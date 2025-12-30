ETV Bharat / technology

2026 में भारत में लॉन्च होने वाली हैं ये 4 प्रीमियम सेडान, जानें लिस्ट में कौन शामिल

Skoda Slavia ( फोटो - Skoda Auto India )

हैदराबाद: जैसे-जैसे वाहन निर्माता कंपनियां अपने वाहनों के लिए मिड-साइकिल अपडेट और फीचर रिफ्रेश की तैयारी कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर संभावना जताई जा रही है कि साल 2026 एक ऐसा साल होने वाला है, जब कॉम्पैक्ट और मिड-साइज़ सेडान को ज़्यादा शार्प स्टाइलिंग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और, बेहतर सेफ्टी सिस्टम दिए जाएंगे. यहां हम चार प्रीमियम सेडान के बारे में बता रहे हैं, जिनको अगले साल बाजार में उतारा जाएगा. 1. Hyundai Verna

Hyundai साल 2026 में Hyundai Verna को एक बड़ा मिड-लाइफ फेसलिफ्ट दे सकती है, जिसमें नई फ्रंट-एंड स्टाइलिंग, ज़्यादा स्ट्रीमलाइन्ड केबिन लेआउट और फीचर्स को शामिल किया जा सकता है, जो Hyundai की नई छोटी कारों से आइडिया लेगा. कार के इंटीरियर की बात करें तो ग्राहकों को डुअल-स्क्रीन लेआउट और ज़्यादा मॉडर्न इंफोटेनमेंट इंटरफ़ेस मिल सकता है. Hyundai Verna (फोटो - Hyundai Motor India) मैकेनिकल तौर पर, फेसलिफ्ट मॉडल में ज़्यादातर मौजूदा 1.5-लीटर लाइन-अप वाले ही रखे जा सकते है, जिनमें एक नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 MPi और 1.5-लीटर टर्बो GDi इंजन होगा. इसका टर्बो इंजन लगभग 157.5 bhp की पावर और मज़बूत मिड-रेंज टॉर्क प्रदान करता है. वहीं इसका नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन खरीदारों के लिए ज़्यादा किफायती ऑप्शन है. ट्रांसमिशन विकल्पों की बात करें तो यह पहले जैसे ही रहने चाहिए. जहां नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के लिए मैनुअल और CVT गियरबॉक्स मिलेगा, वहीं टर्बो वेरिएंट के लिए DCT विकल्प होगा. लेकिन बड़ा बदलाव अंदर रिफ्रेश्ड टेक और फीचर्स पैकेज में होगा. 2. Skoda Slavia

लिस्ट में दूसरा नाम Skoda Slavia का है, जिसका फेसलिफ्ट वर्जन 2026 में लॉन्च किया जा सकता है, और इसमें एक्सटीरियर के साथ-साथ इंटीरियर में भी अपडेट दिया जाएगा. ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव लेवल-2 ADAS, लेन-कीपिंग, एडैप्टिव क्रूज़ और इससे जुड़े हाईवे असिस्ट फीचर्स को शामिल करना होगा. इससे Skoda Slavia इस सेगमेंट की सेफ्टी और ड्राइवर-असिस्ट उम्मीदों के हिसाब से हो जाएगी.