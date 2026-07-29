ETV Bharat / technology

अब मासिक किराए पर ले सकेंगे कोई भी iPhone, कीमतें बढ़ाने के बाद Apple ने पेश किया अपग्रेड लीज़िंग प्रोग्राम

Apple ने अमेरिका में अपग्रेड लीज़िंग प्रोग्राम पेश किया है, जिसमें बिना कोई अतिरिक्त भुगतान किए हर साल नए डिवाइस पर अपग्रेड कर सकते हैं.

Now you can rent an iPhone
अब आप iPhone किराए पर ले सकते हैं. (फोटो - ETV Bharat/ Mohammad Faisal)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 11:27 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Apple ने iPhone, Apple Watch, Mac और iPad के लिए एक नया प्रोडक्ट लीज़िंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है. US में Apple के ऑनलाइन और रिटेल स्टोर पर उपलब्ध 'Apple अपग्रेड' प्लान के तहत, यूज़र्स Apple डिवाइस को खरीदने के बजाय किराए पर ले सकते हैं.

यह कदम तब उठाया गया है, जब AI के बढ़ते चलन और डेटा सेंटर के विस्तार के कारण पार्ट्स की लागत बढ़ने से Apple ने दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं. चूंकि कीमतों में बढ़ोतरी का असर दुनिया भर में Apple प्रोडक्ट्स पर पड़ा है, इसलिए हो सकता है कि यह टेक कंपनी आने वाले महीनों में US के बाहर के बाज़ारों में भी यह लीज़िंग प्रोग्राम शुरू करे.

Apple अपग्रेड प्रोग्राम Klarna की ओर से दिया जाता है. Klarna एक फिनटेक कंपनी है जो 'अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें' (BNPL) वाली शॉर्ट-टर्म फाइनेंसिंग और ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस प्रदान करती है. Apple इस प्रोग्राम के लिए तुरंत मंज़ूरी देने का वादा करता है. इसके लिए एक 'सॉफ्ट क्रेडिट चेक' किया जाता है, जिससे क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता.

लीज़ की अवधि खत्म होने पर, यूज़र्स अपने डिवाइस को लेटेस्ट जेनरेशन में अपग्रेड कर सकते हैं, एक बार में पेमेंट करके उसे खरीद सकते हैं, या उसे वापस कर सकते हैं. खास बात यह है कि 'Apple Upgrade' के लॉन्च के साथ, iPhone बनाने वाली कंपनी US में अपना 'iPhone Upgrade Program' और 'iPhone Payments' बंद कर रही है.

Apple अपग्रेड: Apple प्रोडक्ट्स के लिए लीज़ की कीमतें
इस प्रोग्राम के तहत, यूज़र्स iPhone और Apple Watch के लिए 12 या 24 महीने की लीज़, और Mac और iPad के लिए 24 या 36 महीने की लीज़ ले सकते हैं. लीज़ प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को इतना मासिक शुल्क देना होगा:

The Apple Upgrade plan is replacing the iPhone Upgrade Program and iPhone Payments
Apple अपग्रेड प्लान, iPhone अपग्रेड प्रोग्राम और iPhone पेमेंट्स की जगह ले रहा है. (फोटो - Apple)
  • iPhone 17e : 17.99 डॉलर प्रति महीना (शुरुआती शुल्क)
  • iPhone 17 : 22.99 डॉलर प्रति महीना (शुरुआती शुल्क)
  • iPhone Air : 28.99 डॉलर प्रति महीना (शुरुआती शुल्क)
  • iPhone 17 Pro : 31.99 डॉलर प्रति महीना (शुरुआती शुल्क)
  • iPad mini : 11.99 डॉलर प्रति महीना (शुरुआती शुल्क)
  • iPad Air : 15.99 डॉलर प्रति महीना (शुरुआती शुल्क)
  • iPad Pro : 24.99 डॉलर प्रति महीना (शुरुआती शुल्क)
  • Apple Watch Series 11 : 11.99 डॉलर प्रति महीना (शुरुआती शुल्क)
  • Apple Watch Ultra 3 : 24.99 डॉलर प्रति महीना (शुरुआती शुल्क)
  • MacBook Air : 24.99 डॉलर प्रति महीना (शुरुआती शुल्क)
  • MacBook Pro : 38.99 डॉलर प्रति महीना (शुरुआती शुल्क)

जब ग्राहक पहली बार Apple अपग्रेड प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, तो वे Apple ट्रेड-इन के ज़रिए अपने मौजूदा डिवाइस को ट्रेड-इन करके अपनी मासिक लीज़ पेमेंट कम कर सकते हैं.

भारत में Samsung की स्मार्ट अपग्रेड प्लान की कोशिश
इससे पहले, Samsung और Flipkart ने भी भारत में Galaxy स्मार्टफ़ोन के लिए 'स्मार्ट अपग्रेड प्लान' पेश किया था, हालांकि यह Apple के ऑफ़र से थोड़ा अलग था, क्योंकि इसमें ग्राहकों को डिवाइस की कीमत का 70 प्रतिशत हिस्सा चुकाना होता था, चाहे वे इसे एक बार में दें या मासिक किश्तों में.

वे एक साल बाद ओरिजिनल कीमत का बाकी 30 प्रतिशत हिस्सा चुकाकर फ़ोन अपने पास रख सकते थे. या फिर, वे इसे किसी नए Galaxy स्मार्टफ़ोन से बदल सकते थे या बस फ़ोन वापस कर सकते थे. इस प्लान से, अप्रत्यक्ष रूप से, डिवाइस के लिए 30 प्रतिशत बायबैक वैल्यू मिलती थी.

ज़ाहिर है, यह प्लान अपनी साफ़ कमियों की वजह से सफल नहीं हुआ, खासकर तब जब ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और रिटेल स्टोर पर EMI के विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं.

TAGGED:

APPLE RENT IPHONE
APPLE RENTING PROGRAM
IPHONE RENTING PROGRAM
APPLE UPGRADE
APPLE UPGRADE LEASING PROGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.