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Adobe Premiere मोबाइल ऐप एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए हुआ फ्री, नहीं दिखेंगे विज्ञापन और वाटरमार्क

इस ऐप में बैकग्राउंड नॉइज कम करने वाला Enhance Audio फीचर है और फोल्डेबल फोन्स के लिए भी ऑप्टिमाइज किया गया है. ( Image Credit: Adobe Blog )

हैदराबाद: Adobe ने अपने पॉपुलर वीडियो एडिटिंग ऐप Premiere को अब एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी फ्री कर दिया है. अब एंड्रॉयड यूज़र्स इस एडिटिंग मोबाइल ऐप का बिल्कुल मुफ्त में इस्तेमाल कर पाएंगे. यह ऐप साल 2025 में iPhone यूज़र्स के लिए फ्री हुआ था और अब गूगल प्ले स्टोर से भी इसे फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है.

यह ऐप उन लोगों के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है, जो मोबाइल पर ही वीडियो बनाना और एडिट करना चाहते हैं. ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स व्लॉगर, ट्यूटोरियल या सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करने वाले लोगों के लिए भी यह फ्री ऐप अब काफी काम का साबित हो सकता है.

ऐप के खास फीचर्स

इस ऐप में Enhance Audio नाम का फीचर है, जिससे बैकग्राउंड का शोर कम किया जा सकता है ताकि आवाज़ को साफ किया जा सके. इसमें मल्टी ट्रैक टाइमलाइन की सुविधा भी मिलती है. इसमें एक साथ कई वीडियो, म्यूज़िक और साउंड इफैक्ट्स के साथ-साथ टेक्स्ट के लेयर्स को भी जोड़ा जा सकता है.

इसमें कई रेडीमेड टेंपलेट्स भी दिए गए हैं. इनमें एडिटिंग जल्दी हो जाती है. ट्रांजिशन, क्रिएटिव एसेट्स और Adobe Stock से म्यूजिक व इफेक्ट्स भी मिलते हैं. वीडियो को 4K क्वालिटी तक एडिट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है. इसमें बिल्ट इन वॉयस रिकॉर्डर भी है.

इस ऐप को फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए भी ऑप्टिमाइज़ किया गया है. कंपनी ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग में दावा किया है कि इसमें अलग-अलग एंड्रॉयड डिवाइसेज़ पर अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है.