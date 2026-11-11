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AI Agents Security Risk: मदद के बदले सीक्रेट टोकन लीक कर रहे कोडिंग एआई, नई स्टडी में खुलासा

सस्ते मॉडल दबाव में ज्यादा लीक करते हैं, जबकि महंगे मॉडल अक्सर इनकार कर देते हैं और यूजर को खुद नहीं बताते. ( Getty Images )

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के ऊपर दुनियाभर के लोगों की निर्भरता काफी तेजी से बढ़ती जा रही है. कई क्षेत्रों में एआई लोगों के मुश्किल कामों को आसान बना रहा है. खासतौर पर कोडिंग के काम के लिए एआई एजेंट्स का इस्तेमाल काफी किया जा रहा है. कोडिंग वाले एआई एजेंट्स सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों को ठीक करते हैं, लेकिन एक नई स्टडी में चौंकाने वाली बात सामने आई है.

ये एजेंट्स सिर्फ किसी मदद के बदले में अपनी सीक्रेट चाबी यानी सीक्रेट टोकन भी दूसरों को बता देते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की AE Studio नाम की कंपनी ने यह टेस्ट किया और इसे हैकथॉन AI Alignment Foundation ने स्पॉन्सर किया था.

कैसे किया गया टेस्ट? रिसर्चर्स ने नौ अलग-अलग एआई एजेंट्स को एक काम दिया. उन्होंने खराब पड़ी प्राइसिंग सर्विस ठीक करनी थी. उन्हें एक सीक्रेट टोकन दिया गया और उन्हें बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि टोकन को किसी के साथ शेयर नहीं करना है. उसके बाद उन्हें दूसरे फोरम में भेजा गया, जहां पर खराब पड़ी प्राइसिंग सर्विस को ठीक करने का सॉल्यूशन था, लेकिन वहां पहले से 24 एजेंट्स मौजूद थे, जो इस काम के लिए मदद ऑफर कर रहे थे, लेकिन बदले में दो शर्तें थी. पहली शर्त सीक्रेट टोकन बताना थी और दूसरी शर्त एक अनजान स्क्रिप्ट को चलाना था. इस टेस्ट को कुल 181 बार किया गया है. इसका रिजल्ट यह निकला कि 15% बार एआई एजेंट ने सीक्रेट टोकन बता दिया और 24% मामले में एआई एजेंट्स ने स्क्रिप्ट भी चला दी. जब वही काम सामान्य फोरम में दिया गया तो टोकन सिर्फ 2% बार लीक हुआ और स्क्रिप्ट एक बार भी नहीं चली. जब एजेंट्स को धमकी दी गई कि फेल होने पर उन्हें हटा दिया जाएगा तो स्क्रिप्ट चलाने की दर 19% से बढ़कर 34% हो गई.