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2027 Maserati GranTurismo और GranCabrio भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत

2027 Maserati GranTurismo भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Maserati )

हैदराबाद: सुपरकार निर्माता कंपनी Maserati ने भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड 2027 GranTurismo और GranCabrio को लॉन्च कर दिया है. जहां कंपनी ने जहां 2027 GranTurismo की कीमत 2.62 करोड़ रुपये से शुरू होकर 3.14 करोड़ रुपये तक जाती है, वहीं, GranCabrio की कीमत 2.91 करोड़ रुपये से 3.30 करोड़ रुपये के बीच रखी गई है. कंपनी ने इन दोनों मॉडलों को कुल तीन वेरिएंट्स में उतारा है, जिनमें एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्ज़न भी शामिल है.

2027 GranTurismo और GranCabrio के पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो इन दोनों मॉडलों में एक जैसा 3.0-लीटर V6 ट्विन-टर्बो Nettuno इंजन इस्तेमाल किया गया है. इसके एंट्री-लेवल 490 वेरिएंट में, यह इंजन 483.1 bhp की पावर और 600 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.

2027 Maserati GranCabrio (फोटो - Maserati) वहीं, टॉप-स्पेक ICE वेरिएंट Trofeo में इसी इंजन का ज्यादा पावरफुल वर्ज़न दिया गया है, जो 582.4 bhp की पावर और 650 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को जोड़ा गया है. परफॉरमेंस की बात करें तो, GranCabrio 490 सिर्फ 4 सेकंड में 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है, और इसकी टॉप स्पीड 300 kmph तक जाती है, जबकि Trofeo 3.6 सेकंड में 0-100 kmph तक पहुंच सकती है, और इसकी टॉप स्पीड 316 kmph होगी. 2027 Maserati GranTurismo (फोटो - Maserati)