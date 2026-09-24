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नई 2027 Mahindra Thar OG के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां

नई 2027 Mahindra Thar OG ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने हाल ही में अपनी नई Mahindra Thar OG 3-डोर को बाजार में उतारा है. इस कार में कई बाहरी और हार्डवेयर अपडेट्स किए गए हैं. इस कार को 'OG' टैग के साथ रीबैज किया गया है और इसकी कीमत 10.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इस अपडेट के साथ, कंपनी का कहना है कि उसने कार में NVH लेवल को भी बेहतर बनाया है और DaVinci डैम्पिंग के साथ नए सिरे से तैयार किया गया सस्पेंशन सेटअप दिया है. इसके अलावा, कई अन्य फ़ीचर्स भी जोड़े हैं. यहां हम इसके कार के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बताने जा रहे हैं. Mahindra Thar OG AXT वेरिएंट के फीचर्स

(कीमत: 10.32 लाख रुपये) R18 स्टील व्हील्स

हार्ड टॉप

LED टेल लैंप्स

A-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल

टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

को-ड्राइवर सीट के लिए टिप-एंड-स्लाइड मैकेनिज्म

पीछे USB टाइप-C पोर्ट, 15W

पुश-बटन स्टार्ट

रिमोट कीलेस एंट्री

कपहोल्डर्स के साथ दूसरी-रो के आर्मरेस्ट (बाएं और दाएं)

HVAC

इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मोनोक्रोम MID डिस्प्ले

वन-टच लेन-चेंज इंडिकेटर

रियर पार्किंग सेंसर्स

मैन्युअली एडजस्टेबल ORVMs

रोलओवर मिटिगेशन के साथ ESP

हिल-होल्ड और हिल-डिसेंट कंट्रोल

डुअल एयरबैग्स

पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल

PODS (पैसेंजर ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सिस्टम)

ब्रेक-लॉकिंग डिफरेंशियल