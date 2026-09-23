2027 Hyundai Tucson के स्पेसिफिकेशन का खुलासा, हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ होगी पेश
Hyundai ने ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च होने वाली अपनी 2027 Hyundai Tucson SUV के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का खुलासा किया है.
Published : September 23, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी Hyundai ने अक्टूबर 2026 में दक्षिण कोरिया में लॉन्च होने वाली 2027 Hyundai Tucson SUV की टेक्निकल जानकारी का खुलासा किया है. नई जनरेशन का यह मॉडल अपने पिछले मॉडल से बड़ा होने वाला है.
इसके साथ ही, इसमें अपडेटेड सस्पेंशन, बेहतर एयरोडायनामिक्स, दो पावरट्रेन ऑप्शन और नए सेफ्टी फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि पांचवीं जनरेशन की Hyundai Tucson को भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं.
2027 Hyundai Tucson का पावरट्रेन
नई जेनरेशन की Hyundai Tucson दो पावरट्रेन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. इसमें पहला, 1.6-लीटर, फोर-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन है, जो 193 hp की पावर और 265 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा गया है. खास बात यह है कि यह नया इंजन मौजूदा Hyundai Tucson के इंजन के मुकाबले 13 hp ज़्यादा पावर देता है.
इसके अलावा, दूसरा इंजन ऑप्शन वही 1.6-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जिसमें हुंडई का नेक्स्ट-जेनरेशन हाइब्रिड सिस्टम जोड़ा गया है. इसका कंबाइंड आउटपुट 245 hp है, और कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 17.4 kmpl है.
हाइब्रिड पावरट्रेन वाली Hyundai Tucson में 'इनर्शियल ड्राइविंग गाइडेंस' सिस्टम दिए जाने की उम्मीद है, जो ड्राइवर को फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर बनाने के लिए सही समय पर एक्सेलेरेटर से पैर हटाने का संकेत देता है.
पहले से ज्यादा बड़ी और चौड़ी 2027 Hyundai Tucson
आने वाली 2027 Hyundai Tucson की लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस मौजूदा मॉडल के मुकाबले बढ़ गए हैं. कंपनी का दावा है कि आने वाली Hyundai Tucson पिछले मॉडल के मुकाबले 60 mm लंबी और 40 mm चौड़ी की गई है. इतना ही नहीं, आने वाली Hyundai Tucson का व्हीलबेस भी 30 mm बढ़ाया गया है.
दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी का कहना है कि पिछली सीट पर हेडरूम 29 mm बढ़कर 1,031 mm हो गया है, जबकि पिछली सीट के दरवाज़े 83 डिग्री तक खुल सकते हैं, जो पिछली जनरेशन की Hyundai Tucson में 73 डिग्री तक ही खुलते थे, जिससे गाड़ी में अंदर आना और बाहर निकलना आसान हो जाता है.
2027 Hyundai Tucson का सस्पेंशन और चेसिस
हुंडई ने इस कार के फ्रंट सस्पेंशन के माउंटिंग पॉइंट्स को मज़बूत किया है, और साथ ही रियर सस्पेंशन को सपोर्ट करने वाले अंडरबॉडी स्ट्रक्चर को भी मज़बूत बनाया है. इसके अलावा, इस SUV में एक नया सस्पेंशन वॉल्व दिया गया है.
पूरे सेटअप को इस तरह से ट्यून किया गया है कि यह बॉडी की हलचल को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सके और सड़क के झटकों को सोख सके. कंपनी ने बताया कि 2027 Hyundai Tucson का साइज़ बड़ा होने के बावजूद, तेज़ रफ़्तार में मोड़ते समय भी इसमें बॉडी रोल ज़्यादा नहीं होता है.
इसके हाइब्रिड वर्जन में E-ट्रैक्शन फ़ंक्शन भी दिया गया है, जो बॉडी की हलचल को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर का इस्तेमाल करता है. इसके अलावा, कंपनी ने इंजन माउंट्स में भी बदलाव किए हैं और डैशबोर्ड में साउंड इंसुलेशन को बेहतर बनाया गया है. दरवाज़ों में मोटे ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, जिससे केबिन के अंदर इंजन, हवा और सड़क का शोर कम हो सकता है.
2027 Hyundai Tucson के सेफ्टी फीचर्स
नई 2027 Hyundai Tucson में स्टैंडर्ड तौर पर नौ एयरबैग्स दिए जाएंगे. इसके साथ ही, इस SUV में नेविगेशन-बेस्ड अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और आगे-पीछे से होने वाली टक्कर से बचाने वाला असिस्ट फ़ीचर भी मिलता है.
एक और खास फ़ीचर जो इस कार में शामिल किया गया है, वह मेमोरी-बेस्ड रिवर्स असिस्ट फ़ंक्शन है. Hyundai के मुताबिक, यह सिस्टम पहले तय किए गए रास्ते को दोहराते हुए रिवर्स करते समय SUV को अपने-आप स्टीयर कर सकता है.
दिलचस्प बात यह है कि इस SUV में 'ग्राउंड व्यू' का फ़ीचर दिया गया है, जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर गाड़ी के नीचे की ज़मीन दिखाता है. कनेक्टिविटी के मामले में, नई Hyundai Tucson में कंपनी का Pleos Connect इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें Gleo AI भी मिलता है. यह Pleos App Market के ज़रिए थर्ड-पार्टी ऐप्स को भी सपोर्ट करता है.
2027 Hyundai Tucson का इंटीरियर
नई 2027 Hyundai Tucson के इंटीरियर की बात करें तो इसमें नए डिज़ाइन वाला केबिन मिलता है, जिसमें फ्लोटिंग-स्टाइल डैशबोर्ड और D-कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है. इसमें एक स्लिम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिलता है, जबकि सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन 12.9-इंच या 17-इंच के साइज़ में मिलता है. Hyundai इस SUV को चार सिंगल-टोन और तीन डुअल-टोन इंटीरियर थीम के साथ पेश कर रही है.
इसके साथ उपलब्ध कॉम्बिनेशन में मड ग्रे और डव ग्रे, ब्लैक और सैंड बेज, और ब्लैक के साथ इनले सॉइल ब्राउन कलर शामिल हैं. अंत में, 2027 Hyundai Tucson आठ एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी, जिनमें से पांच नए हैं, जिनमें सेरेनिटी व्हाइट पर्ल, ड्रिफ्टवुड ग्रे मैट, ड्रिफ्टवुड ग्रे मेटैलिक, रेडरॉक ऑरेंज मैट और गोयो कॉपर पर्ल कलर शामिल हैं.