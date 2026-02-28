ETV Bharat / technology

28 फरवरी की शाम आसमान में होगी 6 ग्रहों की परेड, जानें क्या भारत में दिखेगा यह नजारा

28 फरवरी 2026 की शाम को दुर्लभ खगोलीय घटना होने वाली है, जिसमें छह ग्रह एक अनोखी परेड में दिखाई देंगे.

Picture of the Planet Parade in the year 2025
साल 2025 में हुए प्लैनेट परेड की तस्वीर (फोटो - NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 28, 2026 at 12:31 PM IST

हैदराबाद: 28 फरवरी 2026 की शाम, एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ खगोलीय घटना की गवाह बनने वाली है, क्योंकि आज आसमान में छह ग्रह एक ही लाइन में होने वाले हैं. यह इसलिए भी खास है, क्योंकि आज शाम पूरे भारत में आसमान देखने वालों को सूरज डूबने के तुरंत बाद ग्रहों की एक अनोखी परेड दिखाई देगी.

एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि इस अलाइनमेंट में मर्करी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून वेस्टर्न होराइजन के ऊपर एक हल्के आर्क में नजर आएंगे. ग्रहों की यह परेड सूर्यास्त के लगभग 30 से 45 मिनट बाद शुरू होगी, जो लगभग शाम 6:15 बजे से रात 8:00 बजे IST के बीच होगा, हालांकि सही टाइमिंग शहर के हिसाब से थोड़ी अलग होगी. साफ आसमान और बिना रुकावट वाला वेस्टर्न व्यू विजिबिलिटी को बेहतर करेगा.

भारत में प्लैनेटरी परेड कहां-कहां दिखाई देगी
अच्छी बात यह है कि यह अलाइनमेंट भारत के ज़्यादातर हिस्सों से दिखेगा, बशर्ते आसमान साफ़ रहे और बिल्डिंग्स होराइज़न को ब्लॉक न करें. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में छतों या खुली जगहों से आसानी से देखा जा सकेगा. खास बात यह है कि शहरी लाइट में भी, ज़्यादा चमकीले ग्रह दिखाई देंगे.

गहरा आसमान एक्सपीरिएंस को और बेहतर बनाएगा. यूरेनस और नेपच्यून जैसे धुंधले ग्रहों को पहचानने के लिए कम से कम लाइट और पॉल्यूशन की ज़रूरत होती है. लद्दाख, ग्रामीण राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और तटीय तमिलनाडु जैसे इलाकों में इसे देखने के लिए ज़्यादा साफ़ हालात हो सकते हैं. चेन्नई के पास जवाधु हिल्स जैसी ऊंची जगहों से भी अच्छे नज़ारे दिख सकते हैं.

ग्रहों की परेड को कैसे देखें
देखने वालों को सूरज डूबने के बाद सबसे पहले पश्चिम की ओर देखना चाहिए. इस दौरान वीनस सबसे चमकीला और सबसे नीचे दिखेगा. मरकरी इसके पास में होगा लेकिन हल्का दिखेगा. सैटर्न उनसे थोड़ा ऊपर दिखेगा. वहीं, जुपिटर आसमान में और ऊपर चमकेगा. यह ओरियन या जेमिनी जैसे तारामंडलों के पास दिख सकता है.

इसके अलावा, तिरछा ऊपर की ओर स्कैन करने पर पूरा सीक्वेंस दिख सकता है. इसमें वीनस, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी समेत चार ग्रह बिना किसी इक्विपमेंट के दिख सकते हैं. यूरेनस और नेपच्यून की चमक कम होने की वजह से उसे दूरबीन या छोटे टेलिस्कोप की ज़रूरत होगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि देखने वालों को सूरज के पूरी तरह डूबने से पहले उसकी ओर देखने से बचना होगा, क्योंकि इससे आंखों की रोशनी खराब हो सकती है.

NASA के चंद्र सोनिफिकेशन से ध्वनि में बढ़ोतरी
इस मौके को यादगार बनाने के लिए, NASA ने अपनी चंद्रा एक्स-रे ऑब्ज़र्वेटरी के ज़रिए इस इवेंट को हाईलाइट किया. ऑब्ज़र्वेटरी ने जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के तीन नए सोनिफ़िकेशन रिलीज़ किए. ये एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को साउंड में ट्रांसलेट करते हैं. यह प्रोजेक्ट अलाइनमेंट को एक्सपीरियंस करने का एक दूसरा तरीका देता है.

