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'भारत में AI के लिए खास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर विचार हो रहा' - MeitY सचिव एस. कृष्णन

फ़ाइल - MeitY सचिव एस कृष्णन ( फोटो - ANI )

हैदराबाद: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने शुक्रवार को कहा कि अब समय आ गया है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए एक खास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क (नियम-कानून का ढांचा) की दिशा में आगे बढ़े. उन्होंने कहा कि Deepfakes और AI से बने कंटेंट जैसे मुद्दों पर शुरुआती चिंताओं को दूर करने के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधान काफी हैं. हालांकि, लगातार बढ़ रही AI टेक्नोलॉजी से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए 'अतिरिक्त नियम या कानून की ज़रूरत पड़ सकती है." कृष्णन ने कहा कि, "इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है. मेरे मंत्री (IT मंत्री अश्विनी वैष्णव) और मैंने पहले भी कहा है कि सही समय आने पर हम AI रेगुलेशन पर विचार करेंगे. अब ऐसा लग रहा है कि सही समय आ रहा है और हम इस पर काम शुरू करेंगे." उन्होंने आगे कहा कि, "हमने AI से जुड़ी अलग-अलग चिंताओं को दूर करने के लिए IT नियमों और मौजूदा कानून के दूसरे प्रावधानों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब शायद एक अलग कानून बनाने पर विचार करने का समय आ गया है." AI के नए नियमों के लिए समय-सीमा के बारे में कृष्णन ने कहा कि, "एक मंत्रालय के तौर पर, आधिकारिक स्तर पर हम जो कर सकते हैं, वह है कानून का ड्राफ्ट तैयार करना... यह आखिरकार कब आएगा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, खासकर तब जब यह कोई कानून हो." केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने PTI को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी कानून, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेज़ी से उभरने से काफी पहले बनाया गया था, और बदलते हालात से निपटने के लिए एक नए कानूनी ढांचे की ज़रूरत हो सकती है.