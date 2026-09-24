नई 2027 Mahindra Thar OG के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां
Mahindra ने हाल ही में नई Mahindra Thar OG को लॉन्च किया है. यहां हम इस कार के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Published : September 24, 2026 at 11:24 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने हाल ही में अपनी नई Mahindra Thar OG 3-डोर को बाजार में उतारा है. इस कार में कई बाहरी और हार्डवेयर अपडेट्स किए गए हैं. इस कार को 'OG' टैग के साथ रीबैज किया गया है और इसकी कीमत 10.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.
इस अपडेट के साथ, कंपनी का कहना है कि उसने कार में NVH लेवल को भी बेहतर बनाया है और DaVinci डैम्पिंग के साथ नए सिरे से तैयार किया गया सस्पेंशन सेटअप दिया है. इसके अलावा, कई अन्य फ़ीचर्स भी जोड़े हैं. यहां हम इसके कार के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बताने जा रहे हैं.
Mahindra Thar OG AXT वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 10.32 लाख रुपये)
- R18 स्टील व्हील्स
- हार्ड टॉप
- LED टेल लैंप्स
- A-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल
- टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील
- को-ड्राइवर सीट के लिए टिप-एंड-स्लाइड मैकेनिज्म
- पीछे USB टाइप-C पोर्ट, 15W
- पुश-बटन स्टार्ट
- रिमोट कीलेस एंट्री
- कपहोल्डर्स के साथ दूसरी-रो के आर्मरेस्ट (बाएं और दाएं)
- HVAC
- इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मोनोक्रोम MID डिस्प्ले
- वन-टच लेन-चेंज इंडिकेटर
- रियर पार्किंग सेंसर्स
- मैन्युअली एडजस्टेबल ORVMs
- रोलओवर मिटिगेशन के साथ ESP
- हिल-होल्ड और हिल-डिसेंट कंट्रोल
- डुअल एयरबैग्स
- पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल
- PODS (पैसेंजर ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सिस्टम)
- ब्रेक-लॉकिंग डिफरेंशियल
Mahindra Thar OG LXT के फीचर्स
(कीमत: 12.99 लाख से 17.23 लाख रुपये तक)
AXT वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- 10.25-इंच HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- वायरलेस Android Auto
- वायर्ड Apple CarPlay
- चार स्पीकर + दो ट्वीटर
- एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स Gen II
- फॉलो-मी-होम और लीड-मी-टू-थार लैंप
- टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम
- कलर्ड MID
- इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
- डुअल-टोन बंपर
- R18 अलॉय व्हील्स
- मोल्डेड साइड फुटस्टेप
- फेंडर-माउंटेड रेडियो एंटीना
- एम्बॉस्ड फैब्रिक सीट्स
- क्रूज़ कंट्रोल
- स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और फ़ोन कंट्रोल्स
- दो फ्रंट USB पोर्ट: Type-C 15W + Type-A डेटा पोर्ट
- रियर वाइपर और वॉशर
- डेड पेडल (सिर्फ AT के लिए)
- ड्राइवर के लिए वन-टच अप/डाउन फंक्शन के साथ फ्रंट पावर विंडोज़
- टेरेन मोड्स (सिर्फ 4WD में)
- टेरेन असिस्ट (सिर्फ RWD वर्जन में, 2.2-लीटर mHawk और 2.0-लीटर mStallion इंजन के साथ)
- इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल
- स्पीड-सेंसिंग फ्रंट डोर लॉक्स
- ड्राइव मोड्स (Zip और Zoom), सिर्फ RWD वर्जन में, 2.2-लीटर mHawk और 2.0-लीटर mStallion इंजन के साथ
Mahindra Thar OG ZXT वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 13.99 लाख से 17.75 लाख रुपये)
LXT वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- R19 अलॉय व्हील्स
- LED हेडलैम्प्स + DRLs
- LED फ्रंट फॉग लैम्प्स
- कॉर्नरिंग लैम्प्स
- डिज़ाइन वाले छेदों (परफ़ोरेशन) के साथ एम्बॉस्ड लेदरेट सीट्स
- वायरलेस चार्जर
- टायरट्रॉनिक्स (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
- फ्रंट पार्किंग सेंसर्स
- रियर पार्किंग सेंसर्स
- चार HPTS साइड एयरबैग्स
Mahindra Thar OG के इंजन विकल्प
नई Mahindra Thar OG में तीन इंजन विकल्प मिलते हैं. इनमें पहला, 2.2-लीटर डीज़ल इंजन है, जो 150 bhp की पावर और 330 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. दूसरा विकल्प, 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 159.5 bhp की पावर और 330 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.
वहीं इस कार में तीसरा विकल्प 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का मिलता है, जो 117 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस 1.5-लीटर डीज़ल इंजन के साथ अब नए ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को भी जोड़ा गया है.