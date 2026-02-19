AI Impact Summit 2026 में Adobe का बड़ा ऐलान, छात्रों को फ्री मिलेंगे कई क्रिएटिव टूल्स!

ETV Bharat / technology

Published : February 19, 2026 at 5:10 PM IST

हैदराबाद: नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे AI Impact Summit 2026 के दौरान Adobe ने बड़ा ऐलान किया है. Adobe ने भारत के छात्रों के लिए पढ़ाई और क्रिएटिव स्किल्स को आसान बनाने की कोशिश की है. इसके लिए कंपनी ने एडोब ने भारत के मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अपने कई प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिव ऐप्स मुफ्त देने की घोषणा की है.

अब तक भारत के छात्रों को Adobe के टूल्स सब्सक्रिप्शन मॉडल पर मिलते थे, लेकिन नए प्लान के तहत योग्य छात्रों को Photoshop, Acrobat और Firefly जैसे AI-पावर्ड ऐप्स का फ्री एक्सेस मिलेगा. एडोब ने इसे भारत मे एआई बेस्ड क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को तेज करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बताया है. एडोब ने यह भी साफ किया है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, बल्कि छात्रों को इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम भी दिया जाएगा.

15,000 स्कूल्स के छात्रों तक पहुंचेगी सुविधा

कंपनी का कहना है कि यह "AI-First" पहल छात्रों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करेगी. यह सुविधा देश के 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजों के छात्रों तक पहुंचेगी, जहां कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे. यह पहल यूनियन बजट 2026 में घोषित उस योजना का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर में 20 लाख नौकरियां पैदा करना है.

इसके साथ ही एडोब ने NASSCOM FutureSkills Prime के साथ पार्टनरशिप का भी ऐलान किया है. इस पार्टनरशिप के तहत छात्रों को एआई से जुड़े कोर्स और सर्टिफिकेशन दिए जाएंगे. Adobe के मुताबिक, यह उसका Adobe Digital Academy प्रोग्राम का विस्तार है, जिसका मकसद युवाओं को इंडस्ट्री-रेडी स्किल्स देना है. फिलहाल, भारत में एडोब का स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन प्लान पहले महीने 400 रुपये महीना और उसके बाद से 2,714 रुपये प्रति महीना की रेट पर मिलता है. इस पैकेज में विद्यार्थियों को Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat Pro, Firefly, After Effects, InDesign, Lightroom, Adobe Express समेत कई प्रोफेशनल टूल्स को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है.

इंडिया एआई समिट 2026 में किए गए इस नए ऐलान के बाद छात्रों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इन टूल्स का इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा. अगर वो इन टूल्स का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो उन्हें सीखने का भी मौका मिलेगा. कुल मिलाकर, एडोब की पहल उन छात्रों के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है, जो डिजाइन, वीडियो, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल स्किल्स के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. इससे न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई आसान और क्रिएटिव होगी, बल्कि उन्हें रोजगार के भी नए विकल्प मिलेंगे.

