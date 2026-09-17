भारत में लॉन्च हुई नई 2027 Kawasaki Z650RS, कीमत 7.83 लाख रुपये, देखें कैसा है डिजाइन
Kawasaki ने भारत में Kawasaki Z650RS का 2027 मॉडल लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 7.83 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Published : September 17, 2026 at 11:53 AM IST
हैदराबाद: जापानी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki ने भारत में Kawasaki Z650RS का 2027 मॉडल लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 7.83 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इस बाइक के लेटेस्ट अपडेट में ज़्यादातर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके इंजन, साइकिल पार्ट्स, इक्विपमेंट और डाइमेंशन पिछले साल के मॉडल जैसे ही हैं.
2027 Kawasaki Z650RS का इंजन
नई 2027 Kawasaki Z650RS के इंजन की बात करें तो इसमें 649cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,000 rpm पर 68 hp की पावर और 6,700 rpm पर 64 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है, और इस इंजन को सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
2027 Kawasaki Z650RS के हार्डवेयर
इस मोटरसाइकिल में ट्यूबलर डायमंड-टाइप स्टील फ्रेम, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और हॉरिजॉन्टल बैक-लिंक रियर सस्पेंशन सेटअप भी मिलता है. ब्रेकिंग हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आगे की तरफ ट्विन 300 mm डिस्क और पीछे की तरफ 220 mm डिस्क इस्तेमाल की गई हैं.
इस बाइक में Kawasaki ट्रैक्शन कंट्रोल मोटरसाइकिल के इलेक्ट्रॉनिक पैकेज के हिस्से के तौर पर दिया गया है. इसके अलावा, Kawasaki Z650RS में 17-इंच के व्हील लगाए गए हैं, जिसमें आगे 120/70-सेक्शन का टायर और पीछे 160/60 का टायर मिलता है.
इसके ओवरऑल डाइमेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें 1,405 mm व्हीलबेस और 800 mm सीट हाइट शामिल है. मोटरसाइकिल का वज़न 192 kg रखा गया है, और इसमें 12-लीटर का फ्यूल टैंक पहले जैसा ही है.
2027 Kawasaki Z650RS का डिजाइन
नई Z650RS में अपनी नियो-रेट्रो स्टाइलिंग बरकरार रखी गई है, जिसमें क्लासिक डिज़ाइन के साथ मॉडर्न इक्विपमेंट भी दिए गए हैं. इस मोटरसाइकिल में एक गोल LED हेडलाइट मिलती है, जिसे मल्टी-फंक्शन LCD वाले डुअल-पॉड इंस्ट्रूमेंटेशन से और बेहतर बनाया गया है.
वहीं दूसरे स्टाइलिंग एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें स्पोक-स्टाइल कास्ट एलॉय व्हील्स और हॉरिजॉन्टली डिज़ाइन किया गया पिछला हिस्सा दिया गया है, जो Kawasaki Z650RS को इसका खास रेट्रो-इंस्पायर्ड लुक देता है. 2027 मॉडल ईयर के लिए इक्विपमेंट या डिज़ाइन में कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं.
2027 Kawasaki Z650RS की कीमत
पिछले मॉडल-ईयर अपडेट में कीमत में 14,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे Z650RS की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 7.83 लाख रुपये हो गई थी. 2027 के अपडेट के साथ, Kawasaki ने मौजूदा मैकेनिकल और इक्विपमेंट पैकेज को आगे बढ़ाते हुए वही कीमत रखी है.