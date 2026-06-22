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आधार ऐप के डाउनलोड्स ने पार किया 3.1 करोड़ का आंकड़ा, जानें इसका सबसे बड़ा फायदा

आधार ऐप ने पांच महीने में 3.1 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार किया, जिसमें 40 लाख लोगों ने मोबाइल नंबर अपडेट किया है.

8.5 lakh people updated their addresses via the Aadhaar app, which is available on Android and iOS.
आधार ऐप के जरिए साढ़े 8 लाख लोगों ने अपना पता अपडेट किया, जो एंड्रॉयड और आईओएस पर उपलब्ध है. (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 22, 2026 at 4:27 PM IST

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हैदराबाद: देशभर में लोगों के बीच नया आधार ऐप तेजी से पॉपुलर हो रहा है. पीआईबी के अनुसार लॉन्च होने के पांच महीने के भीतर ही इस ऐप को 3.1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. यह आंकड़ा खुद इस बात की गवाही देता है कि लोग अब अपनी पहचान से जुड़े कामों के लिए डिजिटल तरीकों पर कितना भरोसा करने लगे हैं. सरकार का मकसद इस ऐप के डरिए लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाना था और शुरुआती आंकड़ें बताते हैं कि यह कोशिश काफी हद तक कामयाब रही है.

मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट

इस ऐप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अब लोगों को अपना मोबाइल नंबर या पता अपडेट करने के लिए आधार सेवा केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे. अब तक करीब 40 लाख लोग अपने स्मार्टफोन से ही मोबाइल नंबर अपडेट कर चुके हैं, जबकि साढ़े 8 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना पता भी इसी ऐप के माध्यम से बदला है. इसी काम के लिए पहले लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ता था और कई बार उसके बाद भी उनका काम नहीं हो पाता था. अब आधार कार्ड में अपना फोन नंबर या एड्रेस बदलने का काम लोग खुद घर बैठे कुछ मिनटों में कर सकते हैं.

प्राइवेसी और सुविधा का बेहतरीन मेल

आधार ऐप को खासतौर पर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि लोगों की पहचान दिखाने, शेयर करने और वेरिफाई करने का तरीका आसान भी हो और प्राइवेट भी रहे. इसमें एक क्लिक में बायोमेट्रिक लॉक-अनलॉक करने की सुविधा है, इसके अलावा फेस वेरिफिकेशन के जरिए मौजूदगी का प्रमाण भी दिया जा सकता है. ऐप में ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देखने का ऑप्शन भी मौजूद है, ताकि यूजर को पता रहे कि उनकी पहचान कब-कब इस्तेमाल हुई. इसके अलावा क्यूआर कोड बेस्ड एक एडिटेबल कॉन्टैक्ट कार्ड भी दिया गया है, जो विजिटिंग कार्ड की जरूरत को ही खत्म कर देता है.

रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस ऐप का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. होटल चेक-इन के दौरान क्यूआर कोड स्कैन करके वेरिफिकेशन हो जाता है. अस्तपतालों में मरीदों को एडमिट करते वक्त भी इसका इस्तेमाल हो रहा है. इसके अलावा विजिटर मैनेजमेंट, इवेंट में एंट्री, और गिग वर्कर्स की पहचान चेक करने जैसे कामों में भी यह ऐप काफी मदद कर रहा है. ई-आधार डाउनलोड करना और आधार सेवा केंद्र में अप्वाइंटमेंट बुक करना भी इसी ऐप से मुमकिन है. यह ऐप एंड्रॉयड और एप्पल आईओएस, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, जिससे लगभग हर स्मार्टफोन यूजर इसका फायदा उठा सकता है.

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