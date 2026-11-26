ETV Bharat / technology

2027 Toyota Innova HyCross फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां

2027 Toyota Innova HyCross फेसलिफ्ट ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने अपनी 2027 Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. इसे भारत में फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया गया है. इस एमपीवी की शुरुआती कीमत 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. जानकारी के लिए बता दें कि नया मॉडल E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल-ईंधन मिश्रणों के साथ काम कर सकता है.

इस MPV में एक्सटीरियर अपडेट, इंटीरियर में अतिरिक्त फीचर्स और एक नया पावरट्रेन दिया गया है. इस अपडेटेड लाइनअप में दो नए हाइब्रिड वेरिएंट - G Hybrid और GX Hybrid - भी शामिल किए गए हैं. यहां हम नई 2027 Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट में मिलने वाले वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बताने जा रहे हैं.

2027 Toyota Innova Hycross GX वेरिएंट के फीचर्स (केवल पेट्रोल)

(कीमत: 19.59 लाख रुपये से 19.64 लाख रुपये) 17-इंच के अलॉय व्हील

डुअल LED हेडलैम्प

8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

चार स्पीकर

मैनुअल एयर कंडीशनिंग 2027 Toyota Innova Hycross G हाइब्रिड वेरिएंट के फीचर्स

(कीमत: 19.99 लाख रुपये) 17-इंच के अलॉय व्हील

प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प

EV मोड

इको, नॉर्मल और पावर ड्राइव मोड

एनर्जी मॉनिटर

चार-स्पीकर

मैनुअल एयर कंडीशनिंग

ब्लैक फैब्रिक वाली सीट्स

7 और 8 सीटों वाले सीटिंग ऑप्शन 2027 Toyota Innova Hycross GX हाइब्रिड वेरिएंट के फीचर्स

(कीमत: 23.99 लाख रुपये से 24.04 लाख रुपये)

G हाइब्रिड वेरिएंट के अतिरिक्त फीचर्स 5वीं जनरेशन की सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड तकनीक

टेलीमैटिक्स