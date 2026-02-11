ETV Bharat / technology

चीन के बाद अमेरिका में भी कारों में इलेक्ट्रॉनिक हैंडल के इस्तेमाल पर लग सकता है बैन, बिल हुआ पास

अमेरिका में US House की एक अहम कमेटी ने बिल पास किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्लश डोर हैंडल पर बैन लगाने का प्रस्ताव दिया है.

Tesla Model Y
Tesla Model Y (फोटो - Tesla India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 11, 2026 at 3:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: कारों में फ्लश डोर हैंडल को लेकर हाल ही में चीनी सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिनमें मैकेनिकल डोर हैंडल के इस्तेमाल को अनिवार्य किया गया है. अब अमेरिका में भी US House की एक अहम कमेटी ने एक बिल पास किया है, जिसके तहत कार बनाने वाली कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक डोर हैंडल वाली गाड़ियों में मैनुअल डोर रिलीज़ लगाना होगा. इलेक्ट्रॉनिक फ्लश डोर रिलीज़ एक ऐसा डिज़ाइन है, जिसका इस्तेमाल Tesla मॉडल्स में बहुत ज़्यादा होता है और यह मॉडर्न EVs में भी आम होता जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, इस हफ़्ते यूएस हाउस कमेटी ऑन एनर्जी एंड कॉमर्स के सेशन में सिक्योरिंग एक्सेसिबल फंक्शनल इमरजेंसी एग्जिट (SAFE Exit) एक्ट को आगे बढ़ाया गया. हालांकि, खास बात यह है कि इस प्रस्ताव को कानून बनने से पहले अभी भी कई कानूनी स्टेज से गुज़रना होगा.

बिल क्यों हुआ पेश?
गौरतलब है कि यह कानून पिछले महीने इलिनोइस के रिप्रेजेंटेटिव रॉबिन केली ने पेश किया था. यह बिल उन घटनाओं के बाद पेश किया गया, जिनमें जिनमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल होने पर, खासकर एक्सीडेंट के बाद, गाड़ी में बैठे लोग गाड़ी के दरवाज़े नहीं खोल पाए थे.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी कई घटनाओं में कम से कम 15 मौतें हो चुकी हैं, जहां एक्सीडेंट के बाद Tesla गाड़ियों में आग लग गई और दरवाज़े अंदर या बाहर से नहीं खुल सके. US नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) ने कुछ Tesla Model Y और Model 3 गाड़ियों में दरवाज़े के मैकेनिज्म की जांच शुरू की है.

मिशिगन की रिप्रेजेंटेटिव डेबी डिंगेल ने कमिटी सेशन के दौरान कहा कि, "लोग अभी मर रहे हैं. क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक डोर लैच पर निर्भर हैं, इसलिए हमें यह पक्का करना होगा कि जब ये सिस्टम फेल हो जाएं, तो हमेशा एक क्लियर मैनुअल बैकअप हो."

बिल में क्या है प्रस्तावित
अगर यह बिल पास हो जाता है, तो SAFE Exit Act के तहत इलेक्ट्रॉनिक डोर सिस्टम वाली गाड़ियों में ये चीज़ें अनिवार्य हो जाएंगी:

  • साफ़ लेबल वाला और आसानी से इस्तेमाल होने वाला मैकेनिकल लैच
  • एक आसान मैनुअल ओवरराइड
  • एक ऐसा नियम जिससे पावर जाने पर फर्स्ट रेस्पॉन्डर गाड़ी तक पहुंच सकें

इस बिल का सपोर्ट करने वालों का कहना है कि जैसे-जैसे EV का इस्तेमाल बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पुराने मैकेनिकल पार्ट्स की जगह ले रहे हैं, सुरक्षा नियमों को भी उसी हिसाब से चलना होगा.

इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों ने कहा है कि दरवाज़े की सुरक्षा के नियमों पर US के चीन और यूरोपियन यूनियन से पीछे रहने का खतरा है. गौरतलब है कि चीन ने हाल ही में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में फ्लश डोर हैंडल पर बैन लगाया है, और इस डिज़ाइन पर रोक लगाने वाला पहला देश बन गया है.

हालांकि, यूएस हाउस के सभी सांसद इस बिल से पूरी तरह सहमत नहीं हैं. फ्लोरिडा के प्रतिनिधि गस बिलिराकिस का कहना है कि वह इस मकसद का समर्थन करते हैं, लेकिन उनका मानना ​​है कि सुरक्षा विशेषज्ञों को लचीले मानक बनाने और अनचाहे नतीजों से बचने के लिए डिटेल में रिसर्च करनी चाहिए.

TAGGED:

MANUAL DOOR RELEASES
MANUAL DOOR HANDLES IN CARS
NEW BILL IN US HOUSE
USE OF ELECTRONIC HANDLES IN CARS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.