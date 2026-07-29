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अब मासिक किराए पर ले सकेंगे कोई भी iPhone, कीमतें बढ़ाने के बाद Apple ने पेश किया अपग्रेड लीज़िंग प्रोग्राम

हैदराबाद: Apple ने iPhone, Apple Watch, Mac और iPad के लिए एक नया प्रोडक्ट लीज़िंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है. US में Apple के ऑनलाइन और रिटेल स्टोर पर उपलब्ध 'Apple अपग्रेड' प्लान के तहत, यूज़र्स Apple डिवाइस को खरीदने के बजाय किराए पर ले सकते हैं.

यह कदम तब उठाया गया है, जब AI के बढ़ते चलन और डेटा सेंटर के विस्तार के कारण पार्ट्स की लागत बढ़ने से Apple ने दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं. चूंकि कीमतों में बढ़ोतरी का असर दुनिया भर में Apple प्रोडक्ट्स पर पड़ा है, इसलिए हो सकता है कि यह टेक कंपनी आने वाले महीनों में US के बाहर के बाज़ारों में भी यह लीज़िंग प्रोग्राम शुरू करे.

Apple अपग्रेड प्रोग्राम Klarna की ओर से दिया जाता है. Klarna एक फिनटेक कंपनी है जो 'अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें' (BNPL) वाली शॉर्ट-टर्म फाइनेंसिंग और ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस प्रदान करती है. Apple इस प्रोग्राम के लिए तुरंत मंज़ूरी देने का वादा करता है. इसके लिए एक 'सॉफ्ट क्रेडिट चेक' किया जाता है, जिससे क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता.

लीज़ की अवधि खत्म होने पर, यूज़र्स अपने डिवाइस को लेटेस्ट जेनरेशन में अपग्रेड कर सकते हैं, एक बार में पेमेंट करके उसे खरीद सकते हैं, या उसे वापस कर सकते हैं. खास बात यह है कि 'Apple Upgrade' के लॉन्च के साथ, iPhone बनाने वाली कंपनी US में अपना 'iPhone Upgrade Program' और 'iPhone Payments' बंद कर रही है.

Apple अपग्रेड: Apple प्रोडक्ट्स के लिए लीज़ की कीमतें

इस प्रोग्राम के तहत, यूज़र्स iPhone और Apple Watch के लिए 12 या 24 महीने की लीज़, और Mac और iPad के लिए 24 या 36 महीने की लीज़ ले सकते हैं. लीज़ प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को इतना मासिक शुल्क देना होगा: