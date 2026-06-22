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आधार ऐप के डाउनलोड्स ने पार किया 3.1 करोड़ का आंकड़ा, जानें इसका सबसे बड़ा फायदा

आधार ऐप के जरिए साढ़े 8 लाख लोगों ने अपना पता अपडेट किया, जो एंड्रॉयड और आईओएस पर उपलब्ध है. ( Image Credit: IANS )

हैदराबाद: देशभर में लोगों के बीच नया आधार ऐप तेजी से पॉपुलर हो रहा है. पीआईबी के अनुसार लॉन्च होने के पांच महीने के भीतर ही इस ऐप को 3.1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. यह आंकड़ा खुद इस बात की गवाही देता है कि लोग अब अपनी पहचान से जुड़े कामों के लिए डिजिटल तरीकों पर कितना भरोसा करने लगे हैं. सरकार का मकसद इस ऐप के डरिए लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाना था और शुरुआती आंकड़ें बताते हैं कि यह कोशिश काफी हद तक कामयाब रही है. मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट इस ऐप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अब लोगों को अपना मोबाइल नंबर या पता अपडेट करने के लिए आधार सेवा केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे. अब तक करीब 40 लाख लोग अपने स्मार्टफोन से ही मोबाइल नंबर अपडेट कर चुके हैं, जबकि साढ़े 8 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना पता भी इसी ऐप के माध्यम से बदला है. इसी काम के लिए पहले लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ता था और कई बार उसके बाद भी उनका काम नहीं हो पाता था. अब आधार कार्ड में अपना फोन नंबर या एड्रेस बदलने का काम लोग खुद घर बैठे कुछ मिनटों में कर सकते हैं.