2026 में भारत में लॉन्च होने वाली हैं ये 4 प्रीमियम सेडान, जानें लिस्ट में कौन शामिल

साल 2025 में कई नई कारों ने बाजार में एंट्री मारी. यहां हम 2026 में आने वाली प्रीमियम सेडान के बारे में बता रहे हैं.

Skoda Slavia
Skoda Slavia (फोटो - Skoda Auto India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 30, 2025 at 5:15 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: जैसे-जैसे वाहन निर्माता कंपनियां अपने वाहनों के लिए मिड-साइकिल अपडेट और फीचर रिफ्रेश की तैयारी कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर संभावना जताई जा रही है कि साल 2026 एक ऐसा साल होने वाला है, जब कॉम्पैक्ट और मिड-साइज़ सेडान को ज़्यादा शार्प स्टाइलिंग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और, बेहतर सेफ्टी सिस्टम दिए जाएंगे. यहां हम चार प्रीमियम सेडान के बारे में बता रहे हैं, जिनको अगले साल बाजार में उतारा जाएगा.

1. Hyundai Verna
Hyundai साल 2026 में Hyundai Verna को एक बड़ा मिड-लाइफ फेसलिफ्ट दे सकती है, जिसमें नई फ्रंट-एंड स्टाइलिंग, ज़्यादा स्ट्रीमलाइन्ड केबिन लेआउट और फीचर्स को शामिल किया जा सकता है, जो Hyundai की नई छोटी कारों से आइडिया लेगा. कार के इंटीरियर की बात करें तो ग्राहकों को डुअल-स्क्रीन लेआउट और ज़्यादा मॉडर्न इंफोटेनमेंट इंटरफ़ेस मिल सकता है.

Hyundai Verna
Hyundai Verna (फोटो - Hyundai Motor India)

मैकेनिकल तौर पर, फेसलिफ्ट मॉडल में ज़्यादातर मौजूदा 1.5-लीटर लाइन-अप वाले ही रखे जा सकते है, जिनमें एक नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 MPi और 1.5-लीटर टर्बो GDi इंजन होगा. इसका टर्बो इंजन लगभग 157.5 bhp की पावर और मज़बूत मिड-रेंज टॉर्क प्रदान करता है.

वहीं इसका नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन खरीदारों के लिए ज़्यादा किफायती ऑप्शन है. ट्रांसमिशन विकल्पों की बात करें तो यह पहले जैसे ही रहने चाहिए. जहां नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के लिए मैनुअल और CVT गियरबॉक्स मिलेगा, वहीं टर्बो वेरिएंट के लिए DCT विकल्प होगा. लेकिन बड़ा बदलाव अंदर रिफ्रेश्ड टेक और फीचर्स पैकेज में होगा.

2. Skoda Slavia
लिस्ट में दूसरा नाम Skoda Slavia का है, जिसका फेसलिफ्ट वर्जन 2026 में लॉन्च किया जा सकता है, और इसमें एक्सटीरियर के साथ-साथ इंटीरियर में भी अपडेट दिया जाएगा. ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव लेवल-2 ADAS, लेन-कीपिंग, एडैप्टिव क्रूज़ और इससे जुड़े हाईवे असिस्ट फीचर्स को शामिल करना होगा. इससे Skoda Slavia इस सेगमेंट की सेफ्टी और ड्राइवर-असिस्ट उम्मीदों के हिसाब से हो जाएगी.

Skoda Slavia
Skoda Slavia (फोटो - Skoda Auto India)

इंजन विकल्पों की बात करें, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है. इसमें जाना-पहचाना 1.0-लीटर TSI (लगभग 114 bhp) और 1.5-लीटर TSI (लगभग 148 bhp) इंजन दिए जाएंगे, जिसमें 1.5 TSI हाईवे पर चलाने के लिए ज़्यादा दमदार मिड-रेंज पुल देता है. इंटीरियर की बात करें, तो इसमें बड़ी स्क्रीन, अपडेटेड कनेक्टेड-कार फंक्शन और पीछे की सीट के आराम में थोड़ा सुधार की उम्मीद है.

3. Honda City
Honda Cars पहले ही e:HEV स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड के साथ Honda City लाइन-अप में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को पेश कर चुकी है. इस सिस्टम का कंबाइंड पावर आउटपुट लगभग 126 bhp है, जो इस साइज़ की सेडान के लिए शानदार रियल-वर्ल्ड ड्राइवएबिलिटी और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी प्रदान करता है.

Honda City
Honda City (फोटो - Honda Cars India)

2026 Honda City अपडेट को मौजूदा जेनरेशन के लिए एक बड़ा मिड-साइकिल रिफ्रेश बताया जा रहा है. नया फ्रंट और रियर डिज़ाइन, ज़्यादा साफ़ इंटीरियर और फीचर्स की लंबी लिस्ट दिए जाएंगे, जिसमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जो पहले कुछ ट्रिम्स में ऑप्शनल थीं.

संभावना जताई जा रही है कि Honda जाने-पहचाने 1.5-लीटर NA पेट्रोल और e:HEV को रेंज के मुख्य हिस्से के तौर पर रखेगी, जबकि इस दशक के आखिर में पूरी नई जेनरेशन आने तक Honda City की अपील को और बेहतर बनाने के लिए फेसलिफ्ट का इस्तेमाल करेगी.

4. Volkswagen Virtus
Volkswagen की प्रीमियम सेडान Virtus नई जेनरेशन की सबसे सफल सेडान में से एक रही है, और इसे साल 2026 में अपडेट किया जा सकता है, और इसमें वही बदलाव होंगे जो इसकी Skoda कज़िन में आने वाले हैं, जिसमें एक नया लुक, बेहतर केबिन टेक और ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं. Volkswagen Virtus में अभी भी दो टर्बो पेट्रोल इंजन मिलते हैं.

Volkswagen Virtus
Volkswagen Virtus (फोटो - Volkswagen India)

इसमें पहला 1.0-लीटर TSI इंजन है, जो लगभग 114 bhp पावर देता है और दूसरा 1.5-लीटर TSI इंजन है, जो 147–148 bhp पावर देता है. अपडेट की सबसे बड़ी बात ड्राइवर असिस्टेंस और कनेक्टिविटी में सुधार होने वाला है, जिससे यह उन राइवल्स की बराबरी कर पाएगी जो पहले से ही ज़्यादा बेहतर ADAS और बड़ी, डुअल-स्क्रीन लेआउट देते हैं.

