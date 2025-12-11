ETV Bharat / technology

ChatGPT में आए Adobe फीचर्स, PDF से Photoshop तक, चैट में ही कर पाएंगे पूरी एडिटिंग

ChatGPT में Adobe के Photoshop, Express और Acrobat के आने से यूज़र्स चैट में ही फोटो एडिटिंग और PDF मैनेजमेंट जैसी बड़ी टास्क कर सकेंगे. ( फोटो क्रेडिट: adobe )

हैदराबाद: अमेरिका की एआई कंपनी OpenAI का चैटमॉडल ChatGPT अब सिर्फ चैटिंग के जरिए सवाल-जवाब पूछने वाला टूल नहीं रहा है. ओपनएआई धीरे-धीरे चैटजीपीटी में हर तरह की सुविधाओं को जोड़ता जा रहा है. अब चैटजीपीटी में Adobe को भी जोड़ दिया गया है. एडोब के जरिए चैटजीपीटी में यूज़र्स को Photoshop, Adobe Express और Acrobat का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. इसके जरिए यूज़र्स फोटो एडिटिंग हो या PDF मैनेजमेंट, अब सब कुछ चैट में लिखकर किया जा सकेगा. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.

इस फीचर को पहले सिर्फ डेक्सटॉप, वेब और iOS पर उपलब्ध कराया गया है, जबकि Android पर फिलहाल सिर्फ Adobe Express सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कुछ वक्त बाद इसमें Photoshop और Acrobat सपोर्ट भी आ जाएगा.

Adobe Digital Media के प्रेज़िडेंट David Wadhwani ने कहा, “अब करोड़ों लोग सिर्फ अपने शब्दों से Photoshop में एडिट कर सकेंगे, वो भी उसी प्लेटफॉर्म पर जो उनकी डेली लाइफ का हिस्सा है.”

क्या-क्या कर पाएंगे यूज़र्स

ChatGPT के अंदर Adobe ऐप्स को बस नाम लेकर कमांड देना होगा, जैसे - “Adobe Photoshop मेरी इमेज का बैकग्राउंड ब्लर कर दो.” इसके बाद ChatGPT खुद Photoshop इंटरफेस ओपन कर देगा और स्टेप बाय स्टेप काम करवाएगा. आप चैटजीपीटी में एडोब टूल्स के जुड़ने के बाद निम्नलिखित काम कर पाएंगे:

Photoshop में