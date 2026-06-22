11 अरब साल पुराना कॉमेट 3I/ATLAS से नहीं मिला कोई एलियन कनेक्शन, नई स्टडी में हुआ खुलासा
इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I/ATLAस को लेकर सेटी इंस्टीट्यूट की रेडियो स्कैनिंग स्टडी ने साबित किया कि यह पूरी तरह प्राकृतिक खगोलीय पिंड है.
Published : June 22, 2026 at 3:20 PM IST
हैदराबाद: पिछले साल जब अंतरिक्ष से एक अनजान मेहमान हमारे सोलर सिस्टम में आया था, तो दुनियाभर के वैज्ञानिकों के साथ-साथ आम लोगों की दिलचस्पी भी आसमान छूने लगी थी. इंटरस्टेलर कॉमेट 3I/ATLAS, जिसे C/2025 N1 के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारे सोलर सिस्टम में आने वाला तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था. इससे पहले 2019 में बोरिसोव कॉमेट और 2017 में ओउमुआमुआ एस्टेरॉयड जैसे इंटरस्टेलर कॉमेट भी हमारे सोलर सिस्टम में आ चुके हैं.
अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का मतलब कोई ऐसा खगोलीय पिंड होता है, जो किसी तारे से गुरुत्वाकर्षण के जरिए बंधा हुआ न हो, बल्कि वो दूर अंतरिक्ष से होते हुए हमारे सिस्टम में दाखिल हुआ हो.
इसकी खोज कैसे हुई थी?
इस कॉमेट को सबसे पहले 1 जुलाई 2025 को चिली में मौजूद एटलस टेलीस्कोप ने देखा था. इसके बाद भारतीय खगोलविदों ने भी 3 जुलाई 2025 को लद्दाख के हानले स्थित हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप से इसकी तस्वीरें खींची थीं. यह कॉमेट आकार में काफी बड़ा था और करीब 440 मीटर चौड़ा और साढ़े पांच किलोमीटर लंबा था.
अक्टूबर 2025 में यह मंगल ग्रह के करीब से गुजरा था, हालांकि इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं था. अभी यह कॉमेट धरती से एक अरब तीस करोड़ किलोमीटर से ज्यादा दूर जा चुका है और वापस इंटरस्टेलर स्पेस की ओर लौट रहा है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह करीब 11 अरब साल पुराना हो सकता है, जो सूरज से भी दोगुनी उम्र का है.
एलियन स्पेसशिप की अफवाहों
इस कॉमेट के सुर्खियों में आने के बाद, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे एलियन स्पेसशिप बताना शुरू कर दिया था. इन अफवाहों को खत्म करने के लिए सेटी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने जुलाई 2025 में कई घंटों तक रेडियो सिग्नल्स की स्कैनिंग की.
इस दौरान उन्हें करीब 74 मिलियन नैरो-बैंड रेडियो सिग्नल मिले थे. जब इनसे इंसानी हस्तक्षेप और कॉमेट की गति से जुड़े सिग्नल हटाए गए, तो सिर्फ 200 से ज्यादा सिग्नल बचे, और वो भी पृथ्वी की अपनी तकनीक या सैटेलाइट्स से जुड़े पाए गए. इस स्टडी को एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में पब्लिश किया गया है.
फर्मन यूनिवर्सिटी की रिसर्चर वालेरिया गार्सिया लोपेज का कहना है कि इस नतीजे से पता चलता है कि आज की टेक्नोलॉजी से सिग्नल पकड़ना कितना मुश्किल है, इसलिए टेक्नोसिग्नेचर की खोज जारी रखना जरूरी है. वहीं सेटी की सोफिया शेख और उनकी टीम ने यह भी कहा कि नासा का वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट भी एक दिन किसी दूसरे स्टार सिस्टम के लिए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिससे साबित होता है कि इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का आइडिया कोई काल्पनिक बात नहीं है.
फिलहाल, 3I/ATLAS अब हमारे सोलर सिस्टम से दूर जा रहा है और दोबारा वापस आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन इसने वैज्ञानिकों को एक बार फिर यह मौका दिया कि वो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को लेकर अपनी समझ को और मजबूत कर सकें.