ETV Bharat / technology

AI Impact Summit 2026: 'भारत को अपने AI मॉडल बनाने होंगे, सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं चलेगा': PSA

AI Impact Summit 2026 में अजय सूद बोले, भारत को आत्मनिर्भर और सुरक्षित AI मॉडल तुरंत बनाने होंगे. ( PTI )

सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट हैदराबाद: AI Impact Summit 2026 के मौके पर देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद ने साफ कहा कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में जोर देकर कहा, "हम सिर्फ यूज़र या कंटेंट कंज़्यूमर बनकर नहीं रह सकते. हमें अपने खुद के AI मॉडल्स बनाने होंगे, क्योंकि हमारा डेटा अलग है और उसे समझने के लिए अपने समाधान जरूरी हैं." भारत में हो रहा AI Impact Summit 2026 ग्लोबल साउथ का पहला बड़ा एआई सम्मेलन है. अजय सूद ने इसे उभरते देशों की बढ़ती महत्वाकांक्षा का प्रतीक बताया. उनके मुताबिक यह सम्मेलन दिखाता है कि भारत जैसे देश चाहते हैं कि AI सुरक्षित हो, सबके लिए हो और समाज के व्यापक हित में काम करे. सूद ने कहा कि इस समिट का मूल विचार "People, Planet, Purpose" है. उन्होंने समझाया, "People का मतलब है AI सबके लिए हो. Planet का मतलब है कि AI का विकास पर्यावरण को ध्यान में रखकर हो, क्योंकि इसकी ऊर्जा खपत काफी ज्यादा है. Purpose का सवाल यह है कि क्या AI सच में लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहा है या सिर्फ सुविधा बढ़ा रहा है." AI संप्रभुता पर दिया ज़ोर