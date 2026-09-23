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Mahindra Thar 3-डोर का नाम हुआ नई 2027 Mahindra Thar OG, मिले बड़े डिजाइन अपडेट, जानें कीमत

नई 2027 Mahindra Thar OG भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

2026 Mahindra Thar OG का एक्सटीरियर इसके एक्सटीरियर डिजाइन पर नजर डालें तो इसमें पुरानी सात-स्लॉट वाली ग्रिल की जगह नई पांच-स्लॉट वाली ग्रिल और Mahindra Thar Roxx से ली गई C-शेप वाली डे-टाइम रनिंग लाइट्स के साथ LED हेडलाइट्स दी गई हैं.

कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ऐसे में Thar OG रेंज की शुरुआती कीमत 10.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ही है और पूरी तरह से लोडेड 4WD डीज़ल ऑटोमैटिक मॉडल की कीमत 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. हालाँकि, ये कीमतें नवंबर 2026 के आखिर तक ही लागू रहने वाली हैं.

हालांकि हैरानी की बात यह है कि नई Mahindra Thar OG में किए गए बदलाव आम तौर पर किसी 'मिड-साइकल अपडेट' में होने वाले बदलावों से कहीं ज़्यादा बड़े हैं. इस नए रूप के साथ, Thar 3-डोर अब ज़्यादा पावरफ़ुल हो गई है और इसमें बेहतर सेफ़्टी फ़ीचर्स भी दिए गए हैं. इसके साथ ही, इसमें कुछ ऐसे फ़ीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जो पहले सिर्फ़ 5-डोर Mahindra Thar Roxx में ही देखने को मिलते थे.

हैदराबाद: Mahindra & Mahindra ने लंबे इंतजार के बाद अपनी लोकप्रिय ऑफ-रोडर Mahindra Thar को मिडलाइफ अपडेट प्रदान किया है, और Mahindra Thar 3-डोर फेसलिफ्ट से पर्दा उठा दिया है. कंपनी इस एसयूवी को एक नया नाम भी दिया है, और अब इसे Mahindra Thar OG के नाम से जाना जाएगा.

नई Mahindra Thar OG की ट्रैक चौड़ाई भी बढ़ाई गई है और नए आए टॉप-स्पेक ZXT वेरिएंट में 19-इंच के अलॉय व्हील इस्तेमाल किए गए हैं, जो पहले वाली Mahindra Thar 3-डोर के 18-इंच व्हील की जगह लेंगे. एक अहम बदलाव यह है कि इसमें आगे और पीछे डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पहले वाली Thar 3-डोर में पीछे की तरफ सिर्फ़ ड्रम ब्रेक ही मिलते थे.

नई 2027 Mahindra Thar OG का इंटीरियर (फोटो - Mahindra & Mahindra)

कार के फ्रंट बंपर को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, इसके कारण नई LED फॉग लाइट्स और कॉर्नरिंग लाइट्स की जगह बदल दी गई है, और अब Mahindra Thar 3-डोर में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं.

2026 Mahindra Thar OG का इंटीरियर

नई Mahindra Thar OG 3-डोर फ़ेसलिफ़्ट के इंटीरियर की बात करें तो यहां पर काफी कम बदलाव देखने को मिलते हैं. Mahindra Thar OG में ब्राउन लेदरेट सीट्स का इस्तेमाल किया गया है. सबसे खास बात यह है कि Mahindra Thar OG में अब छह एयरबैग दिए गए हैं, जबकि पहले वाली Thar 3-डोर में सिर्फ़ दो एयरबैग मिलते थे.

2026 Mahindra Thar OG के इंजन में बदलाव

वैसे तो Mahindra Thar 3-डोर के इंजन ऑप्शन वही रखे गए हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि उन्हें ज़्यादा पीक पावर देने के लिए रीट्यून किया गया है. नई Thar OG का 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन अब 150 bhp की पीक पावर और 330 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है, जो पुरानी Thar 3-डोर के 130 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता था.

नई 2027 Mahindra Thar OG के सेफ्टी फीचर्स (फोटो - Mahindra & Mahindra)

वहीं, दूसरा 2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन भी पहले से ज़्यादा पावरफुल देने वाला है. अब यह इंजन 159.5 bhp की पीक पावर और 330 Nm का टॉर्क प्रदान करेगा, जो मौजूदा Thar 3-डोर के 150 bhp पावर और 300 Nm टॉर्क से ज़्यादा है.

एंट्री-लेवल Thar OG में 1.5-लीटर डीज़ल इंजन दिया गया है. यह पहले की तरह ही 117 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है. हालांकि, Thar OG 1.5 डीज़ल के बारे में सबसे खास बात यह है कि अब इसे ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ भी पेश किया गया है, जो पहले इस इंजन के साथ उपलब्ध नहीं था.

2026 Mahindra Thar OG के फीचर्स

Mahindra ने Thar OG की ऑन-रोड और ऑफ-रोड क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं. कार निर्माता कंपनी का दावा है कि इस ऑफ-रोडर के ‘M_Glyde 4G’ प्लेटफ़ॉर्म में बदलाव करके उसे ज़्यादा मज़बूत बनाया गया है, और Thar OG में पेंटालिंक रियर सस्पेंशन दिया गया है.

नई 2027 Mahindra Thar OG का ऑफ-रोड लुक (फोटो - Mahindra & Mahindra)

इस अपडेट के साथ Mahindra Thar 3-डोर में कम नॉइज़, वाइब्रेशन और हार्शनेस (NVH) लेवल और फ़्रीक्वेंसी-बेस्ड ‘DaVinci’ डैम्पर्स भी दिए गए हैं. Mahindra के अनुसार, किसी बॉडी-ऑन-फ़्रेम गाड़ी में इनका इस्तेमाल पहली बार किया गया है.

ऑफ-रोड एडवेंचर को और बेहतर बनाने के लिए इस एसयूवी में नया इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल और तीन टेरेन मोड – Sand, Snow और Mud – दिए गए हैं. जिन्हें Thar 3-डोर का हाइड्रोलिक स्टीयरिंग बहुत भारी लगता था, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि Mahindra के अनुसार, Mahindra Thar OG में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है जो 'बहुत हल्का' होने वाला है.