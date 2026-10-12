Acer Iconia Tab 11 और Iconia Tab 12 5G भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स
Acer Iconia Tab 11 5G और Iconia Tab 12 5G टैबलेट में 90Hz डिस्प्ले के साथ MediaTek प्रोसेसर और 8GB रैम दी गई है.
Published : October 12, 2026 at 3:18 PM IST
हैदराबाद: एसर ने सोमवार को भारत में दो नए टैबलेट लॉन्च किए हैं, जिनके नाम Acer Iconia Tab 11 5G और Acer Iconia Tab 12 5G हैं. इन दोनों मॉडल्स में 90Hz डिस्प्ले, मीडियाटेक प्रोसेसर, 8GB RAM समेत बड़ी बैटरी और अच्छे स्पेसिफिकेशन्स दिए हैं. आइए हम आपको इन दोनों टैबलेट्स के बारे में बताते हैं.
Iconia Tab 11 5G में 10.95 इंच की स्क्रीन है. Iconia Tab 12 5G में उससे बड़ी 12.2 इंच की स्क्रीन है जिसकी रेजोल्यूशन भी ज्यादा है. इन दोनों में स्टोरेज को बढ़ाने की सुविधा दी गई है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिए गए हैं. ये टैबलेट डेलीलाइफ वर्क, स्टडी और मनोरंजन के लिए काफी काम के साबित हो सकते हैं. 5G सपोर्ट होने से इंटरनेट स्पीड अच्छी रहेगी. कीबोर्ड कवर और स्टाइलस भी साथ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
डिस्प्ले और डिज़ाइन
Iconia Tab 11 5G में 10.95 इंच का फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले है. इसका रेजोल्यूशन 1,920 x 1,200 पिक्सल है. इसकी ब्राइटनेस 450 निट्स तक जाती है और रिफ्रेश रेट 90Hz है. Iconia Tab 12 5G में 12.2 इंच का बड़ा आईपीएस डिस्प्ले है. इसकी रेजोल्यूशन 2,400 x 1,600 पिक्सल है. इसकी ब्राइटनेस 400 निट्स और रिफ्रेश रेट 90Hz है. ये दोनों टैबलेट काफी पतले और हल्के हैं, लेकिन Iconia Tab 11 5G की मोटाई करीब 7.95 मिमी है.
प्रोसेसर और मेमोरी
इन दोनों टैबलेट में प्रोसेसर के लिए MediaTek MT8755 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर लगा है. ये Cortex-A76 कोर 2.4GHz पर और छह Cortex-A55 कोर 2GHz पर काम करते हैं. इनमें 8GB RAM और स्टोरेज के लिए दो ऑप्शन्स मिलते हैं, जिनमें 128GB या 256GB के ऑप्शन्स शामिल हैं. हालांकि, जरूरत पड़ने पर मेमोरी कार्ड से और बढ़ाई जा सकती है.
कैमरा सेटअप
कैमरे की बात करें तो इन दोनों टैबलेट के अगले हिस्से पर 8MP का कैमरा सेंसर दिया गया है. Iconia Tab 11 5G में पीछे 13MP का कैमरा है, जबकि Iconia Tab 12 5G में पिछले हिस्से पर 16MP का कैमरा सेंसर के साथ 2MP का एक मैक्रो सेंसर भी दिया गया है. इनमें फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने का फीचर भी दिया गया है.
कनेक्टिविटी और बैटरी
ये दोनों नए टैबलेट 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 और USB Type-C सपोर्ट करते हैं. Iconia Tab 12 5G में 7400mAh की बड़ी और Iconia Tab 12 5G में 10,000mAh की बड़ी बैटरी है. कीबोर्ड फ्लिप कवर और स्टाइलस को डॉक करके इस्तेमाल किया जा सकता है.
कीमत और कहां से खरीदें
Acer Iconia Tab 11 5G की कीमत भारत में 23,990 रुपये से शुरू होती है. यह सिर्फ फ्लिपकार्ट और एसर के ई-स्टोर पर मिलेगा. Acer Iconia Tab 12 5G की कीमत 26,990 रुपये से शुरू होती है. इसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न और एसर के एक्सक्लूसिव स्टोर और ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है.
|फीचर
|Acer Iconia Tab 11 5G
|Acer Iconia Tab 12 5G
|डिस्प्ले
|10.95 इंच, 1920x1200, 90Hz
|12.2 इंच, 2400x1600, 90Hz
|ब्राइटनेस
|450 निट्स
|400 निट्स
|प्रोसेसर
|MediaTek MT8755 octa-core
|MediaTek MT8755 octa-core
|रैम
|8GB
|8GB
|स्टोरेज
|128GB / 256GB (एक्सपैंडेबल)
|128GB / 256GB (एक्सपैंडेबल)
|रियर कैमरा
|13MP
|16MP + 2MP मैक्रो
|फ्रंट कैमरा
|8MP
|8MP
|बैटरी
|7400mAh
|10,000mAh
|अन्य
|फिंगरप्रिंट, स्टाइलस सपोर्ट
|फिंगरप्रिंट, स्टाइलस सपोर्ट
|कीमत
|₹23,990 से
|₹26,990 से
ये दोनों टैबलेट मिड-रेंज में अच्छे विकल्प लगते हैं. बड़े स्क्रीन और 5G सपोर्ट की वजह से पढ़ाई, वीडियो कॉल और मनोरंजन सब आसानी से हो सकेगा, जो लोग बजट में अच्छा टैबलेट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये मॉडल देखने लायक हैं.