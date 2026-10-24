AI कोडिंग टूल्स बढ़ाते हैं काम की रफ्तार, लेकिन परफॉर्मेटिव प्रोडक्टिविटी के संकट को भी बढ़ाते हैं: रिपोर्ट
AI को अपनाने का दबाव और गलतियों को सुधारने का काम उत्पादकता और डेटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है. पढ़ें सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट...
Published : October 24, 2026 at 5:12 PM IST
नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर कंपनी 'Atlassian' की 'स्टेट ऑफ डेवलपर एक्सपीरियंस रिपोर्ट 2026' के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को अपना काम तेजी से पूरा करने में मदद कर रही है. हालांकि, AI की मदद से कोडिंग करने पर जो समय बचता है, उससे जरूरी नहीं कि उत्पादकता (प्रोडक्टिविटी) में भी बढ़ोतरी हो. ऐसा इसलिए है, क्योंकि कर्मचारियों को अभी भी मशीन द्वारा तैयार किए गए आउटपुट की समीक्षा करने और काम के दौरान आने वाली रुकावटों को दूर करने में घंटों का समय लग जाता है.
1,500 से अधिक सॉफ्टवेयर पेशेवरों के सर्वेक्षण पर आधारित इस रिपोर्ट में पाया गया कि 87 प्रतिशत डेवलपर्स का कहना है कि AI की मदद से वे अपना काम तेजी से पूरा कर पाते हैं, जबकि 80 प्रतिशत का कहना है कि AI की बदौलत वे बिना ज्यादा घंटे काम किए ही अधिक काम पूरा कर सकते हैं.
हालांकि, केवल 28 प्रतिशत लोगों ने बताया कि AI के आने के बाद उनके रोज़मर्रा के काम-काज में पहले की तुलना में काफी कम रुकावटें आती हैं.
खोए हुए समय की तलाश में
तेज़ी से कोडिंग करने और असल में प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बीच का अंतर, डेवलपर्स द्वारा बताए गए 'बचाए गए समय' से साफ़ झलकता है. हर हफ़्ते कम से कम 10 घंटे बचाने की बात कहने वालों का अनुपात 2025 में 68 प्रतिशत था, जो 2026 में घटकर 25 प्रतिशत रह गया.
वहीं, 49 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे हर हफ़्ते चार या उससे ज़्यादा घंटे AI से बने आउटपुट को रिव्यू करने, प्रॉम्प्ट्स को ठीक करने और इससे जुड़े अन्य कामों में बिताते हैं. ये नतीजे AI को अपनाने से जुड़े कार्यस्थल के दबाव पर भी सवाल खड़े करते हैं.
जहां 64 प्रतिशत लीडर्स का मानना है कि AI का ज़्यादा इस्तेमाल बेहतर परिणाम देता है, वहीं 41 प्रतिशत डेवलपर्स ने कहा कि वे कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा AI का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे ऐसा करने की उम्मीद की जाती है.
केवल 17 प्रतिशत डेवलपर्स और 23 प्रतिशत लीडर्स ने कहा कि उनके संगठनों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफसाइकिल के दौरान AI को लेकर एक स्पष्ट रणनीति है, जिसे सक्रिय रूप से लागू भी किया गया है.
इलेक्ट्रॉोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की कानूनी सलाहकार और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, कर्णिका ए. सेठ ने ETV Bharat को बताया कि, "कुछ कंपनियां केवल इंडस्ट्री में चर्चा में बने रहने के लिए AI टूल विकसित कर रही हैं. अच्छी गुणवत्ता वाला और जिम्मेदार AI बनाना महत्वपूर्ण है, न कि ऐसा AI जिसमें बहुत कम या बिल्कुल भी इनोवेशन न हो."
सेठ ने आगे कहा कि, "यह सच है कि आज कई संस्थाएं बाहरी AI टूल का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट की गलतियों को सुधारने और ठीक करने में, तथा ऐसी नीतियां और सिस्टम बनाने में काफी श्रम लगता है, जो संवेदनशील डेटा को AI टूल में जाने से रोकें या वहां से ऐसी जानकारी को हटा दें."
AI गवर्नेंस विशेषज्ञ अजय शर्मा ने ETV Bharat को बताया कि AI कोडिंग असिस्टेंट कुछ ही सेकंड में शुरुआती ड्राफ्ट, रूटीन सुधार, टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनके आउटपुट को इंसानी सत्यापन की आवश्यकता होती है.
शर्मा ने कहा कि, "AI कोडिंग असिस्टेंट पहले ड्राफ्ट को तेज़ कर देते हैं. बॉयलरप्लेट टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और रूटीन फ़िक्स कुछ ही सेकंड में आ जाते हैं, और डेवलपर्स कम समय में ज़्यादा तरीके खोज सकते हैं. लेकिन आउटपुट अक्सर सिर्फ़ सही ही होता है. यह एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) बना सकता है, एज केस को मिस कर सकता है, छोटी सिक्योरिटी कमियां ला सकता है, या मौजूदा कोडबेस के तरीकों को नज़रअंदाज़ कर सकता है."
समय का फायदा और समय का नुकसान
उन्होंने आगे कहा कि कोडिंग के दौरान बचाया गया समय रिव्यू के समय बर्बाद हो सकता है, क्योंकि AI द्वारा लिखे गए कोड की जांच करना, खुद कोड लिखने की तुलना में धीमा हो सकता है और इसमें अधिक मानसिक मेहनत लग सकती है.
शर्मा ने कहा कि, "इसका समाधान यह है कि AI को एक स्वतंत्र लेखक मानने के बजाय, एक ऐसे सहयोगी के रूप में देखा जाए जिस पर निगरानी रखी जाती है." उन्होंने बेहतर संदर्भ, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, सुरक्षा जांच और AI के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट संगठनात्मक नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया.
शर्मा ने यह भी कहा कि AI को बड़े पैमाने पर अपनाने से कोड रिव्यूअर्स, वेरिफिकेशन इंजीनियरों, AI गवर्नेंस और कंप्लायंस विशेषज्ञों, प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरों, टेस्ट ऑटोमेशन विशेषज्ञों, और ऐसे पेशेवरों की मांग बढ़ सकती है, जो टीमों को AI का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सिखाते हैं.
चूंकि AI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लागत को कम करता है, इसलिए अधिक व्यवसाय नई परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं. इससे ऐसे लोगों की जरूरत बढ़ेगी जो अंतिम आउटपुट को वेरिफाई कर सकें और उसकी जिम्मेदारी ले सकें.
AI विशेषज्ञ दृश्या दुग्गल ने AI के इस्तेमाल को दिखाने के दबाव को "परफॉर्मेटिव प्रोडक्टिविटी" बताया है. उनका तर्क है कि कर्मचारी इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने लग सकते हैं कि उन्होंने AI को अपना लिया है—भले ही वह टूल असल में उनके काम आ रहा हो या नहीं.
दुग्गल ने कहा कि, "जब AI का इस्तेमाल एक दिखने वाला पैमाना बन जाता है, तो डेवलपर्स यह पूछना बंद कर देते हैं कि 'क्या इससे मुझे कोई मदद मिल रही है?' और इसके बजाय यह सोचने लगते हैं कि 'क्या ऐसा लग रहा है कि मैं इसे अपना रहा हूं?' यह असल में समस्या सुलझाने के बजाय, दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश करने की ओर एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है."
उन्होंने आगे कहा कि मशीन द्वारा उत्पन्न आउटपुट की समीक्षा और उसमें सुधार करना एक गहन मानसिक प्रक्रिया है, जो डेवलपर्स को निर्माता से पर्यवेक्षक की भूमिका में बदल सकती है.
उन्होंने कहा कि जब AI का इस्तेमाल कर्मचारियों के मूल्यांकन का हिस्सा बन जाता है, तो वे इस बात पर अधिक ध्यान देने लगते हैं कि क्या यह तकनीक उनके काम को बेहतर बनाती है, बजाय इसके कि वे इसका उपयोग करते हुए दिखाई दें.
रिपोर्ट के अनुसार, डेवलपर्स के लिए जानकारी खोजना सबसे बड़ी बाधा है. इसके बाद मीटिंग्स, काम के बीच बार-बार बदलाव (context switching), टेक्निकल डेट और अस्पष्ट आवश्यकताएं (unclear requirements) आती हैं.
इसमें सुझाव दिया गया है कि हालांकि AI अलग-अलग कार्यों को बेहतर बना सकता है, लेकिन कोडिंग की गति बढ़ाने से वास्तविक उत्पादकता हासिल करने के लिए संगठनों को इन व्यापक कार्य-प्रक्रिया संबंधी समस्याओं को सुलझाना होगा.
ये निष्कर्ष AI में निवेश करने वाली कंपनियों के सामने एक बढ़ती चुनौती को उजागर करते हैं. सफलता को केवल इस आधार पर न मापना कि कर्मचारी कितनी बार AI टूल्स का उपयोग करते हैं, बल्कि इस आधार पर मापना कि इससे डिलीवरी, गुणवत्ता और कार्यक्षमता में वास्तव में कितना सुधार हुआ है.