2027 Maserati GranTurismo और GranCabrio भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत
Maserati ने भारतीय बाजार में अपडेटेड 2027 GranTurismo और GranCabrio को लॉन्च कर दिया है. इनकी कीमत 2.62 करोड़ रुपये और 2.91 करोड़ रुपये है.
Published : October 31, 2026 at 10:59 AM IST
हैदराबाद: सुपरकार निर्माता कंपनी Maserati ने भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड 2027 GranTurismo और GranCabrio को लॉन्च कर दिया है. जहां कंपनी ने जहां 2027 GranTurismo की कीमत 2.62 करोड़ रुपये से शुरू होकर 3.14 करोड़ रुपये तक जाती है, वहीं, GranCabrio की कीमत 2.91 करोड़ रुपये से 3.30 करोड़ रुपये के बीच रखी गई है. कंपनी ने इन दोनों मॉडलों को कुल तीन वेरिएंट्स में उतारा है, जिनमें एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्ज़न भी शामिल है.
2027 GranTurismo और GranCabrio के पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो इन दोनों मॉडलों में एक जैसा 3.0-लीटर V6 ट्विन-टर्बो Nettuno इंजन इस्तेमाल किया गया है. इसके एंट्री-लेवल 490 वेरिएंट में, यह इंजन 483.1 bhp की पावर और 600 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.
वहीं, टॉप-स्पेक ICE वेरिएंट Trofeo में इसी इंजन का ज्यादा पावरफुल वर्ज़न दिया गया है, जो 582.4 bhp की पावर और 650 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को जोड़ा गया है.
परफॉरमेंस की बात करें तो, GranCabrio 490 सिर्फ 4 सेकंड में 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है, और इसकी टॉप स्पीड 300 kmph तक जाती है, जबकि Trofeo 3.6 सेकंड में 0-100 kmph तक पहुंच सकती है, और इसकी टॉप स्पीड 316 kmph होगी.
इसके अलावा, GranTurismo 490 की बात करें तो यह कार 3.9 सेकंड में 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है, और इसकी टॉप स्पीड 302 kmph तक जाती है, जबकि इसका Trofeo वर्जन 3.5 सेकंड में यह रफ़्तार हासिल कर लेता है और इसकी टॉप स्पीड 320 kmph तक पहुंच जाएगी. दोनों मॉडलों में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है.
Folgore का इलेक्ट्रिक पावरट्रेन
कार में मिलने वाले इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की बात करें तो, दोनों मॉडलों में 92.5 kWh का बैटरी पैक और तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स इस्तेमाल की गई हैं, जिनमें से एक आगे और दो पीछे लगी हैं. यह पावरट्रेन 750.6 bhp की पावर और 1,340 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसके अलावा, इसकी WLTP रेंज को बढ़ाकर 540 km कर दिया गया है.
इलेक्ट्रिक वर्जन के एक्सेलरेशन की बात करें तो, GranTurismo Falgore सिर्फ 2.5 सेकंड में 0-100 kmph की रफ्तार हासिल कर सकती है, जबकि GranCabrio Falgore वेरिएंट इस रफ्तार को 2.8 सेकेंड में हासिल करती है. दोनों मॉडल 270 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जिससे बैटरी को 18 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.