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Acer Iconia Tab 11 और Iconia Tab 12 5G भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

एयर दो मिडरेंज प्राइस सेगमेंट में दो 5G टैबलेट लॉन्च किए हैं. ( Image Credit: Acer )

हैदराबाद: एसर ने सोमवार को भारत में दो नए टैबलेट लॉन्च किए हैं, जिनके नाम Acer Iconia Tab 11 5G और Acer Iconia Tab 12 5G हैं. इन दोनों मॉडल्स में 90Hz डिस्प्ले, मीडियाटेक प्रोसेसर, 8GB RAM समेत बड़ी बैटरी और अच्छे स्पेसिफिकेशन्स दिए हैं. आइए हम आपको इन दोनों टैबलेट्स के बारे में बताते हैं.

Iconia Tab 11 5G में 10.95 इंच की स्क्रीन है. Iconia Tab 12 5G में उससे बड़ी 12.2 इंच की स्क्रीन है जिसकी रेजोल्यूशन भी ज्यादा है. इन दोनों में स्टोरेज को बढ़ाने की सुविधा दी गई है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिए गए हैं. ये टैबलेट डेलीलाइफ वर्क, स्टडी और मनोरंजन के लिए काफी काम के साबित हो सकते हैं. 5G सपोर्ट होने से इंटरनेट स्पीड अच्छी रहेगी. कीबोर्ड कवर और स्टाइलस भी साथ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

दोनों टैबलेट में 90Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलती है. (Image Credit: Acer) डिस्प्ले और डिज़ाइन Iconia Tab 11 5G में 10.95 इंच का फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले है. इसका रेजोल्यूशन 1,920 x 1,200 पिक्सल है. इसकी ब्राइटनेस 450 निट्स तक जाती है और रिफ्रेश रेट 90Hz है. Iconia Tab 12 5G में 12.2 इंच का बड़ा आईपीएस डिस्प्ले है. इसकी रेजोल्यूशन 2,400 x 1,600 पिक्सल है. इसकी ब्राइटनेस 400 निट्स और रिफ्रेश रेट 90Hz है. ये दोनों टैबलेट काफी पतले और हल्के हैं, लेकिन Iconia Tab 11 5G की मोटाई करीब 7.95 मिमी है. यह भी पढ़ें: Festival Sale 2026: ₹3000 से कम के बेस्ट ईयरबड्स: वनप्लस, ओप्पो और सैमसंग देखें पूरी लिस्ट प्रोसेसर और मेमोरी इन दोनों टैबलेट में प्रोसेसर के लिए MediaTek MT8755 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर लगा है. ये Cortex-A76 कोर 2.4GHz पर और छह Cortex-A55 कोर 2GHz पर काम करते हैं. इनमें 8GB RAM और स्टोरेज के लिए दो ऑप्शन्स मिलते हैं, जिनमें 128GB या 256GB के ऑप्शन्स शामिल हैं. हालांकि, जरूरत पड़ने पर मेमोरी कार्ड से और बढ़ाई जा सकती है. दोनों में MediaTek MT8755 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है. (Image Credit: Acer) कैमरा सेटअप