भारत में लॉन्च हुई नई 2027 Kawasaki Z900 बाइक, मिले नए कलर ऑप्शन्स, जानें कीमत
Kawasaki India ने भारत में अपनी अपडेटेड Kawasaki Z900 को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Published : October 29, 2026 at 11:35 AM IST
हैदराबाद: 2027 मॉडल ईयर के लिए नई Kawasaki Z900 को पूरी तरह से एक नया डिजाइन दिया गया है, और GST में बदलाव के बावजूद Kawasaki ने इसकी कीमत को 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर ही रखा है. साल 2027 के लिए, कंपनी केवल उपलब्ध कलर विकल्पों में बदलाव कर रही है, जबकि इस बाइक में कोई अन्य बदलाव नहीं किया गया है. इसके अलावा, इसकी एक्स-शोरूम कीमत भी पहले जैसी ही रखी गई है.
2027 Kawasaki Z900 का नया लुक
संक्षेप में कहें तो, कंपनी ने 2025 में Kawasaki Z900 के पूरे डिज़ाइन को अपडेट किया, जिसमें इसे और भी शार्प 'सुगोमी' स्टाइलिंग और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दिए गए. इन फीचर्स में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला बिल्कुल नया 5-इंच का TFT डिस्प्ले, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉर्नरिंग-सेंसिटिव ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
2027 Kawasaki Z900 का पावरट्रेन
ये सभी फीचर्स 2027 मॉडल में भी बरकरार रखे गए हैं. वहीं, इसके इंजन की बात करें तो इस बाइक में 948cc का इनलाइन-फोर लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 9,500rpm पर 124hp की पावर और 7,700rpm पर 98.6Nm का टॉर्क जनरेट करता है.
बाइक के बाकी हिस्से भी पहले की तरह ही रखे गए हैं, जिनमें USD फोर्क, बैकलिंक मोनोशॉक यूनिट, और आगे-पीछे के ब्रेक शामिल हैं. इसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक सूट और दोनों तरफ रिबाउंड व स्प्रिंग-एडजस्टेबल सस्पेंशन भी पहले की तरह ही दिए गए हैं.
2027 मॉडल में दो नए कलर विकल्प भी दिए गए हैं. इसमें हरे फ्रेम के साथ व्हाइट, और काले फ्रेम के साथ ग्रे कलर दिया गया है. 2026 मॉडल के 'कैंडी लाइम ग्रीन' (ग्रे फ्रेम के साथ) और 'ब्लैक' (गोल्ड फ्रेम के साथ) वाले विकल्पों को बंद कर दिया गया है. संभावना जताई जा रही है कि आज से इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी.