मोबाइल के बाद अब टीवी और कंप्यूटर पर भी आएगा इमरजेंसी अलर्ट, क्या है C-DOT की योजना
इमरजेंसी अलर्ट और सेल ब्रॉडकास्ट मैसेज अब टेलीविज़न स्क्रीन, कंप्यूटर और दूसरे कनेक्टेड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी दिखाई देने लग सकते हैं.
Published : May 8, 2026 at 5:15 PM IST
नई दिल्ली: आने वाले दिनों में इमरजेंसी अलर्ट और सेल ब्रॉडकास्ट मैसेज सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन तक ही सीमित नहीं रहेंगे. जैसे-जैसे भारत अपने पब्लिक वार्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहा है, ये अलर्ट अब टेलीविज़न स्क्रीन, कंप्यूटर और दूसरे कनेक्टेड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी दिखाई देने लग सकते हैं.
ETV Bharat से खास बातचीत में, सेंटर फ़ॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (C-DOT) के CEO डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने बताया कि इन टेक्नोलॉजी के दायरे को मोबाइल डिवाइस से आगे बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं. उनके मुताबिक, भारत ने इस महीने की शुरुआत में ही मोबाइल फ़ोन पर इमरजेंसी अलर्ट मैसेज की टेस्टिंग कर ली है, और अब अगले चरण में इन अलर्ट की पहुंच को दूसरे डिजिटल माध्यमों तक बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है.
इस विस्तार के लिए ज़रूरी तकनीक पहले ही विकसित की जा चुकी है, और उम्मीद है कि सरकार की ओर से औपचारिक निर्देश जारी होते ही इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी. सफल परीक्षणों के बाद, इस सिस्टम को धीरे-धीरे कई संचार माध्यमों पर लागू किया जा सकता है, ताकि आपदाओं, खराब मौसम की घटनाओं या राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान आपातकालीन जानकारी का प्रसार तेज़ी से और बड़े पैमाने पर सुनिश्चित किया जा सके.
अलर्ट सिस्टम अपग्रेड
इस कदम को भारत की आपदा संचार और सार्वजनिक सुरक्षा प्रणालियों को मज़बूत करने के व्यापक प्रयासों के एक हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि एक ही समय पर कई प्लेटफॉर्म्स पर अलर्ट भेजने से अधिकारियों को नागरिकों तक ज़्यादा असरदार तरीके से पहुंचने में मदद मिल सकती है, खासकर चक्रवात, भूकंप, बाढ़ या दूसरी आपात स्थितियों जैसी नाज़ुक स्थितियों के दौरान, जब समय पर मिली जानकारी से लोगों की जान बचाई जा सकती है.
डॉ. उपाध्याय ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की आपदा चेतावनी प्रणाली में एक बड़ा तकनीकी बदलाव आया है. जो प्रणाली कभी पत्रों, ईमेल और ज़िला-स्तरीय प्रशासनिक संचार पर निर्भर थी, वह अब एक 'रियल-टाइम' और 'जियो-टारगेटेड' आपातकालीन चेतावनी नेटवर्क में बदल गई है, जो कुछ ही सेकंड में करोड़ों लोगों तक पहुंचने में सक्षम है.
नए प्लेटफ़ॉर्म के आने से पहले, आपदा की चेतावनियां ज़्यादातर एक मैनुअल प्रक्रिया के तहत दी जाती थीं. अगर ओडिशा में किसी चक्रवात के आने की आशंका होती थी, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) राज्य के मुख्य सचिव को एक चिट्ठी या ईमेल भेजता था, और वे फिर उस जानकारी को ज़िला प्रशासन तक पहुंचाते थे.
आम लोगों के लिए चेतावनियां स्थानीय प्रशासन, अख़बारों या पारंपरिक संचार माध्यमों के ज़रिए जारी की जाती थीं. इस प्रक्रिया में दो बड़ी कमियां थीं. पहली, चेतावनियां अक्सर उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती थीं, जो असल में ख़तरे में थे.
दूसरी, क्योंकि चेतावनियां ठीक-ठीक किसी खास भौगोलिक क्षेत्र (geo-targeted) के लिए नहीं होती थीं, इसलिए ख़तरे वाले इलाके से बाहर रहने वाले कई लोगों को भी ये चेतावनियां मिल जाती थीं. इससे भविष्य में आने वाली चेतावनियों को लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे, जैसा कि उन्होंने बताया.
C-DOT ने स्वदेशी अलर्ट प्लेटफ़ॉर्म कैसे बनाया
ETV Bharat से बात करते हुए, डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने आगे बताया कि भारत में एक स्वदेशी पब्लिक अलर्ट सिस्टम बनाने का विचार कैसे सामने आया. उन्होंने आगे कहा कि, "इस विचार ने 2020 के आस-पास आकार लेना शुरू किया, जब C-DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के साथ चर्चा शुरू की. उस समय, विदेशी वेंडर भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाने के लिए बहुत ज़्यादा कीमतें बता रहे थे."
उन्होंने आगे कहा कि, "तभी एक स्वदेशी समाधान की ज़रूरत और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई. प्रोजेक्ट को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाने से पहले, शुरुआती ट्रायल सबसे पहले तमिलनाडु में किए गए थे. लगभग 2021–22 में, NDMA ने C-DOT को एक ऐसा स्वदेशी प्लेटफॉर्म बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी, जो कई आपदा-चेतावनी एजेंसियों और टेलीकॉम ऑपरेटरों को एक ही एकीकृत सिस्टम में जोड़ सके."
इस प्लेटफ़ॉर्म को भारत मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय जल आयोग, INCOIS, DGRE और आपदा अलर्ट जारी करने वाली कई अन्य प्रमुख एजेंसियों को आपस में जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था. यह प्रणाली API इंटीग्रेशन का उपयोग करके इन एजेंसियों द्वारा जारी किए गए अलर्ट को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः प्राप्त करती है, जिससे आपात स्थितियों के दौरान चेतावनी संदेशों का त्वरित और निर्बाध प्रसार संभव हो पाता है.
डॉ. उपाध्याय ने बताया कि यह सिस्टम एक AI-आधारित इंजन का इस्तेमाल करता है, जो एजेंसियों से मिलने वाले अलर्ट को बाहरी डेटा स्रोतों—जैसे मौसम की जानकारी, चक्रवातों के पिछले पैटर्न, Google फ़ीड्स, जियोस्पेशियल इनपुट्स और पहले प्रभावित हुए क्षेत्रों—के साथ जोड़ता है.
यह सिस्टम, प्रभावित होने की संभावना वाले सटीक क्षेत्र का पता लगाने के लिए, आधिकारिक अलर्ट और पहले के प्रभावों के व्यवहार—दोनों का विश्लेषण करता है. उदाहरण के लिए, यदि ओडिशा के गोपालपुर में किसी चक्रवात के आने की आशंका हो, तो यह सिस्टम पूरे राज्य के लिए एक सामान्य चेतावनी जारी करने के बजाय, उस सटीक स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र की पहचान करता है जिस पर चक्रवात का असर पड़ने की संभावना होती है.
टेलीकॉम नेटवर्क के साथ एकीकरण
यह सिस्टम BSNL, MTNL, Airtel, Jio और Vodafone Idea जैसे सभी बड़े टेलीकॉम ऑपरेटरों से जुड़ा हुआ है. C-DOT द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर टेलीकॉम ऑपरेटरों के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इंस्टॉल किया जाता है. जैसे ही किसी आपदा क्षेत्र की पहचान हो जाती है, यह सॉफ्टवेयर पता लगाता है कि कौन से मोबाइल टावर उस प्रभावित इलाके को कवर कर रहे हैं.
इसके बाद, उन टावरों से इस समय कौन-कौन से डिवाइस जुड़े हुए हैं. डॉ. उपाध्याय ने साफ किया कि यूज़र की प्राइवेसी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, क्योंकि कस्टमर का डेटा टेलीकॉम ऑपरेटर के सर्वर में ही रहता है और उसे किसी सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर नहीं किया जाता.
पहला चरण: SMS आधारित अलर्ट
पहली जनरेशन के सिस्टम के तहत, प्रभावित इलाके में टावरों से जुड़े सभी यूज़र्स को SMS के ज़रिए अलर्ट भेजे जाते थे. उन्होंने बताया कि 2023-24 के आस-पास शुरू होने के बाद से, इस प्लेटफ़ॉर्म ने अब तक लगभग 124 अरब SMS अलर्ट भेजे हैं. इसकी एक अहम खासियत थी—बहुभाषी क्षमता. IMD जैसी एजेंसियों द्वारा अंग्रेज़ी में जारी किए गए अलर्ट, यूज़र्स को भेजने से पहले अपने-आप क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित हो जाते हैं.
अपनी सफलता के बावजूद, SMS-आधारित अलर्ट सिस्टम को कुछ अहम सीमाओं का सामना करना पड़ा. पुराने 2G और 3G नेटवर्क पर एक्टिव यूज़र्स की पहचान करने में कभी-कभी 30 मिनट तक का समय लग जाता था. बड़े पैमाने पर इमरजेंसी के दौरान, SMS सर्वर पर भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता था, जिससे मैसेज पहुंचने में देरी होती थी. जहां कुछ यूज़र्स को अलर्ट तुरंत मिल जाते थे, वहीं दूसरों को वे काफ़ी देर बाद मिलते थे. भूकंप, सुनामी, गैस लीक, बिजली गिरने और आग लगने जैसी इमरजेंसी के दौरान यह एक बड़ी चिंता का विषय था.
सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक
राजकुमार उपाध्याय के अनुसार, SMS-आधारित अलर्ट की सीमाओं को दूर करने के लिए NDMA और C-DOT ने सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया. SMS के विपरीत, जिसमें मैसेज एक-एक करके अलग-अलग यूज़र्स को भेजे जाते हैं, सेल ब्रॉडकास्ट रेडियो ट्रांसमिशन की तरह काम करता है.
जैसे ही कोई अलर्ट जारी होता है, मोबाइल टावर तुरंत एक खास इलाके में मौजूद सभी कम्पैटिबल फ़ोन पर एक ही समय पर मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देते हैं. इस टेक्नोलॉजी में कस्टमर लिस्ट की पहचान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, और यूज़र्स को कोई ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अलर्ट लगभग तुरंत, आमतौर पर 2 से 10 सेकंड के भीतर डिलीवर हो जाते हैं.
कुछ यूज़र्स को अलर्ट क्यों नहीं मिले
उन्होंने यह भी माना कि कुछ यूज़र्स को हाल ही में आए टेस्ट अलर्ट नहीं मिले, जिसकी वजहें थीं - खराब नेटवर्क कवरेज, बेसमेंट या कम कनेक्टिविटी वाले इलाकों में होना, या फिर फ़ोन का सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से सपोर्ट न करना. कुछ मामलों में, डिवाइस बनाने वाली कंपनियों ने इस फ़ीचर को ठीक से चालू नहीं किया था.
अब सरकार का प्लान है कि वह हैंडसेट बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर काम करे और सेल ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स के साथ कम्पैटिबिलिटी पक्की करने के लिए सर्टिफ़िकेशन की शर्तें लागू करे. श्री उपाध्याय ने आगे बताया कि Samsung, Apple, OnePlus, Oppo और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स ने C-DOT की फ़ैसिलिटीज़ में पहले ही टेस्टिंग करवा ली है.
इस तकनीक के व्यापक इस्तेमाल
C-DOT के अनुसार, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ़ प्राकृतिक आपदाओं से कहीं ज़्यादा चीज़ों के लिए किया जा सकता है. चूंकि ये अलर्ट जियो-टारगेटेड होते हैं, इसलिए अधिकारी आपातकाल या क़ानून-व्यवस्था की स्थितियों के दौरान बहुत ही खास जगहों पर मौजूद लोगों को चेतावनी भेज सकते हैं.
इसमें धारा 144 की पाबंदियों, लापता बच्चों, चोरी हुए वाहनों, केमिकल लीक, आतंकी खतरों, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के आदेशों या युद्ध के समय मिसाइल हमलों से जुड़े अलर्ट शामिल हो सकते हैं.
उदाहरण के लिए, अगर किसी खास इलाके, जैसे कि कनॉट प्लेस में कोई पाबंदी वाला आदेश लागू होता है, तो वहां मौजूद लोगों को तुरंत अलर्ट मिल सकता है. वहीं, आस-पास रहने वाले लोगों को भी लापता बच्चों या सुरक्षा से जुड़ी आपात स्थितियों के बारे में जानकारी दी जा सकती है.
हालांकि मौजूदा रोलआउट मोबाइल-आधारित सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट पर केंद्रित है, डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने कहा कि इस सिस्टम को शुरू से ही एक बड़े मल्टी-चैनल आपातकालीन संचार प्लेटफॉर्म के तौर पर डिज़ाइन किया गया था. टेलीविज़न अलर्ट, रेडियो इंटरप्शन सिस्टम, तटीय सायरन, रेलवे प्लेटफॉर्म और हाईवे डिस्प्ले सिस्टम के लिए पायलट प्रदर्शन पहले ही किए जा चुके हैं, और अब इन क्षमताओं का धीरे-धीरे पूरे देश में विस्तार करने की योजना है.
उन्होंने उन इलाकों के लिए सैटेलाइट की मदद से इमरजेंसी कम्युनिकेशन पर चल रहे काम पर भी रोशनी डाली, जो रेगुलर मोबाइल कवरेज से बाहर आते हैं. इस सिस्टम के तहत, सैटेलाइट से चलने वाले छोटे डिवाइस सीधे सैटेलाइट से अलर्ट पाएंगे और उन्हें ब्लूटूथ के ज़रिए आस-पास के मोबाइल फ़ोन तक पहुंचाएंगे.
यह फ़ीचर खास तौर पर समुद्र में मछली पकड़ने वालों, दूर-दराज के तटीय समुदायों और उन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी काम का साबित होने की उम्मीद है, जहां टेलीकॉम कनेक्टिविटी कमज़ोर है या बिल्कुल भी नहीं है.
क्या है C-DOT
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (C-DOT) की स्थापना अगस्त 1984 में भारत सरकार के DoT के एक स्वायत्त टेलीकॉम R&D केंद्र के रूप में की गई थी. यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है.
यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के साथ पंजीकृत एक सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान है. C-DOT के तीन दशकों के स्वदेशी टेलीकॉम नवाचार ने भारत के टेलीकॉम नेटवर्क के डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.