भी शामिल होंगे. इनके अलावा Google DeepMind के Demis Hassabis, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, Infosys के सीईओ Salil Parekh, Qualcomm के सीईओ Cristiano Amon, TCS के सीईओ K Krithivasan, Accenture की सीईओ Julie Sweet, Cloudflare के सीईओ Matthew Prince, Anthropic के सीईओ Dario Amodei, Bharti Enterprises के सुनिल भारती मित्तल और Meta के चीफ एआई ऑफिसर Alexandr Wang भी मौजूद रहेंगे. हालांकि Nvidia के फाउंडर और CEO Jensen Huang व्यक्तिगत कारणों से इस बार शामिल नहीं हो पाएंगे.
कैसे करें रजिस्ट्रेशन
अगर कोई व्यक्ति इस समिट में शामिल होना चाहता है तो उसे पहले बतौर डेलीगेट रजिस्ट्रेशन करना होगा. उसके लिए नीचे लिखे गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
- इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म भरना होगा.
- फॉर्म में जरूरी जानकारी के साथ एक डिजिटल फोटो अपलोड करनी होगी.
- रजिस्ट्रेशन के दौरान ईमेल पर OTP के जरिए वेरिफिकेशन भी करना होगा.
- अच्छी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुफ्त है.
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ईमेल पर एक QR कोड भेजा जाएगा, जिसे एंट्री के समय स्कैन किया जाएगा.
एआई समिट 2026: कार्यक्रम का शेड्यूल
ध्यान रहे कि 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन सत्र के दौरान कुछ सत्रों में डेलीगेट्स को एंट्री नहीं मिलेगी. इस कार्यक्रम का शेड्यूल काफी विस्तृत है. 16 फरवरी को कीनोट स्पीच, पॉलिसी पैनल डिस्कशन और इंडिया एआई एक्सपो का उद्घाटन होगा. 17 फरवरी को अलग-अलग सेक्टर में एआई के उपयोग पर चर्चा और हेल्थ, एनर्जी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर समेत कई क्षेत्रों पर केसबुक लॉन्च की जाएंगी. 18 फरवरी को रिसर्च सिंपोजियम और इंडस्ट्री सेशन होंगे, जहां नई तकनीकों और इनोवेशन पर बात होगी. 19 फरवरी को मुख्य समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके बाद ग्लोबल सीईओ राउंडटेबल में जिम्मेदार एआई और निवेश पर चर्चा होगी. 20 फरवरी को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काउंसिल मीटिंग्स के साथ कार्यक्रम का समापन होगा.