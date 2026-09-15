भारत में लॉन्च हुई 2027 Kawasaki Vulcan S क्रूजर, कीमत 8.23 लाख रुपये, जानें क्या हैं फीचर्स
Kawasaki India ने अपनी क्रूज़र 2027 Kawasaki Vulcan S को भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 8.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : September 15, 2026 at 12:35 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India ने अपनी क्रूज़र, Kawasaki Vulcan S को साल 2027 के लिए अपडेट कर दिया है, जिसमें ज़्यादातर मैकेनिकल्स अभी के 2026 मॉडल जैसे ही हैं. बाइक में मुख्य बदलाव इसके 649cc पैरेलल-ट्विन इंजन से बनने वाले टॉर्क में किया गया है. इसके अलावा, इसे नया कलर ऑप्शन दिया गया है, जो टूरिंग कावासाकी में थोड़ा हरा रंग वापस लाता है. इसमें दूसरा बदलाव ब्रेक में किया गया है, जो पहले से थोड़े छोटे हो गए हैं.
2027 Kawasaki Vulcan S के इंजन में हुआ बदलाव
नई Kawasaki Vulcan S के ज़्यादातर मैकेनिकल पार्ट्स 2027 वर्जन के साथ भी वैसे ही रखे गए हैं. हालांकि, जब Kawasaki ने 2026 के लिए Vulcan S को अपडेट किया था, तो 649cc पैरेलल-ट्विन इंजन का टॉर्क 1.4Nm कम किया गया था, जिससे यह 61hp की पावर और 61Nm टॉर्क बनाता था.
2027 के अपडेट के साथ, कंपनी ने मोटरसाइकिल को वह 1.4Nm टॉर्क वापस दे दिया है. इसलिए यह 2024 वर्जन की तरह 62.4Nm टॉर्क बनाने लगी है. पावर या उस रेव रेंज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिस पर पावर और टॉर्क मिलता है.
2027 Kawasaki Vulcan S के फीचर्स
बाइक के फ़ीचर सेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि पिछली बार जैसा ही एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस बाइक में मिलता है, जिसमें डुअल-चैनल ABS ही राइडर के लिए एकमात्र मदद है.
इसकी बात करें तो, डुअल-डिस्क अभी भी स्टॉपिंग का काम करती हैं, लेकिन दोनों सिरों पर डिस्क का डायमीटर छोटा हो गया है. फ्रंट डिस्क रोटर अब 272mm का दिया गया है, जो 2026 वर्जन में 300mm का था, जबकि रियर डिस्क ब्रेक 216mm का दिया गया है, जो पहले 250mm का था.
दोनों सिरों पर सस्पेंशन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि ट्रैवल भी वैसा ही रहेगा, जोकि फ्रंट 41mm फोर्क में 130mm ट्रैवल है, और रियर लिंकेज मोनोशॉक में एडजस्टेबल प्रीलोड के साथ 80mm ट्रैवल है.
हालांकि कंपनी ने Kawasaki Vulcan S को बहुत आसानी से मिलने वाली 705mm सीट हाइट रखी है, लेकिन ग्राउंड क्लीयरेंस भी चिंता बढ़ाने वाली है, जोकि 130mm पर ही रखी गई है. इसका कर्ब वेट 235kg रखा गया है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
2027 Kawasaki Vulcan S के कलर ऑप्शन और कीमत
नई Vulcan S को एक अलग मेटैलिक कार्बन ग्रे कलर में भी पेश किया गया है, जिसमें हल्के नीले-हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है, जो 2026 मॉडल के मेटैलिक फ्लैट स्पार्क ब्लैक कलर की जगह लेता है.
इन सभी बदलावों के साथ, कंपनी ने 2027 Kawasaki Vulcan S की कीमत 8.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है और इसकी डिलीवरी सितंबर 2026 के बीच में शुरू की जाएगी. यह 2026 Vulcan S से 10,000 रुपये ज़्यादा है, जिसे इसने रिप्लेस किया है.
Vulcan S ऐसे सेगमेंट में उतारी गई है, जिसका कोई सीधा मुकाबला नहीं है, और इसका सबसे करीबी मुकाबला, Royal Enfield Super Meteor 650 से होने वाला है, जिसकी कीमत अभी भी काफी कम 4.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर है.