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भारत में लॉन्च हुई नई 2026 Yamaha Fascino 125, मिला नया टेल सेक्शन, जानें कीमत और फीचर्स

Yamaha Motorcycle ने अपने Yamaha Fascino 125 को 2026 के लिए अपडेट कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 76,500 रुपये (एक्स-शोरूम) है.

2026 Yamaha Fascino 125
नई 2026 Yamaha Fascino 125 हुई लॉन्च (फोटो - Yamaha Motorcycle & Scooter India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 16, 2026 at 2:37 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha Motorcycle & Scooter India ने अपने Yamaha Fascino 125 को 2026 के लिए अपडेट कर दिया है. कंपनी ने इस स्कूटर को 76,500 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इस स्कूटर को आखिरी बार अगस्त 2025 में अपडेट किया गया था. इसमें इसके माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम में भी कुछ बदलाव किए गए थे. वहीं, यह नया अपडेट मुख्य रूप से कॉस्मेटिक तौर पर किए गए है, और इसमें सबसे बड़े बदलाव स्कूटर के पिछले हिस्से में देखने को मिलते हैं.

2026 Yamaha Fascino 125 के वेरिएंट और कीमत
नए 2026 Fascino को कंपनी ने तीन वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिनमें Drum, Disc और सबसे महंगा S वेरिएंट शामिल हैं. स्कूटर के वेरिएंट के आधार पर इसकी कीमतों में मामूली रूप से 900 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. अब इसके Drum वेरिएंट की कीमत 75,600 रुपये, Disc वेरिएंट की कीमत 88,000 रुपये और S वेरिएंट की कीमत 95,200 रुपये रखी गई है. ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं.

2026 Yamaha Fascino 125
2026 Yamaha Fascino 125 (फोटो - Yamaha Motorcycle & Scooter India)

2026 Yamaha Fascino 125 में हुए बदलाव
स्कूटर में मिलने वाले नए अपग्रेड्स पर नजर डालें तो, इसमें सबसे बड़ा बदलाव इसके पिछले हिस्से में किया गया है. Yamaha ने पिछले हिस्से (टेल सेक्शन) में बदलाव किया है, और अब टेल लैंप टर्न इंडिकेटर्स से अलग एक यूनिट है. टर्न इंडीकेटर्स ने पहले की इंटीग्रेटेड हाउसिंग की जगह ले ली है.

इस बदलाव से इसकी कुल लंबाई भी कम हो गई है. इसके आकार की बात करें तो यह अब 1,780 mm लंबा है, जबकि पहले इसकी लंबाई 1,920 mm होती थी. इसके अलावा, इसका पूरा डिज़ाइन पहले जैसा ही है.

2026 Yamaha Fascino 125
2026 Yamaha Fascino 125 का टेल सेक्शन (फोटो - Yamaha Motorcycle & Scooter India)

2026 Yamaha Fascino 125 के फीचर्स
स्कूटर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, स्कूटर में पहले से मौजूद कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन को सपोर्ट करता है. स्कूटर के बाकी फीचर्स भी पहले जैसे ही मिलते हैं. इन फीचर्स में टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ, सीट के नीचे 21-लीटर की स्टोरेज, और Smart Motor Generator (SMG) के साथ Yamaha का हाइब्रिड सेटअप शामिल है.

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2026 Yamaha Fascino 125 का रियर प्रोफाइल (फोटो - Yamaha Motorcycle & Scooter India)

इसके अलावा, इस स्कूटर में Silent Start, Stop & Start System और Answer Back फंक्शन भी दिए गए हैं. 2027 Yamaha Fascino 125 में मिलने वाले इंजन बात करें तो इसमें वही 125 cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 8 bhp की पावर और 10.3 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, और इस इंजन को CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. SMG सिस्टम शुरुआती एक्सीलरेशन के दौरान हल्का इलेक्ट्रिक असिस्ट देना जारी रखता है.

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