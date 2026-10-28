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ग्लोबल मार्केट के लिए पेश हुई नई 2027 Kawasaki KLE650, देखें कैसा है डिजाइन और फीचर्स

नई 2027 Kawasaki KLE650 हुई पेश ( फोटो - Kawasaki )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी नई Kawasaki KLE650 एडवेंचर बाइक को पेश कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को अपने एडवेंचर बाइक लाइन-अप में Kawasaki KLE500 के ऊपर रखा है. यह मोटरसाइकिल स्टैंडर्ड और SE वेरिएंट में बाजार में उतारेगी जाएगी, और अप्रैल 2027 से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिक्री के लिए उतारी जाएगी.

नई Kawasaki KLE650 का इंजन

नई KLE650 में कंपनी ने 649cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन का एक अपडेटेड वर्ज़न इस्तेमाल किया गया है, जो पिछले कई सालों से कई मॉडल्स में इस्तेमाल होता आ रहा है. इस बाइक में किए गए सुधारों की बात करें तो इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल वाल्व और नए सिरे से ट्यून किया गया इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है.

2027 Kawasaki KLE650 (फोटो - Kawasaki) ध्यान देने वाली बात यह है कि Kawasaki ने अभी तक यूरोपीय बाज़ारों में इस बाइक के पीक आउटपुट के आंकड़ों की जानकारी नहीं दी है, लेकिन Kawasaki USA की वेबसाइट के अनुसार, यह इंजन 8,600rpm पर 70hp की पावर और 7,500rpm पर 64Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. नई Kawasaki KLE650 का हार्डवेयर

इसके इंजन को एक ट्रेलिस फ्रेम के अंदर लगा गया है, जो इसकी छोटी सिबलिंग KLE500 के फ्रेम से प्रेरित है. सस्पेंशन में 210mm ट्रैवल वाला 43mm का USD फोर्क और पीछे की तरफ एडजस्टेबल प्रीलोड और 195mm ट्रैवल वाला यूनी-ट्रैक मोनोशॉक लगाया गया है. 2027 Kawasaki KLE650 (फोटो - Kawasaki) इसके अवावा, ब्रेकिंग सिस्टम के तौर पर इसमें आगे की तरफ दो 300mm डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ एक 230mm डिस्क ब्रेक लगाया गया है. इस बाइक में एल्युमिनियम स्पोक वाले व्हील दिए गए हैं, जिनमें आगे 21 इंच और पीछे 17 इंच के व्हील शामिल हैं, जिन पर डनलप ट्रेलमैक्स मिक्सटूर टायर लगाए गए हैं. वहीं, इसके SE वेरिएंट में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं.