भारत में लॉन्च हुई नई 2027 Triumph Street Triple 798 RS, कीमत 14.39 लाख रुपये
Triumph Motorcycle ने अपनी भारतीय वेबसाइट पर 2027 Triumph Street Triple 798 RS को लिस्ट कर दिया है. इसकी कीमत 14.39 लाख रुपये है.
Published : November 18, 2026 at 10:51 AM IST
हैदराबाद: प्रीमियम और स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट के लिए अपनी Triumph Street Triple 798 RS को पेश किया था. इसके बाद अब कंपनी ने अपनी भारतीय वेबसाइट पर भी इसे अपडेट कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक को भारत में 14.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर पेश किया है.
'Street Triple 798 RS' में अब 765cc इंजन की जगह नया 798cc ट्रिपल इंजन इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, इसमें नया फ्रेम और स्विंगआर्म, बेहतर सस्पेंशन और कई नए फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.
2027 Triumph Street Triple 798 RS का डिजाइन
बता दें कि नई Street Triple RS की पहली स्पष्ट झलक अक्टूबर की शुरुआत में मिली थी, जब इसे Triumph Bonneville T4 और अपडेटेड Tiger 900 व 1200 मॉडलों के साथ पेश किया गया था.
इसके रीडिज़ाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसके अगले हिस्से में देखने को मिलता है, जहां सिग्नेचर 'बग-आई' हेडलाइट्स की जगह अब पेरीमीटर LED यूनिट्स दी गई हैं, जिनके बीच में एक मुख्य बीम मौजूद है.
2027 Triumph Street Triple 798 RS का इंजन
नए डिज़ाइन किए गए बॉडीवर्क के अंदर इस बाइक में नया 798cc इंजन लगाया गया है, जो 11,500rpm पर 135hp की पावर और 9,250rpm पर 86Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह 'Street Triple 765 RS' के 130hp और 80Nm से ज़्यादा है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स में स्टैंडर्ड तौर पर ऑटो-ब्लिपर के साथ एक बाईडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिया गया है.
2027 Triumph Street Triple 798 RS का हार्डवेयर
इस बाइक में नया एल्युमिनियम पेरीमीटर फ्रेम और ट्विन-साइडेड एल्युमिनियम स्विंगआर्म दिया गया है. Triumph का कहना है कि यह डिज़ाइन उनकी Moto2 बाइक्स से प्रेरित है. इसका रेक 23.1 डिग्री पर अधिक स्टीपर है, जबकि ट्रेल को घटाकर 92.5 mm कर दिया गया है.
बाइक की सीट हाइट 836 mm पर पहले जैसी ही रखी गई है, और फ्यूल टैंक की क्षमता भी 15 लीटर ही बनी हुई है. Triumph के अनुसार, नए मॉडल का वेट (सभी तरल पदार्थों के साथ) 183 kg है, जो इसे 765 RS के मुकाबले 5 kg हल्का बनाता है.
सस्पेंशन की बात करें तो इसमें पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला 41mm का शोवा USD फोर्क (120mm ट्रैवल के साथ) और 130mm ट्रैवल वाला ओलिन्स STX46 शॉक इस्तेमाल किया गया है. बाइक में आगे की तरफ, 310mm के दो डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं, जिन्हें ब्रेम्बो के फोर-पिस्टन रेडियल कैलिपर्स से जोड़ा गया है, जबकि पीछे की तरफ 220mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है. इसके अलावा, यह बाइक 17-इंच के कास्ट व्हील्स पर चलती है, जिनमें पिरेली सुपरकोर्सा SP V3 टायर लगे हैं.
2027 Triumph Street Triple 798 RS के फीचर्स
नई Street Triple 798 RS में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे खास 7-इंच की TFT टचस्क्रीन है. यह वायरलेस Apple कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करती है, और इसमें वॉयस कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है.
इसके अलावा, बाइक में सात राइडिंग मोड्स - Eco, Road, Rain, Sport और Track के साथ ही दो कस्टमाइज़ किए जा सकने वाले मोड भी दिए गए हैं. राइडर की मदद के लिए इसमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं.
2027 Triumph Street Triple 798 RS की कीमत
इस बाइक को 14.39 लाख रुपये की कीमत पर उतारा गया है, जो पिछले मॉडल '765 RS' से 1.2 लाख रुपये महंगी है. हालांकि, यह पहले से ज़्यादा पावरफुल और हल्की हो गई है, और साथ ही इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी और फीचर्स भी दिए गए हैं.
'Street Triple RS' एक परफॉरमेंस-ओरिएंटेड मशीन है, जिसकी कीमत के दायरे में इसका कोई सीधा मुकाबला करने वाला मॉडल नहीं है. इसके सबसे करीबी विकल्पों में 'Ducati Monster V2' है, जिसकी कीमत 13.99 लाख रुपये से शुरू होती है, और 'Kawasaki Z1100' भी है, जिसकी कीमत 12.79 लाख रुपये है.
हालांकि यह मोटरसाइकिल Triumph India की वेबसाइट पर लिस्टेड है, लेकिन कंपनी का कहना है कि यह फरवरी 2027 में ही ग्लोबल डीलरशिप्स पर पहुंचेगी. इसका मतलब यह है कि भारतीय बाज़ार में इसके आने में अभी कुछ समय लग सकता है.