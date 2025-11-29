ETV Bharat / technology

90 प्रतिशत भारतीय ऑर्गनाइजेशन में अब हो रहा AI का इस्तेमाल, जानें क्या हो असर

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब बहुत ही जगहों पर किया जा रहा है. AI ने हमारे काम करने के तरीके को भी बदल दिया है और दुनिया भर में लोग और ऑर्गनाइज़ेशन दोनों ही इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं. ज़ोहो यूनिवर्सिटी की एक नई स्टडी - जिसका नाम 'द AI प्राइवेसी इक्वेशन: इंडिया मार्केट रिपोर्ट' है - के मुताबिक, लगभग 93 परसेंट भारतीय ऑर्गनाइज़ेशन किसी न किसी रूप में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं.

इसके अलावा, स्टडी में कहा गया है कि लगभग 71 प्रतिशत जवाब देने वालों ने प्राइवेसी सिस्टम को मज़बूत करने के लिए काम किया है. ज़ोहो में AI रिसर्च के डायरेक्टर रामप्रकाश राममूर्ति ने कहा कि, "स्टडीज़ एक बहुत ही सोचा-समझा ट्रेंड दिखाती हैं. 70 प्रतिशत से ज़्यादा भारतीय ऑर्गनाइज़ेशन ने AI अपनाना शुरू करने के बाद अपने प्राइवेसी फ्रेमवर्क को मज़बूत किया है."

राममूर्ति ने आगे कहा कि इसे ऊपर-ऊपर से ट्रैक नहीं किया जाता है. टीमें अपने इंजीनियरिंग वर्कफ़्लो के हिस्से के तौर पर गार्डरेल, एथिक्स रिव्यू और डेटा का इस्तेमाल करती हैं. यह तरीका भारत को बड़े पैमाने पर ज़िम्मेदार AI के लिए एक भरोसेमंद आधार देता है. यह हमारे तरीके को सही भी ठहराता है."

इस स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि 92 प्रतिशत बिज़नेस के पास पहले से ही डेडिकेटेड इंटेलिजेंस टीम या ऑफिसर हैं, जो दुनिया के एवरेज से ज़्यादा है. साथ ही, आधे से ज़्यादा (लगभग 65 प्रतिशत) लोगों ने अपने IT बजट का 20 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए रखा है.

इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय बिज़नेस को AI के एथिकल असर की गहरी समझ है और सर्वे में शामिल 61 प्रतिशत ऑर्गनाइज़ेशन ने पहले ही AI एथिक्स कमिटी बना ली हैं. AI टूल्स को अपनाना और उनके इस्तेमाल को लेकर प्राइवेसी की चिंताएं, दोनों ही इस थ्योरी को गलत साबित करती हैं कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन AI को अपनाने की स्पीड को धीमा कर देते हैं.