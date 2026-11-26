2027 Toyota Innova HyCross फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां
Toyota Motor ने अपनी नई 2026 Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. यहां जानें इसके किस वेरिएंट में कौन से फीचर्स हैं.
Published : November 26, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने अपनी 2027 Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. इसे भारत में फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया गया है. इस एमपीवी की शुरुआती कीमत 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. जानकारी के लिए बता दें कि नया मॉडल E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल-ईंधन मिश्रणों के साथ काम कर सकता है.
इस MPV में एक्सटीरियर अपडेट, इंटीरियर में अतिरिक्त फीचर्स और एक नया पावरट्रेन दिया गया है. इस अपडेटेड लाइनअप में दो नए हाइब्रिड वेरिएंट - G Hybrid और GX Hybrid - भी शामिल किए गए हैं. यहां हम नई 2027 Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट में मिलने वाले वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बताने जा रहे हैं.
2027 Toyota Innova Hycross GX वेरिएंट के फीचर्स (केवल पेट्रोल)
(कीमत: 19.59 लाख रुपये से 19.64 लाख रुपये)
- 17-इंच के अलॉय व्हील
- डुअल LED हेडलैम्प
- 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- चार स्पीकर
- मैनुअल एयर कंडीशनिंग
2027 Toyota Innova Hycross G हाइब्रिड वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 19.99 लाख रुपये)
- 17-इंच के अलॉय व्हील
- प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प
- EV मोड
- इको, नॉर्मल और पावर ड्राइव मोड
- एनर्जी मॉनिटर
- चार-स्पीकर
- मैनुअल एयर कंडीशनिंग
- ब्लैक फैब्रिक वाली सीट्स
- 7 और 8 सीटों वाले सीटिंग ऑप्शन
2027 Toyota Innova Hycross GX हाइब्रिड वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 23.99 लाख रुपये से 24.04 लाख रुपये)
G हाइब्रिड वेरिएंट के अतिरिक्त फीचर्स
- 5वीं जनरेशन की सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड तकनीक
- टेलीमैटिक्स
2027 Toyota Innova Hycross VX हाइब्रिड वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 28.79 लाख रुपये से 28.84 लाख रुपये)
GX हाइब्रिड वेरिएंट के अतिरिक्त फीचर्स
- पैनोरमिक सनरूफ
- 12.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- 12.2-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
- छह स्पीकर
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- पैडल शिफ्टर्स
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
- रियर सनशेड
- लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
- ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
- सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
- LED फ्रंट फॉग लैंप
2027 Toyota Innova Hycross ZX हाइब्रिड वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 31.99 लाख रुपये)
VX हाइब्रिड वेरिएंट के अतिरिक्त फीचर्स
- 18-इंच के अलॉय व्हील
- ऑटो हाई बीम के साथ प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प
- डुअल-फंक्शन LED DRLs
- पावर बैक डोर
- सबवूफर के साथ 9-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम
- 360-डिग्री पैनोरमिक व्यू मॉनिटर
- टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0
- मेमोरी फीचर के साथ 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
- दूसरी पंक्ति में पावर्ड ओटोमन सीट्स
- क्विल्टेड डार्क चेस्टनट आर्ट-लेदर अपहोल्स्ट्री
- इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM
- PM 2.5 फ़िल्टर के साथ डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
2027 Toyota Innova Hycross का पावरट्रेन
कार में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो नई Innova Hycross फ्लेक्स हाइब्रिड में 2.0-लीटर का TNGA इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम (THS) और ई-ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ आता है. यह पावरट्रेन कुल 194.5 BHP की पावर उत्पन्न करता है.
इस कार में EV, Eco और Power ड्राइव मोड दिए गए हैं, और E20 फ्यूल के साथ इसकी माइलेज 22.58 kmpl होने का दावा किया गया है. इसका फ्लेक्स-फ्यूल पावरट्रेन E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल मिश्रण को सपोर्ट करता है.
2027 Toyota Innova Hycross के कलर ऑप्शन
नई Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट को कंपनी ने कुल पांच कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है, जिनमें सुपर व्हाइट, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल माइका, सिल्वर मेटैलिक, ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक और एटीट्यूड ब्लैक माइका शामिल हैं.