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भारत में लॉन्च हुई नई 2027 Triumph Street Triple 798 RS, कीमत 14.39 लाख रुपये

नई 2027 Triumph Street Triple 798 RS की कीमत का खुलासा ( फोटो - Triumph Motorcycle )

हैदराबाद: प्रीमियम और स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट के लिए अपनी Triumph Street Triple 798 RS को पेश किया था. इसके बाद अब कंपनी ने अपनी भारतीय वेबसाइट पर भी इसे अपडेट कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक को भारत में 14.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर पेश किया है.

'Street Triple 798 RS' में अब 765cc इंजन की जगह नया 798cc ट्रिपल इंजन इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, इसमें नया फ्रेम और स्विंगआर्म, बेहतर सस्पेंशन और कई नए फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.

2027 Triumph Street Triple 798 RS का डिजाइन

बता दें कि नई Street Triple RS की पहली स्पष्ट झलक अक्टूबर की शुरुआत में मिली थी, जब इसे Triumph Bonneville T4 और अपडेटेड Tiger 900 व 1200 मॉडलों के साथ पेश किया गया था. इसके रीडिज़ाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसके अगले हिस्से में देखने को मिलता है, जहां सिग्नेचर 'बग-आई' हेडलाइट्स की जगह अब पेरीमीटर LED यूनिट्स दी गई हैं, जिनके बीच में एक मुख्य बीम मौजूद है. नई 2027 Triumph Street Triple 798 RS की कीमत का खुलासा (फोटो - Triumph Motorcycle) 2027 Triumph Street Triple 798 RS का इंजन

नए डिज़ाइन किए गए बॉडीवर्क के अंदर इस बाइक में नया 798cc इंजन लगाया गया है, जो 11,500rpm पर 135hp की पावर और 9,250rpm पर 86Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह 'Street Triple 765 RS' के 130hp और 80Nm से ज़्यादा है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स में स्टैंडर्ड तौर पर ऑटो-ब्लिपर के साथ एक बाईडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिया गया है. 2027 Triumph Street Triple 798 RS का हार्डवेयर

इस बाइक में नया एल्युमिनियम पेरीमीटर फ्रेम और ट्विन-साइडेड एल्युमिनियम स्विंगआर्म दिया गया है. Triumph का कहना है कि यह डिज़ाइन उनकी Moto2 बाइक्स से प्रेरित है. इसका रेक 23.1 डिग्री पर अधिक स्टीपर है, जबकि ट्रेल को घटाकर 92.5 mm कर दिया गया है. बाइक की सीट हाइट 836 mm पर पहले जैसी ही रखी गई है, और फ्यूल टैंक की क्षमता भी 15 लीटर ही बनी हुई है. Triumph के अनुसार, नए मॉडल का वेट (सभी तरल पदार्थों के साथ) 183 kg है, जो इसे 765 RS के मुकाबले 5 kg हल्का बनाता है. नई 2027 Triumph Street Triple 798 RS की कीमत का खुलासा (फोटो - Triumph Motorcycle)