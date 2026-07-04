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'भारत में AI के लिए खास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर विचार हो रहा' - MeitY सचिव एस. कृष्णन

MeitY के सेक्रेटरी ने कहा कि मौजूदा IT नियम ही AI से जुड़े मुद्दे संभाल रहे हैं, आगे AI के लिए अलग कानून बनाए जाएंगे.

FILE - MeitY Secretary S. Krishnan
फ़ाइल - MeitY सचिव एस कृष्णन (फोटो - ANI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 4, 2026 at 2:07 PM IST

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हैदराबाद: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने शुक्रवार को कहा कि अब समय आ गया है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए एक खास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क (नियम-कानून का ढांचा) की दिशा में आगे बढ़े.

उन्होंने कहा कि Deepfakes और AI से बने कंटेंट जैसे मुद्दों पर शुरुआती चिंताओं को दूर करने के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधान काफी हैं. हालांकि, लगातार बढ़ रही AI टेक्नोलॉजी से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए 'अतिरिक्त नियम या कानून की ज़रूरत पड़ सकती है."

कृष्णन ने कहा कि, "इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है. मेरे मंत्री (IT मंत्री अश्विनी वैष्णव) और मैंने पहले भी कहा है कि सही समय आने पर हम AI रेगुलेशन पर विचार करेंगे. अब ऐसा लग रहा है कि सही समय आ रहा है और हम इस पर काम शुरू करेंगे."

उन्होंने आगे कहा कि, "हमने AI से जुड़ी अलग-अलग चिंताओं को दूर करने के लिए IT नियमों और मौजूदा कानून के दूसरे प्रावधानों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब शायद एक अलग कानून बनाने पर विचार करने का समय आ गया है."

AI के नए नियमों के लिए समय-सीमा के बारे में कृष्णन ने कहा कि, "एक मंत्रालय के तौर पर, आधिकारिक स्तर पर हम जो कर सकते हैं, वह है कानून का ड्राफ्ट तैयार करना... यह आखिरकार कब आएगा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, खासकर तब जब यह कोई कानून हो."

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने PTI को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी कानून, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेज़ी से उभरने से काफी पहले बनाया गया था, और बदलते हालात से निपटने के लिए एक नए कानूनी ढांचे की ज़रूरत हो सकती है.

वैष्णव ने कहा था कि इंडस्ट्री के साथ बातचीत चल रही है और सरकार इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगी. दुनिया भर में पॉलिसी बनाने वाले जेनेरेटिव AI से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिनमें डीपफेक, गलत जानकारी और ऑनलाइन नुकसान शामिल हैं. भारत AI डीपफेक पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए IT नियमों को कड़ा कर रहा है.

इस साल फरवरी में, सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए AI से बने और सिंथेटिक कंटेंट (जिसमें डीपफेक भी शामिल हैं) को संभालने के संबंध में कड़े नियम लागू किए. सरकार ने कहा कि X और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म को किसी सक्षम अधिकारी या कोर्ट द्वारा चिह्नित किए गए ऐसे कंटेंट को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा.

सरकार ने 'इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021' में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जो औपचारिक रूप से AI-जनरेटेड और सिंथेटिक कंटेंट को परिभाषित करते हैं.

इन संशोधनों में 'ऑडियो, विज़ुअल या ऑडियो-विज़ुअल जानकारी' और 'सिंथेटिक रूप से बनाई गई जानकारी' को परिभाषित किया गया है. इसमें AI से बनाया गया या बदला गया ऐसा कंटेंट शामिल है जो असली या ओरिजिनल लगता है. इस परिभाषा में सामान्य एडिटिंग, एक्सेसिबिलिटी में सुधार और नेक नीयत से किए गए एजुकेशनल या डिज़ाइन के काम को शामिल नहीं किया गया है.

सरकार ने AI से बने कंटेंट के लिए जानकारी देने के कड़े नियम भी प्रस्तावित किए हैं. इसके तहत IT नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार सिंथेटिक रूप से बनाई गई जानकारी की पहचान करने वाले स्पष्ट और लगातार दिखने वाले लेबल, विज़ुअल डिस्प्ले के पूरे समय के दौरान दिखाई देने चाहिए.

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