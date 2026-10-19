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भारत में लॉन्च हुई 2027 Kawasaki Z1100 सुपर-नेकेड मोटरसाइकिल, जानें क्या है कीमत

2027 Kawasaki Z1100 बाइक हुई लॉन्च ( फोटो - Kawasaki India )

हैदराबाद: प्रीमियम दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2027 Kawasaki Z1100 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 12.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. देश भर में कंपनी के शोरूम में आज से ही इस बाइक की बुकिंग शुरू हो गई है, और इसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई है.

2027 Kawasaki Z1100 का पावट्रेन

Kawasaki ने अगले साल के लिए नई Z1100 में किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है. यह सुपर-नेकेड मोटरसाइकिल हर मामले में अपने पिछले मॉडल जैसी ही है. इस बाइक में पहले वाला ही 1099cc का इन-लाइन फोर-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 136hp की पावर और 113Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

2027 Kawasaki Z1100 का इंजन (फोटो - Kawasaki India) यही इंजन हाल ही में अपडेट की गई एडवेंचर टूरर, Kawasaki Versys 1100 में भी दिया गया है, लेकिन इसमें इंजन की ट्यूनिंग थोड़ी अलग है. Versys 110 में यह इंजन 135hp की पावर और 112Nm का टॉर्क प्रदान करता है. 2027 Kawasaki Z1100 का साइड प्रोफाइल (फोटो - Kawasaki India) 2027 Kawasaki Z1100 का हार्डवेयर

मोटरसाइकिल के हार्डवेयर की बात करें तो इसकी ट्यूबलर डायमंड चेसिस में 120mm ट्रैवल वाला 41mm USD फोर्क और 136mm ट्रैवल वाला बैक-लिंकेज मोनोशॉक इस्तेमाल किया गया है. USD फोर्क में कम्प्रेशन और रिबाउंड एडजस्टेबिलिटी मिलती है, जबकि मोनोशॉक में प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टेबिलिटी दी गई है. 2027 Kawasaki Z1100 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Kawasaki India)