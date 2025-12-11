ETV Bharat / technology

ChatGPT में आए Adobe फीचर्स, PDF से Photoshop तक, चैट में ही कर पाएंगे पूरी एडिटिंग

ChatGPT में अब Adobe के Photoshop, Express और Acrobat सीधे चलेंगे जिससे फोटो एडिट और PDF वर्क सिर्फ कमांड देकर हो जाएगा.

With Adobe's Photoshop, Express, and Acrobat integrated into ChatGPT, users will be able to perform major tasks like photo editing and PDF management directly within the chat interface.
ChatGPT में Adobe के Photoshop, Express और Acrobat के आने से यूज़र्स चैट में ही फोटो एडिटिंग और PDF मैनेजमेंट जैसी बड़ी टास्क कर सकेंगे. (फोटो क्रेडिट: adobe)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 8:27 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: अमेरिका की एआई कंपनी OpenAI का चैटमॉडल ChatGPT अब सिर्फ चैटिंग के जरिए सवाल-जवाब पूछने वाला टूल नहीं रहा है. ओपनएआई धीरे-धीरे चैटजीपीटी में हर तरह की सुविधाओं को जोड़ता जा रहा है. अब चैटजीपीटी में Adobe को भी जोड़ दिया गया है. एडोब के जरिए चैटजीपीटी में यूज़र्स को Photoshop, Adobe Express और Acrobat का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. इसके जरिए यूज़र्स फोटो एडिटिंग हो या PDF मैनेजमेंट, अब सब कुछ चैट में लिखकर किया जा सकेगा. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.

इस फीचर को पहले सिर्फ डेक्सटॉप, वेब और iOS पर उपलब्ध कराया गया है, जबकि Android पर फिलहाल सिर्फ Adobe Express सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कुछ वक्त बाद इसमें Photoshop और Acrobat सपोर्ट भी आ जाएगा.

Adobe Digital Media के प्रेज़िडेंट David Wadhwani ने कहा, “अब करोड़ों लोग सिर्फ अपने शब्दों से Photoshop में एडिट कर सकेंगे, वो भी उसी प्लेटफॉर्म पर जो उनकी डेली लाइफ का हिस्सा है.”

क्या-क्या कर पाएंगे यूज़र्स

ChatGPT के अंदर Adobe ऐप्स को बस नाम लेकर कमांड देना होगा, जैसे - “Adobe Photoshop मेरी इमेज का बैकग्राउंड ब्लर कर दो.” इसके बाद ChatGPT खुद Photoshop इंटरफेस ओपन कर देगा और स्टेप बाय स्टेप काम करवाएगा. आप चैटजीपीटी में एडोब टूल्स के जुड़ने के बाद निम्नलिखित काम कर पाएंगे:

Photoshop में

  • इमेज की किसी एक जगह को एडिट करना
  • ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और एक्सपोज़र ट्यून करना
  • Glitch, Glow जैसे क्रिएटिव इफेक्ट लगाना
  • क्वालिटी को प्रिज़र्व करते हुए फाइनल रिज़ल्ट पाना
With ChatGPT, you'll be able to simply type your instructions and have Adobe perform the editing.
चैटजीपीटी में सिर्फ लिखकर एडोब से एडिटिंग करवा पाएंगे. (फोटो क्रेडिट: adobe)

Adobe Express में

  • हजारों प्रोफेशनल डिज़ाइन्स ब्राउज़ करना
  • टेक्स्ट और इमेज रिप्लेस करना
  • डिज़ाइन्स को ऐनिमेट करना
  • सोशल मीडिया, पोस्टर या कार्ड के लिए तुरंत कंटेंट बनाना

Acrobat में

  • PDF एडिट करना
  • टेक्स्ट या टेबल एक्सट्रैक्ट करना
  • मल्टीपल फाइल्स मर्ज करना
  • डॉक्यूमेंट कम्प्रेस या PDF कन्वर्ट करना
  • सेंसिटिव डिटेल्स को रेडैक्ट करना

ये सब फीचर्स ChatGPT के एजेंटिक एआई और Adobe के Model Context Protocol के साथ मिलकर काम करते हैं.

Photoshop, Adobe Express, and Acrobat are available to all ChatGPT users, including those with ChatGPT Free and Plus subscriptions.
Photoshop, Adobe Express और Acrobat चैटजीपीटी के सभी यूज़र्स यानी ChatGPT Free, Plus के लिए उपलब्ध है. (फोटो क्रेडिट: adobe)

सपोर्ट और उपलब्धता

Photoshop, Adobe Express और Acrobat चैटजीपीटी के सभी यूज़र्स यानी ChatGPT Free, Plus के लिए उपलब्ध है. आइए हम आपको टेबल के माध्यम से समझाते हैं कि चैटजीपीटी में ये एडिटिंग ऐप्स क्या-क्या कर सकते हैं:

ऐपChatGPT में क्या कर सकते हैं
Photoshopएडिट, ट्यूनिंग, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड बदलना
Adobe Expressडिज़ाइन चुनना, टेक्स्ट-इमेज बदलना, ऐनिमेशन
Acrobat PDFएडिट, मर्ज, कम्प्रेस, कन्वर्ट, रेडैक्ट

Adobe का चैटजीपीटी से जुड़ना उन लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद है, जो एडोब के भारी-भरकम इंटरफेस से घबराते थे. अब वो लोग अपने मुश्किल एडिटिंग वर्क को सिर्फ बोलकर या टाइप करके भी कर पाएंगे. इसके अलावा अगर यूज़र चाहें तो एडोब के असली ऐप में जाकर भी एडिटिंग कर सकते हैं.

