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भारत में लॉन्च हुई नई 2027 Kawasaki Z900 बाइक, मिले नए कलर ऑप्शन्स, जानें कीमत

नई 2027 Kawasaki Z900 हुई लॉन्च ( फोटो - Kawasaki India )

हैदराबाद: 2027 मॉडल ईयर के लिए नई Kawasaki Z900 को पूरी तरह से एक नया डिजाइन दिया गया है, और GST में बदलाव के बावजूद Kawasaki ने इसकी कीमत को 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर ही रखा है. साल 2027 के लिए, कंपनी केवल उपलब्ध कलर विकल्पों में बदलाव कर रही है, जबकि इस बाइक में कोई अन्य बदलाव नहीं किया गया है. इसके अलावा, इसकी एक्स-शोरूम कीमत भी पहले जैसी ही रखी गई है.

2027 Kawasaki Z900 का नया लुक

संक्षेप में कहें तो, कंपनी ने 2025 में Kawasaki Z900 के पूरे डिज़ाइन को अपडेट किया, जिसमें इसे और भी शार्प 'सुगोमी' स्टाइलिंग और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दिए गए. इन फीचर्स में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला बिल्कुल नया 5-इंच का TFT डिस्प्ले, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉर्नरिंग-सेंसिटिव ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

2027 Kawasaki Z900 (फोटो - Kawasaki India) 2027 Kawasaki Z900 का पावरट्रेन

ये सभी फीचर्स 2027 मॉडल में भी बरकरार रखे गए हैं. वहीं, इसके इंजन की बात करें तो इस बाइक में 948cc का इनलाइन-फोर लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 9,500rpm पर 124hp की पावर और 7,700rpm पर 98.6Nm का टॉर्क जनरेट करता है.