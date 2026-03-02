ETV Bharat / technology

नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुई 2026 Yamaha XSR155, जानें क्या है कीमत

Yamaha India ने अपनी नई Yamaha XSR155 को एक नए कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतार दिया है. इसकी कीमत 1.59 लाख रुपये है.

2026 Yamaha XSR155
2026 Yamaha XSR155 नए कलर ऑप्शन में लॉन्च (फोटो - Yamaha Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 2, 2026 at 5:14 PM IST

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha Motor India ने साल 2026 के अपडेट के तौर पर अपनी नई Yamaha XSR155 को एक नए कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतार दिया है. यह नया कलर ऑप्शन मेटैलिक ब्लैक कलर है, और नाम के अनुसार मोटरसाइकिल को ब्लैक कलर स्कीम में फ़िनिश किया गया है.

नई Yamaha XSR 155 के टाइमलेस नियो रेट्रो डिज़ाइन लैंग्वेज को कॉम्प्लिमेंट करती है. मोटरसाइकिल के ब्लैक शेड को कॉम्प्लिमेंट करने के लिए, इसके फ्रंट में अपसाइड-डाउन फोर्क्स को गोल्डन शेड में फ़िनिश किया गया है. कंपनी ने इस नए कलर ऑप्शन को 1.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.

2026 Yamaha XSR155 का डिजाइन
नए मेटैलिक ब्लैक कलर के अलावा, इस मोटरसाइकिल को मेटैलिक ग्रे, विविड रेड, ग्रेइश ग्रीन मेटैलिक और मेटैलिक ब्लू कलर में बेचा जा रहा है. ये कलर ऑप्शन इसके नियो रेट्रो डिज़ाइन को एक अलग पहचान देते हैं. ये शेड्स मोटरसाइकिल के गोल LED हेडलैंप, टियरड्रॉप शेप के फ्यूल टैंक और सिंगल पीस स्क्रैम्बलर स्टाइल सीट के साथ बेहतरीन लगते हैं.

मोटरसाइकिल का मेटैलिक ग्रे कलर ऑप्शन इस पैलेट में सबसे सिंपल ऑप्शन है, जिससे साफ़ लाइनें और मिनिमल बॉडीवर्क बिना ज़्यादा ध्यान खींचे अलग दिखते हैं. वहीं दूसरी ओर, विविड रेड कलर ऑप्शन ज़्यादा शार्प विज़ुअल अपील देता है, जिसमें टैंक और साइड पैनल पर कंट्रास्टिंग हाइलाइट्स मिलती हैं, जो इसे थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक लुक देते हैं.

ग्रेइश ग्रीन मेटैलिक मोटरसाइकिल के रफ एंड टफ अंडरटोन में आता है, जिसे एलॉय व्हील्स पर हल्की ऑरेंज डिटेलिंग से और बेहतर बनाया गया है, जो थोड़ा कंट्रास्ट देता है. इसके बाद, मेटैलिक ब्लू इस रेंज का ज़्यादा चमकदार और ज़्यादा ध्यान खींचने वाला विकल्प है, जो कंपनी की बड़ी कलर आइडेंटिटी के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है और साथ ही बाइक की रेट्रो थीम में भी अच्छी तरह से फिट बैठता है.

2026 Yamaha XSR155 की प्राइस लिस्ट

Yamaha XSR155 की प्राइस लिस्टनई कीमत (एक्स-शोरूम)
मेटैलिक ब्लू1.50 लाख रुपये
विविड रेड1.53 लाख रुपये
मेटैलिक ग्रे1.57 लाख रुपये
मेटैलिक ग्रेइश ग्रीन1.59 लाख रुपये
नया मेटैलिक ब्लैक1.59 लाख रुपये

2026 Yamaha XSR155 का इंजन
नई Yamaha XSR155 के इंजन विकल्प की बात करें तो इसमें 155cc का लिक्विड-कूल्ड, 4-वॉल्व इंजन इस्तेमाल किया गया है, और इसमें VVA या वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन मिलता है. यह इंजन 18.10 bhp की अधिकतम पावर और 14.2 Nm का अधिकतम टॉर्क आउटपुट प्रदान करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

मोटरसाइकिल की लॉन्च पर कमेंट करते हुए, Yamaha Motor India Group के चेयरमैन, हाजीमे आओटा ने कहा कि, "Yamaha में, इनोवेशन इमोशन से चलता है और हमारे राइडर्स इसे आकार देते हैं. Yamaha XSR155 के डेब्यू के बाद से इसे मिला ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भारत में मॉडर्न रेट्रो स्पोर्ट फिलॉसफी की मज़बूत पहचान दिखाता है. जब हमारी कम्युनिटी ने ब्लैक वेरिएंट के लिए साफ़ इच्छा जताई, तो हमने फुर्ती और मकसद के साथ काम किया."

आओटा ने आगे कहा कि, "मेटैलिक ब्लैक Yamaha XSR155 को लाना सिर्फ़ एक नए कलर ऑप्शन के बारे में नहीं है, बल्कि यह उन राइडर्स के साथ हमारे कनेक्शन को और गहरा करने के बारे में है जो एक ही शानदार पैकेज में अपनी पहचान, परफॉर्मेंस और स्टाइलिंग चाहते हैं. हम ऐसे प्रोडक्ट्स देने के लिए कमिटेड हैं, जो ओनरशिप पर गर्व और प्योर राइडिंग एक्साइटमेंट जगाएं."

