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2027 Hyundai Tucson के स्पेसिफिकेशन का खुलासा, हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ होगी पेश

2026 Hyundai Tucson ( फोटो - Hyundai Motor )

हैदराबाद: दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी Hyundai ने अक्टूबर 2026 में दक्षिण कोरिया में लॉन्च होने वाली 2027 Hyundai Tucson SUV की टेक्निकल जानकारी का खुलासा किया है. नई जनरेशन का यह मॉडल अपने पिछले मॉडल से बड़ा होने वाला है. इसके साथ ही, इसमें अपडेटेड सस्पेंशन, बेहतर एयरोडायनामिक्स, दो पावरट्रेन ऑप्शन और नए सेफ्टी फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि पांचवीं जनरेशन की Hyundai Tucson को भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं. 2027 Hyundai Tucson का पावरट्रेन

नई जेनरेशन की Hyundai Tucson दो पावरट्रेन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. इसमें पहला, 1.6-लीटर, फोर-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन है, जो 193 hp की पावर और 265 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा गया है. खास बात यह है कि यह नया इंजन मौजूदा Hyundai Tucson के इंजन के मुकाबले 13 hp ज़्यादा पावर देता है. इसके अलावा, दूसरा इंजन ऑप्शन वही 1.6-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जिसमें हुंडई का नेक्स्ट-जेनरेशन हाइब्रिड सिस्टम जोड़ा गया है. इसका कंबाइंड आउटपुट 245 hp है, और कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 17.4 kmpl है. हाइब्रिड पावरट्रेन वाली Hyundai Tucson में 'इनर्शियल ड्राइविंग गाइडेंस' सिस्टम दिए जाने की उम्मीद है, जो ड्राइवर को फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर बनाने के लिए सही समय पर एक्सेलेरेटर से पैर हटाने का संकेत देता है. पहले से ज्यादा बड़ी और चौड़ी 2027 Hyundai Tucson

आने वाली 2027 Hyundai Tucson की लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस मौजूदा मॉडल के मुकाबले बढ़ गए हैं. कंपनी का दावा है कि आने वाली Hyundai Tucson पिछले मॉडल के मुकाबले 60 mm लंबी और 40 mm चौड़ी की गई है. इतना ही नहीं, आने वाली Hyundai Tucson का व्हीलबेस भी 30 mm बढ़ाया गया है. दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी का कहना है कि पिछली सीट पर हेडरूम 29 mm बढ़कर 1,031 mm हो गया है, जबकि पिछली सीट के दरवाज़े 83 डिग्री तक खुल सकते हैं, जो पिछली जनरेशन की Hyundai Tucson में 73 डिग्री तक ही खुलते थे, जिससे गाड़ी में अंदर आना और बाहर निकलना आसान हो जाता है. 2027 Hyundai Tucson का सस्पेंशन और चेसिस

हुंडई ने इस कार के फ्रंट सस्पेंशन के माउंटिंग पॉइंट्स को मज़बूत किया है, और साथ ही रियर सस्पेंशन को सपोर्ट करने वाले अंडरबॉडी स्ट्रक्चर को भी मज़बूत बनाया है. इसके अलावा, इस SUV में एक नया सस्पेंशन वॉल्व दिया गया है.