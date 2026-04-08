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23 अप्रैल को लॉन्च होने वाली है 2026 Yezdi Scrambler मोटरसाइकिल, जानें क्या होंगे बदलाव

2026 Yezdi Scrambler के अनुमानित अपडेट्स इसके अनुमानित अपडेट्स की बात करें तो नई बाइक में एक नया LED हेडलैंप और टेललैंप इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके साथ ही इसे और भी आकर्षक लुक देने के लिए इसके इंडिकेटर्स में भी बदलाव किए जा सकता है और नए कलर ऑप्शंस भी मिलने की उम्मीद है.

नए अपडेटेड Yezdi Scrambler के टेस्ट मॉडल्स को 2025 में कई बार देखा गया था, जिससे पता चलता है कि इसमें परफॉर्मेंस और राइडिंग एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए मैकेनिकल बदलाव किए जाएंगे, साथ ही इसमें नए फीचर्स और बदले हुए स्टाइलिंग भी देखने को मिलेंगे.

वैसे तो कंपनी ने इसके खास डीटेल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन 2026 Yezdi Scrambler अपने साथी मॉडलों की राह पर चलते हुए कई बड़े अपडेट्स के साथ बाजार में उतारी जाएगी.

इनमें से अपडेटेड Yezdi Adventure और Roadster को पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और ये दोनों बिक्री पर उपलब्ध हैं. अब कंपनी के लाइनअप में सिर्फ़ Scrambler ही बची है, जिसे अगला मॉडल ईयर अपडेट मिलना बाकी है. कंपनी द्वारा जारी टीज़र के अनुसार, यह मोटरसाइकिल 23 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर बाजार में उतारी जाएगी.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yezdi Motorcycles ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक नई बाइक का रहस्यमयी टीजर जारी किया है. जिसे लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अपडेटेड Yezdi Scrambler हो सकती है. Classic Legends के मालिकाना हक वाली यह कंपनी भारतीय बाजार में तीन मोटरसाइकिलें बेच रही है.

हालांकि, बाइक का ओवरऑल आकार काफी हद तक वैसा ही होने वाला है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि इसमें एक नया इंजन कवर लगाया गया है, जिस पर ब्रॉन्ज़ फ़िनिश दी गई है. यह मौजूदा मॉडल में दिखने वाले बॉक्सी, काले कवर की जगह लेता है. इसके अलावा, टेस्ट म्यूल में नए पिलियन फ़ुटपेग ब्रैकेट्स और मौजूदा सिंगल-पीस यूनिट की जगह एक नया स्प्लिट पिलियन ग्रैबरेल भी दिया जा सकता है.

टेस्ट म्यूल में एक और अहम बदलाव साफ़-साफ़ नज़र आता है, जोकि एक नया सिंगल-साइडेड एग्ज़ॉस्ट मिलने वाला, जिसे मौजूदा Scrambler के ट्विन-पाइप डिज़ाइन की जगह पर इस्तेमाल किया गया है. इससे वज़न में काफ़ी कमी आएगी और संभावना जताई जा रही है कि कुल कर्ब वज़न में से लगभग 15 kg कम हो जाएगा.

2026 Yezdi Scrambler का नया इंजन

इंजन की बात करें तो 2026 Yezdi Scrambler में अपडेटेड Alpha2 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो Yezdi की नई Roadster और Adventure बाइक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है. नया 334 cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड कूल्ड इंजन में नए अंदरूनी पार्ट्स लगाए गए हैं, जिसके चलते यह इंजन 29 bhp की पावर और 29.8 Nm का अधिकतम टॉर्क देता है.

इसके बावजूद, नई Scrambler के पावर यूनिट को इस लाइनअप में सबसे ज़्यादा दमदार (aggressive) वेरिएंट के तौर पर ट्यून किए जाने की उम्मीद है, और इसमें बेहतर एक्सीलरेशन के लिए एक बदला हुआ स्प्रोकेट सेटअप भी मिल सकता है.

2026 Yezdi Scrambler का अपडेटेड हार्डवेयर

हार्डवेयर की बात करें तो मौजूदा Scrambler एक डबल क्रैडल फ्रेम पर बनाई जाती है, जिसमें 41 mm के टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और एडजस्टेबल प्री-लोड वाले गैस-चार्ज्ड ट्विन RSU लगाए जाते हैं. इस बाइक में आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच का व्हील लगाया जाता है, जिनमें आगे 320 mm और पीछे 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, और इसके साथ, इसमें डुअल-चैनल ABS भी मिलता है.

संभावना जताई जा रही है कि नए मॉडल में भी यही हार्डवेयर कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि राइडिंग को और आरामदायक बनाने के लिए इसमें कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए जा सकते हैं. मौजूदा Yezdi Scrambler के सस्पेंशन सेटअप को काफी कड़ा होने की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ा था, ऐसे में संभावना है कि Yezdi इस बात पर ध्यान देते हुए, नए मॉडल में राइड को ज़्यादा आरामदायक बनाएगी.