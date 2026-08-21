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भारतीय बाजार के लिए पेश हुई 2027 BMW i5 LWB, बुकिंग हुई शुरू, जल्द होगी लॉन्च

BMW India ने भारत के लिए अपनी नई BMW i5 LWB इलेक्ट्रिक को पेश कर दिया है. कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू की है.

2027 BMW i5 LWB
2027 BMW i5 LWB भारत के लिए हुई पेश (फोटो - BMW India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW India ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई BMW X1 LWB एसयूवी को लॉन्च करने के साथ-साथ नई BMW i5 LWB इलेक्ट्रिक को पेश कर दिया है, जिसे आने वाले हफ़्तों में लॉन्च किया जाएगा. इसे पेश करने के साथ ही कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक सेडान की बुकिंग भी शुरू कर दी है.

संभावना जताई जा रही है कि यह देश में पहले से बिक रही BMW i5 M60 के मुकाबले ज़्यादा आरामदायक विकल्प के तौर पर बिक्री के लिए उतारी जाएगी. BMW i5 M60 के उलट, BMW i5 LWB को स्थानीय स्तर पर असेंबल किया जाएगा, जिससे इसकी कीमत इम्पोर्ट की गई BMW i5 M60 से कम हो सकती है. इस सेडान को चेन्नई में BMW Group के प्लांट से तैयार करके बाज़ार में उतारा जाएगा.

2027 BMW i5 LWB
2027 BMW i5 LWB का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - BMW India)

नई BMW i5 LWB इलेक्ट्रिक का आकार
इस सेडान के आकार की बात करें तो BMW i5 LWB काफी बड़ी है. इस कार की लंबाई 5,175mm, चौड़ाई 2,156mm और ऊंचाई 1,520mm रखी गई है. सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका व्हीलबेस 3,105mm रखा गया है, जो स्टैंडर्ड BMW i5 के मुकाबले 110mm ज़्यादा है. ज़्यादा लंबे व्हीलबेस की वजह से ज़्यादा लेगरूम और केबिन में ज़्यादा जगह मिलने की उम्मीद है.

नई BMW i5 LWB इलेक्ट्रिक का पावरट्रेन
इसके पावरट्रेन की बात करें तो, BMW i5 LWB में 81.6kWh का बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 264 bhp की पावर प्रदान करती है. कंपनी का दावा है कि इसकी MIDC रेंज 669km तक है. BMW का यह भी कहना है कि यह LWB सेडान 0 से 100km/h की रफ़्तार 6.7 सेकंड में पकड़ सकती है.

2027 BMW i5 LWB
2027 BMW i5 LWB का रियर प्रोफाइल (फोटो - BMW India)

लिमिटेड यूनिट्स में होगी लॉन्च BMW i5 LWB इलेक्ट्रिक
ध्यान देने वाली बात यह है कि BMW i5 LWB को लिमिटेड-रन 'फर्स्ट एडिशन' स्पेसिफिकेशन में उतारा जाएगा, जिसकी सिर्फ़ 99 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी. 'फर्स्ट एडिशन' यूनिट्स कार्बन ब्लैक मेटैलिक पेंट और टाइटेनियम ब्रॉन्ज़ ट्रिम इंसर्ट्स के साथ पेश की जाएंगी.

इसके केबिन में एडिशन-स्पेसिफिक ओपन-पोर वुड ट्रिम और सिल्वर ब्रॉन्ज़ ट्रिम एक्सेंट्स दिए जाएंगे. इसे और खास बनाने के लिए डैशबोर्ड पर 'फर्स्ट एडिशन' की लेज़र एनग्रेविंग भी दी जाएगी. वहीं फीचर्स की बात करें तो BMW का कहना है कि 'फर्स्ट एडिशन' में रियर सीट एंटरटेनमेंट पैकेज स्टैंडर्ड तौर पर दिया जाएगा.

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2027 BMW i5 LWB का साइड प्रोफाइल (फोटो - BMW India)

नई BMW i5 LWB इलेक्ट्रिक के फीचर्स
कार में मिलने वाले अन्य फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें BMW का कर्व्ड डिस्प्ले लगाया जाएगा, जिसमें सेंट्रल टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. इसके अलावा, इसमें फ़ोर-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड फ्रंट सीट्स, Bowers & Wilkins का ऑडियो सिस्टम और वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड के साथ अन्य फीचर्स होंगे.

इसके अलावा, BMW ने इस लॉन्ग-व्हीलबेस सेडान के लिए रियर एक्सल एयर सस्पेंशन की भी जानकारी दी है. इस कार की कीमत 1 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से कम रखी जा सकती है.

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