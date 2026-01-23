ETV Bharat / technology

Adobe Acrobat में आया बड़ा AI अपडेट, अब PDF से बनेगी प्रेजेंटेशन और पॉडकास्ट

Adobe Acrobat का PDF स्पेस अब यूज़र्स को प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करने के लिए दूसरों को इनवाइट करने की सुविधा देता है. ( Image Credit: Adobe )

सबसे बड़ा बदलाव Acrobat के एआई असिस्टेंट चैटबॉट में देखने को मिला है. अब यूज़र्स सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में कमांड देकर पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं. जैसे- अगर आपको पीडीएफ से कुछ पेज हटाने हैं, टेक्स्ट बदलना है, इमेज एडिट करनी है, डिजिटल सिग्नेचर जोड़ना है या पासवर्ड लगाना है, तो ये सारे काम चैट में लिखकर किए जा सकते हैं. अब आपको इन कामों के लिए मैनुअल टूल्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

हैदराबाद: Adobe ने अपने पॉपुलर डॉक्यूमेंट टूल Acrobat में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई से जुड़े कई बड़े अपडेट्स रिलीज़ किए हैं. अब Acrobat सिर्फ PDF पढ़ने या एडिट करने का टूल नहीं रहा, बल्कि यह एक स्मार्ट कंटेंट क्रिएटशन प्लेटफॉर्म भी बनता जा रहा है.

कंपनी के द्वारा शेयर किए गए ब्लॉग के मुताबिक, Adobe ने एक नया Generate Presentation फीचर भी पेश किया है. यह फीचर एक या एक से ज्यादा PDF फाइल्स को पढ़कर खुद-ब-खुद एक प्रेजेंटेशन तैयार कर देता है. AI डॉक्यूमेंट के अहम पॉइंट्स पहचानकर स्लाइड्स बनाता है. यूजर चाहें तो प्रेजेंटेशन का टोन, लंबाई और स्टाइल भी सेट कर सकते हैं. एक बार ड्राफ्ट बनने के बाद Adobe Express के टूल्स से स्लाइड लेआउट, इमेज और टेक्स्ट को आसानी से कस्टमाइज किया जा सकता है.

इसके अलावा एडोब में एक नया Generate Podcast फीचर भी जोड़ा गया है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो लंबी रिपोर्ट्स, मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट या भारी डॉक्यूमेंट पढ़ने के बजाय सुनना पसंद करते हैं. यह फीचर PDF या टेक्स्ट फाइल को ऑडियो समरी में बदल देता है. यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से ऑडियो का फोकस और फॉर्मेट बदल सकते हैं, जिससे सफर के दौरान या स्क्रीन से दूर रहते हुए भी जानकारी मिल सके. यह काफी हद तक Google के NotebookLM के फीचर्स जैसा है.

Acrobat Studio और PDF Spaces में भी कॉलेबरेशन से जुड़े फीचर्स बेहतर किए गए हैं. अब टीमें एक ही जगह पर फाइल्स शेयर कर सकती हैं, नोट्स जोड़ सकती हैं और आपस में चर्चा कर सकती हैं. यहां मौजूद AI असिस्टेंट कई डॉक्यूमेंट्स से जरूरी जानकारी निकालकर सवालों के जवाब भी देता है, जिससे टीम जल्दी फैसले ले सके. Adobe का कहना है कि ये सभी AI फीचर्स Acrobat और Acrobat Studio दोनों में उपलब्ध होंगे और आने वाले समय में डिजिटल वर्कफ्लो को और आसान बनाएंगे.