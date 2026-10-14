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Z900 पर आधारित 2027 Kawasaki Versys 900 का खुलासा, जानें क्या भारत में होगी लॉन्च

नई 2027 Kawasaki Versys 900 का खुलासा ( फोटो - Kawasaki )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Kawasaki ने 2027 Kawasaki Versys 900 के तौर पर एक बिल्कुल नई मिडिलवेट एडवेंचर टूरर बाइक को पेश किया है. बता दें कि नई Kawasaki Versys 900 को Versys 650 और Versys 1100 के बीच रखा जाएगा. भले ही मॉडल के नाम Versys 1100 से काफी अलग लगते हों, लेकिन इंजन डिस्प्लेसमेंट के मामले में, Versys 900 का इंजन Versys रेंज के फ्लैगशिप मॉडल से सिर्फ़ 151 cc छोटा है.

2027 Kawasaki Versys 900 का इंजन और परफॉर्मेंस

नई Versys 900 कंपनी की नेकेट स्पोर्ट बाइक Kawasaki Z900 पर ही आधारित है, लेकिन इसका 948 cc, फोर-सिलेंडर इंजन स्ट्रीटफाइटर से सिर्फ़ 2 bhp कम पावर प्रदान करता है. एडवेंचर टूरर का पावर आउटपुट 120 bhp है जो 9,500 rpm पर मिलता है, जबकि 97.3 Nm का पीक टॉर्क 8,000 rpm पर मिलता है.

नई 2027 Kawasaki Versys 900 (फोटो - Kawasaki) इसके बड़े Versys 1100 के तुलना करें तो यह बाइक 133 bhp की पावर निकालती है. नई Versys 900 में स्टैंडर्ड क्विकशिफ्टर के साथ-साथ स्विच करने लायक राइडिंग मोड और पावर सेटिंग, कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलते हैं. 2027 Kawasaki Versys 900 की चेसिस और सस्पेंशन

नई Versys 900 में स्टील ट्रेलिस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे Versys 1100 के मुकाबले वज़न कम होने की उम्मीद है. सस्पेंशन के लिए इस बाइक में 43 mm के अपसाइड-डाउन फोर्क्स और रिमोट-एडजस्टेबल रियर शॉक लगाए गए हैं. नई 2027 Kawasaki Versys 900 का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Kawasaki) इसके अलावा, बाइक में आगे और पीछे दोनों तरफ़ रिबाउंड और प्रीलोड एडजस्टमेंट का फीचर भी मिलता है. इसके व्हील 17-इंच के कास्ट अलॉय के हैं, जबकि ब्रेकिंग हार्डवेयर में आगे की तरफ़ फोर-पिस्टन कैलिपर्स दिए गए हैं. 2027 Kawasaki Versys 900 के एर्गोनॉमिक्स और कम्फर्ट

अलग-अलग लंबाई और कद-काठी वाले राइडर्स के लिए बाइक की सीट को 825 mm से 845 mm तक एडजस्ट किया जा सकता है. इसमें मिलने वाली स्क्रीन भी एडजस्टेबल है और ऑप्शनल एक्स्ट्रा चीज़ों के तौर पर 32-लीटर हार्ड-केस पैनियर और 47-लीटर टॉप बॉक्स मिलता है. नई 2027 Kawasaki Versys 900 का साइड और रियर प्रोफाइल (फोटो - Kawasaki)