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11 अरब साल पुराना कॉमेट 3I/ATLAS से नहीं मिला कोई एलियन कनेक्शन, नई स्टडी में हुआ खुलासा

हैदराबाद: पिछले साल जब अंतरिक्ष से एक अनजान मेहमान हमारे सोलर सिस्टम में आया था, तो दुनियाभर के वैज्ञानिकों के साथ-साथ आम लोगों की दिलचस्पी भी आसमान छूने लगी थी. इंटरस्टेलर कॉमेट 3I/ATLAS, जिसे C/2025 N1 के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारे सोलर सिस्टम में आने वाला तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था. इससे पहले 2019 में बोरिसोव कॉमेट और 2017 में ओउमुआमुआ एस्टेरॉयड जैसे इंटरस्टेलर कॉमेट भी हमारे सोलर सिस्टम में आ चुके हैं. अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का मतलब कोई ऐसा खगोलीय पिंड होता है, जो किसी तारे से गुरुत्वाकर्षण के जरिए बंधा हुआ न हो, बल्कि वो दूर अंतरिक्ष से होते हुए हमारे सिस्टम में दाखिल हुआ हो. इसकी खोज कैसे हुई थी? इस कॉमेट को सबसे पहले 1 जुलाई 2025 को चिली में मौजूद एटलस टेलीस्कोप ने देखा था. इसके बाद भारतीय खगोलविदों ने भी 3 जुलाई 2025 को लद्दाख के हानले स्थित हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप से इसकी तस्वीरें खींची थीं. यह कॉमेट आकार में काफी बड़ा था और करीब 440 मीटर चौड़ा और साढ़े पांच किलोमीटर लंबा था. अक्टूबर 2025 में यह मंगल ग्रह के करीब से गुजरा था, हालांकि इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं था. अभी यह कॉमेट धरती से एक अरब तीस करोड़ किलोमीटर से ज्यादा दूर जा चुका है और वापस इंटरस्टेलर स्पेस की ओर लौट रहा है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह करीब 11 अरब साल पुराना हो सकता है, जो सूरज से भी दोगुनी उम्र का है.