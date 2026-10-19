भारत में लॉन्च हुई 2027 Kawasaki Z1100 सुपर-नेकेड मोटरसाइकिल, जानें क्या है कीमत
Kawasaki India ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2027 Kawasaki Z1100 को लॉन्च कर दिया है. इस बाइक की कीमत 12.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : October 19, 2026 at 3:25 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2027 Kawasaki Z1100 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 12.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. देश भर में कंपनी के शोरूम में आज से ही इस बाइक की बुकिंग शुरू हो गई है, और इसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई है.
2027 Kawasaki Z1100 का पावट्रेन
Kawasaki ने अगले साल के लिए नई Z1100 में किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है. यह सुपर-नेकेड मोटरसाइकिल हर मामले में अपने पिछले मॉडल जैसी ही है. इस बाइक में पहले वाला ही 1099cc का इन-लाइन फोर-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 136hp की पावर और 113Nm का टॉर्क प्रदान करता है.
यही इंजन हाल ही में अपडेट की गई एडवेंचर टूरर, Kawasaki Versys 1100 में भी दिया गया है, लेकिन इसमें इंजन की ट्यूनिंग थोड़ी अलग है. Versys 110 में यह इंजन 135hp की पावर और 112Nm का टॉर्क प्रदान करता है.
2027 Kawasaki Z1100 का हार्डवेयर
मोटरसाइकिल के हार्डवेयर की बात करें तो इसकी ट्यूबलर डायमंड चेसिस में 120mm ट्रैवल वाला 41mm USD फोर्क और 136mm ट्रैवल वाला बैक-लिंकेज मोनोशॉक इस्तेमाल किया गया है. USD फोर्क में कम्प्रेशन और रिबाउंड एडजस्टेबिलिटी मिलती है, जबकि मोनोशॉक में प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टेबिलिटी दी गई है.
ब्रेकिंग के लिए, बाइक में आगे की तरफ Kawasaki-ब्रांडेड Brembo के दो 310mm डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं, और पीछे की तरफ 260mm का सिंगल डिस्क ब्रेक दिया गया है. Kawasaki Z1100 में पहले की तरह ही कई राइडर एड्स मिलते हैं, जिनमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, कॉर्नर-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल (तीन लेवल के साथ), डुअल-चैनल ABS, क्रूज़ कंट्रोल और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी शामिल हैं.
मोटरसाइकिल में 17 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जिसकी बदौलत नई Kawasaki Z1100 लंबी दूरी तय कर सकती है, और इस बाइक का वजन 220 kg रखा गया है, इसके बावजूद, ज़्यादातर स्थितियों में इसे संभालना काफी आसान है.
अपनी कीमत के मामले में, यह मोटरसाइकिल Honda CB1000 Hornet SP जैसी बाइक से मुकाबला करने वाली है, जिसकी 13.29 लाख रुपये है. जबकि इससे छोटी Kawasaki Z900 कम कीमत 9.99 लाख रुपये पर बेची जाती है.