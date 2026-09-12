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भारत में लॉन्च हुई 2027 Kawasaki Versys 1100 बाइक, कीमत 13.89 लाख रुपये, जानें फीचर्स

लॉन्ग-डिस्टेंस टूरिंग के लिए डिजाइन Kawasaki Versys 1100 एक ऑफ-रोड मोटरसाइकिल के बजाय एक रोड-फोकस्ड एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल है. इसमें आगे की तरफ 150 mm और पीछे की तरफ 152 mm का लॉन्ग-ट्रेवल सस्पेंशन लगाया गया है, जबकि दोनों व्हील्स का साइज़ 17 इंच है.

इस बाइक के बड़े इंजन का मकसद ज़्यादा दमदार परफॉर्मेंस देना है, खासकर मिड-रेंज में, और साथ ही Kawasaki के इनलाइन-फोर इंजन से जुड़े स्मूद कैरेक्टर को बरकरार रखता है. यह Kawaaski Versys 1100 को हाईवे टूरिंग के साथ-साथ घुमावदार सड़कों पर तेज़ राइडिंग के लिए भी सही बनाता है.

बड़ा 1,099cc 4-सिलेंडर इंजन Kawasaki Versys 1100 की सबसे बड़ी खासियत इसका 1,099cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर इंजन मिलता है. यह इंजन 9,000 rpm पर 135 PS की पावर और 7,600 rpm पर 112 Nm टॉर्क उत्पन्न करता है, और इसकी पावर 6-स्पीड गियरबॉक्स के ज़रिए पिछले व्हील्स तक जाती है.

हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Kawasaki India ने अपनी इंडियन मोटरसाइकिल लाइन-अप को 2027 Kawasaki Versys 1100 के साथ अपडेट किया है. कंपनी ने इस अपडेटेड मॉडल को 13.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. लेटेस्ट वर्जन Versys को स्पोर्ट-टूरिंग फोकस पर रखा गया है, जिसमें लॉन्ग-ट्रेवल सस्पेंशन के साथ एक बड़ा चार-सिलेंडर इंजन, एक अपराइट राइडिंग पोज़िशन और एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज शामिल है.

बाइक पर सीधी राइडिंग पोज़िशन, अच्छी सीट पैडिंग और एडजस्टेबल विंडस्क्रीन को लंबी दूरी पर आराम को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. बाइक की विंडस्क्रीन को राइडर की सीट से एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे राइडिंग के हालात के हिसाब से विंड प्रोटेक्शन को एडजस्ट करने में मदद मिलती है.

बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स

Kawasaki ने नई Versys 1100 में इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स का एक बड़ा सेट दिया है. इनमें तीन-मोड कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, चुने जा सकने वाले पावर मोड, ABS, इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ कंट्रोल और कावासाकी कॉर्नरिंग मैनेजमेंट फ़ंक्शन शामिल हैं.

इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल वाल्व और एक IMU-बेस्ड सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है, जो कॉर्नरिंग करते समय इंजन पावर और ब्रेकिंग को मैनेज करने में मदद करता है. एक असिस्ट और स्लिपर क्लच क्लच के एफर्ट को और कम करता है, साथ ही एग्रेसिव डाउनशिफ्ट के दौरान रियर-व्हील हॉप को कंट्रोल करने में मदद करता है.

टूरिंग-केंद्रित उपकरण

Kawasaki Versys 1100 में 21-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो इसे फ्यूल स्टॉप के बीच लंबे हाईवे रन के लिए सही बनाता है. क्रूज़ कंट्रोल लंबे एक्सप्रेसवे पर खास तौर पर काम आता है, जबकि हैंडलबार पर लगा USB Type-C आउटलेट एक आसान चार्जिंग ऑप्शन देता है.

मोटरसाइकिल Kawasaki के पैनियर और टॉप-बॉक्स सेटअप को भी सपोर्ट करती है, जिससे मालिक इसे लंबे टूर के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. इस मोटरसाइकिल में हेडलैंप, टेल-लैंप और इंडिकेटर्स सहित पूरी LED लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है.

Kawasaki Versys 1100 का वजन

नई Versys 1100 एक बड़ी मोटरसाइकिल है, और Kawasaki ने इसका कर्ब वेट 257 kg रखा है. इसकी सीट की ऊंचाई 820 mm है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 150 mm है. मोटरसाइकिल का व्हीलबेस 1,520 mm है.