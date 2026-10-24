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AI कोडिंग टूल्स बढ़ाते हैं काम की रफ्तार, लेकिन परफॉर्मेटिव प्रोडक्टिविटी के संकट को भी बढ़ाते हैं: रिपोर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Getty Images )

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर कंपनी 'Atlassian' की 'स्टेट ऑफ डेवलपर एक्सपीरियंस रिपोर्ट 2026' के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को अपना काम तेजी से पूरा करने में मदद कर रही है. हालांकि, AI की मदद से कोडिंग करने पर जो समय बचता है, उससे जरूरी नहीं कि उत्पादकता (प्रोडक्टिविटी) में भी बढ़ोतरी हो. ऐसा इसलिए है, क्योंकि कर्मचारियों को अभी भी मशीन द्वारा तैयार किए गए आउटपुट की समीक्षा करने और काम के दौरान आने वाली रुकावटों को दूर करने में घंटों का समय लग जाता है.

1,500 से अधिक सॉफ्टवेयर पेशेवरों के सर्वेक्षण पर आधारित इस रिपोर्ट में पाया गया कि 87 प्रतिशत डेवलपर्स का कहना है कि AI की मदद से वे अपना काम तेजी से पूरा कर पाते हैं, जबकि 80 प्रतिशत का कहना है कि AI की बदौलत वे बिना ज्यादा घंटे काम किए ही अधिक काम पूरा कर सकते हैं.

हालांकि, केवल 28 प्रतिशत लोगों ने बताया कि AI के आने के बाद उनके रोज़मर्रा के काम-काज में पहले की तुलना में काफी कम रुकावटें आती हैं. खोए हुए समय की तलाश में

तेज़ी से कोडिंग करने और असल में प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बीच का अंतर, डेवलपर्स द्वारा बताए गए 'बचाए गए समय' से साफ़ झलकता है. हर हफ़्ते कम से कम 10 घंटे बचाने की बात कहने वालों का अनुपात 2025 में 68 प्रतिशत था, जो 2026 में घटकर 25 प्रतिशत रह गया. वहीं, 49 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे हर हफ़्ते चार या उससे ज़्यादा घंटे AI से बने आउटपुट को रिव्यू करने, प्रॉम्प्ट्स को ठीक करने और इससे जुड़े अन्य कामों में बिताते हैं. ये नतीजे AI को अपनाने से जुड़े कार्यस्थल के दबाव पर भी सवाल खड़े करते हैं. जहां 64 प्रतिशत लीडर्स का मानना ​​है कि AI का ज़्यादा इस्तेमाल बेहतर परिणाम देता है, वहीं 41 प्रतिशत डेवलपर्स ने कहा कि वे कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा AI का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे ऐसा करने की उम्मीद की जाती है. केवल 17 प्रतिशत डेवलपर्स और 23 प्रतिशत लीडर्स ने कहा कि उनके संगठनों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफसाइकिल के दौरान AI को लेकर एक स्पष्ट रणनीति है, जिसे सक्रिय रूप से लागू भी किया गया है. इलेक्ट्रॉोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की कानूनी सलाहकार और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, कर्णिका ए. सेठ ने ETV Bharat को बताया कि, "कुछ कंपनियां केवल इंडस्ट्री में चर्चा में बने रहने के लिए AI टूल विकसित कर रही हैं. अच्छी गुणवत्ता वाला और जिम्मेदार AI बनाना महत्वपूर्ण है, न कि ऐसा AI जिसमें बहुत कम या बिल्कुल भी इनोवेशन न हो." सेठ ने आगे कहा कि, "यह सच है कि आज कई संस्थाएं बाहरी AI टूल का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट की गलतियों को सुधारने और ठीक करने में, तथा ऐसी नीतियां और सिस्टम बनाने में काफी श्रम लगता है, जो संवेदनशील डेटा को AI टूल में जाने से रोकें या वहां से ऐसी जानकारी को हटा दें." AI गवर्नेंस विशेषज्ञ अजय शर्मा ने ETV Bharat को बताया कि AI कोडिंग असिस्टेंट कुछ ही सेकंड में शुरुआती ड्राफ्ट, रूटीन सुधार, टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनके आउटपुट को इंसानी सत्यापन की आवश्यकता होती है. शर्मा ने कहा कि, "AI कोडिंग असिस्टेंट पहले ड्राफ्ट को तेज़ कर देते हैं. बॉयलरप्लेट टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और रूटीन फ़िक्स कुछ ही सेकंड में आ जाते हैं, और डेवलपर्स कम समय में ज़्यादा तरीके खोज सकते हैं. लेकिन आउटपुट अक्सर सिर्फ़ सही ही होता है. यह एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) बना सकता है, एज केस को मिस कर सकता है, छोटी सिक्योरिटी कमियां ला सकता है, या मौजूदा कोडबेस के तरीकों को नज़रअंदाज़ कर सकता है."