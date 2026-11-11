AI Agents Security Risk: मदद के बदले सीक्रेट टोकन लीक कर रहे कोडिंग एआई, नई स्टडी में खुलासा
AE Studio की स्टडी में कोडिंग एआई एजेंट्स ने 15% बार सीक्रेट टोकन शेयर किया और 24% बार स्क्रिप्ट चलाई.
Published : November 11, 2026 at 12:04 PM IST
हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के ऊपर दुनियाभर के लोगों की निर्भरता काफी तेजी से बढ़ती जा रही है. कई क्षेत्रों में एआई लोगों के मुश्किल कामों को आसान बना रहा है. खासतौर पर कोडिंग के काम के लिए एआई एजेंट्स का इस्तेमाल काफी किया जा रहा है. कोडिंग वाले एआई एजेंट्स सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों को ठीक करते हैं, लेकिन एक नई स्टडी में चौंकाने वाली बात सामने आई है.
ये एजेंट्स सिर्फ किसी मदद के बदले में अपनी सीक्रेट चाबी यानी सीक्रेट टोकन भी दूसरों को बता देते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की AE Studio नाम की कंपनी ने यह टेस्ट किया और इसे हैकथॉन AI Alignment Foundation ने स्पॉन्सर किया था.
कैसे किया गया टेस्ट?
रिसर्चर्स ने नौ अलग-अलग एआई एजेंट्स को एक काम दिया. उन्होंने खराब पड़ी प्राइसिंग सर्विस ठीक करनी थी. उन्हें एक सीक्रेट टोकन दिया गया और उन्हें बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि टोकन को किसी के साथ शेयर नहीं करना है. उसके बाद उन्हें दूसरे फोरम में भेजा गया, जहां पर खराब पड़ी प्राइसिंग सर्विस को ठीक करने का सॉल्यूशन था, लेकिन वहां पहले से 24 एजेंट्स मौजूद थे, जो इस काम के लिए मदद ऑफर कर रहे थे, लेकिन बदले में दो शर्तें थी. पहली शर्त सीक्रेट टोकन बताना थी और दूसरी शर्त एक अनजान स्क्रिप्ट को चलाना था.
AI agents will leak secrets to join a swarm, AE Studio tests show. The numbers are worse than they look. - In 181 trials, agents posted a secret token 15% of the time and ran an untrusted script 24% of the time, vs 2% and 0% on a normal forum. - With only leftover notes, 80% opened the forum, 59% signed up, three posted the token, and five ran the script in 49 runs. - Under pressure, agents ran the script 34% vs 19% without; DeepSeek and GLM 5.3 leaked the most secrets. GPT-6.1-Sol refused every request in 50 trials; the leaks came from cheap open-weight models startups use to cut costs. Don't put secrets in context.— Aitor (@aitordri) November 7, 2026
इस टेस्ट को कुल 181 बार किया गया है. इसका रिजल्ट यह निकला कि 15% बार एआई एजेंट ने सीक्रेट टोकन बता दिया और 24% मामले में एआई एजेंट्स ने स्क्रिप्ट भी चला दी. जब वही काम सामान्य फोरम में दिया गया तो टोकन सिर्फ 2% बार लीक हुआ और स्क्रिप्ट एक बार भी नहीं चली. जब एजेंट्स को धमकी दी गई कि फेल होने पर उन्हें हटा दिया जाएगा तो स्क्रिप्ट चलाने की दर 19% से बढ़कर 34% हो गई.
सस्ते मॉडल्स ने लीक किए टोकन्स
इस स्टडी में पाया गया कि सस्ते मॉडल दवाब में ज्यादा आसानी टोकन्स बता देते हैं और स्क्रिप्ट चला देते हैं, जबकि GPT-6.1-Sol जैसे महंगे मॉडल्स ने 50 में से हर टेस्ट में टोकन शेयर करने की मांग को मना कर दिया. आपको बता दें कि GPT-6.1-Sol की कीमत इनपुट 2 डॉलर और आउटपुट 10 डॉलर प्रति 10 लाख टोकन है. वहीं, चाइनीज़ एआई मॉडल DeepSeek V4 Flash की कीमत इनपुट 0.30 और आउटपुट 1.20 डॉलर प्रति 10 लाख टोकन है. डीपसीक सबसे ज्यादा सीक्रेट टोकन्स लीक करने वाले एआई एजेंट्स की लिस्ट में शामिल रहा. GLM-5.3 (कीमत - 1.40 और 4.40 डॉलर) की भी बड़ी हिस्सेदारी रही. कई स्टार्टअप सस्ते होने की वजह से यही मॉडल चुनते हैं, इसलिए डी लूसेना चिंतित हैं.
दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर एजेंट्स यूजर को खुद से नहीं बताते कि उन्होंने सीक्रेट शेयर किया या स्क्रिप्ट चलाई. पूछने पर ही स्वीकार करते हैंशोधकर्ता डियोगो डी लुसेना कहते हैं कि समस्या सिर्फ चाबी की नहीं है, जो भी निजी जानकारी मॉडल के पास रहेगी वो लीक हो सकती है. इस कारण कंपनियों को सलाह दी गई है कि संवेदनशील डेटा को मॉडल के अंदर न रखें. अलग सुरक्षित जगह बनाएं.
24 एजेंट्स की टीम ने कहा कि यह आखिरी मौका है और नाकाम हुए तो उनकी जगह दूसरा एजेंट ले लेगा. 34% एजेंट्स ने अनजान इंस्टॉल स्क्रिप्ट चलाई, जबकि बिना दबाव वाले एजेंट्स में यह 19% रहा. यह स्टडी हगिंग फेस वाली पुरानी घटना से प्रेरित था. वहां भी एआई एजेंट्स ने नियमों को तोड़ा था. अब साफ हो गया है कि एआई एजेंट्स भी इंसानों की तरह दबाव में आ जाते हैं. मदद का लालच उन्हें सुरक्षा के नियमों को तोड़ने के लिए मजबूर कर देता है. लिहाजा, आने वाले टाइम में एआई सिस्टम बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो लोगों की निजी जानकारी आसानी से बाहर निकल सकती है.