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TFT डिस्प्ले के साथ अपडेट हुई 2026 Yamaha RayZR 125, Fascino 125 को मिला नया कलर ऑप्शन

Yamaha Motorcycle ने 2026 के लिए अपने 2026 Yamaha Fascino 125 और 2026 RayZR Street Rally को अपडेट कर दिया है.

2026 Yamaha RayZR 125 and Fascino 125 Launched in India
भारत में 2026 Yamaha RayZR 125 और Fascino 125 लॉन्च हुईं. (फोटो - Yamaha Motorcycle & Scooter India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 3:36 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 3:50 PM IST

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हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha Motorcycle & Scooter India ने 2026 के लिए अपनी 125cc स्कूटर रेंज को नए कलर्स, ग्राफिक्स और स्टाइलिंग अपडेट्स के साथ बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी की इस रेंज में 2026 Yamaha Fascino 125 और 2026 RayZR Street Rally शामिल हैं.

जहां कंपनी ने 2026 Yamaha Fascino 125 की शुरुआती कीमत 78,980 रुपये रखी है, वहीं 2026 RayZR Street Rally की शुरुआती कीमत 93,930 रुपये है. 2026 RayZR Street Rally में अब टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है, जबकि नई Yamaha Fascino S में पिछले साल पेश किया गया TFT सेटअप ही जारी रखा गया है.

2026 Yamaha Fascino 125 और 2026 Yamaha RayZR Street Rally की कीमत
2026 RayZR 125 Fi Hybrid रेंज की शुरुआती कीमत ड्रम-ब्रेक वेरिएंट के लिए 79,880 रुपये और डिस्क वर्ज़न के लिए 87,680 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. लाइटबार और अतिरिक्त क्रैश प्रोटेक्शन के साथ बाजार में आने वाले 2026 RayZR Street Rally के LCD कंसोल वाले मॉडल की कीमत 93,930 रुपये है, जबकि नए TFT-इक्विप्ड वर्ज़न की कीमत 1 लाख रुपये है.

वेरिएंट्सनए कलर विकल्पकीमत (एक्स-शोरूम)
RayZR Street Rally (TFT)मैट टाइटन और मैट ब्लैक1 लाख रुपये
RayZR Street Rally (LCD)आइस फ्लूओ वर्मिलियन और मैट ब्लैक93,930 रुपये
RayZR (डिस्क)मेटैलिक ब्लैक, डार्क मैट ब्लू और आइस फ्लूओ वर्मिलियन87,680 रुपये
RayZR (ड्रम)मेटैलिक ब्लैक79,880 रुपये
Fascino Sमेटैलिक ऑरेंजिश ग्रे – SPL99,030 रुपये
Fascino (डिस्क)मेटैलिक लाइट ग्रीन, कूल ब्लू मेटैलिक और मैट ब्लैक91,070 रुपये
Fascino (ड्रम)येलो कॉकटेल78,980 रुपये

2026 Yamaha Fascino 125 के ड्रम-ब्रेक वाले मॉडल की शुरुआती कीमत 78,980 रुपये और डिस्क-ब्रेक वाले मॉडल की कीमत 91,070 रुपये रखी गई है, जबकि Fascino S वेरिएंट की कीमत 99,030 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

बता दें कि पिछले साल की तुलना में, एंट्री-लेवल RayZR की कीमत में 540 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि LCD कंसोल वाले Street Rally की कीमत में 960 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं Fascino S, पिछले साल बेचे गए TFT-वाले मॉडल – जिसकी कीमत 1.03 लाख रुपये थी – उसके मुकाबले 3,760 रुपये सस्ती हुई है.

RayZR Street Rally को मिला TFT डिस्प्ले
नए RayZR Street Rally में सबसे बड़ा अपडेट कलर TFT डिस्प्ले को इस्तेमाल किया गया है. इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और 'आंसर बैक' फ़ंक्शन जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.

2026 Yamaha Fascino S में पिछले साल के अपडेट के साथ आए TFT डिस्प्ले और नेविगेशन सिस्टम को बरकरार रखा गया है, जबकि इस साल के बदलावों में नई स्टाइलिंग और नए कलर्स पर ध्यान दिया गया है.

इन दोनों स्कूटर में इंटीग्रेटेड स्टार्टर जेनरेटर (ISG) या स्मार्ट मोटर जेनरेटर (SMG) का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि Yamaha इसे कहता है. यह स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी और साइलेंट स्टार्ट सिस्टम के साथ पावर असिस्ट फीचर के साथ आता है.

2026 Yamaha Fascino 125 और 2026 Yamaha RayZR Street Rally के कलर विकल्प
कलर विकल्पों की बात करें तो नई Yamaha RayZR Street Rally TFT मैट टाइटन और मैट ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश की गई है, जबकि LCD वर्जन को आइस फ्लूओ वर्मिलियन और मैट ब्लैक कलर में बेचा जा रहा है. स्टैंडर्ड RayZR का डिस्क वर्जन मेटैलिक ब्लैक, डार्क मैट ब्लू और आइस फ्लूओ वर्मिलियन रंगों में मिलता है, और ड्रम वैरिएंट मेटैलिक ब्लैक रंग में आता है.

2026 Yamaha Fascino S के कलर विकल्पों की बात करें तो इसे नया मेटैलिक ऑरेंजिश ग्रे शेड दिया गया है, जबकि डिस्क वर्जन मेटैलिक लाइट ग्रीन, कूल ब्लू मेटैलिक और मैट ब्लैक कलर में पेश किया गया है. इस स्कूटर का ड्रम वर्जन येलो कॉकटेल फ़िनिश के साथ आता है.

Last Updated : August 18, 2026 at 3:50 PM IST

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