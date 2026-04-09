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भारतीय बाजार के लिए 2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट का खुलासा, मिले 40 से ज्यादा फीचर्स

हालांकि, Taigun Facelift में ट्रांसमिशन में ही सबसे बड़ा मैकेनिकल बदलाव किया गया है. नई Taigun facelift, जिसमें 1.0L TSI इंजन का विकल्प मिलता है, अब 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की जगह 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. वहीं, 1.5-लीटर, TSI वेरिएंट में अभी भी 7-स्पीड DSG डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है.

Volkswagen Taigun Facelift के पावरट्रेन विकल्प नई Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट के इंजन विकल्पों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 1.0-लीटर, TSI तीन-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 113 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसके अलावा दूसरा विकल्प, 1.5-लीटर, TSI चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है, जो 148 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.

Volkswagen Taigun उन पहले मॉडल्स में से एक थी, जिसे साल 2021 में भारत में लॉन्च किया गया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह लॉन्च कंपनी के 'India 2.0' प्रोजेक्ट के बाद हुआ था, जिसने कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को पूरी तरह से बदल दिया था.

हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen ने भारतीय बाजार में Volkswagen Taigun Facelift को पेश कर दिया है. Taigun नेमप्लेट को अपनी शुरुआती लॉन्च के पांच साल बाद एक मिड-लाइफ़ अपडेट दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे इसकी सिस्टर कार, Skoda Kushaq को भी एक Facelift दिया गया था.

Volkswagen Taigun Facelift का एक्सटीरियर

नई Taigun फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर हिस्से में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. नई Taigun फेसलिफ्ट में सामने का हिस्सा (फ्रंट फेशिया) बदला हुआ नज़र आता है, और ऐसा लगता है कि इसकी हेडलाइट्स पर भी फिर से काम किया गया है.

इसके अलावा, सामने वाले बंपर को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह पिछले मॉडल के मुकाबले ज़्यादा शार्प और आकर्षक दिखता है. Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट, कंपनी के नए मॉडल्स की डिज़ाइन फिलॉसफी के अनुरूप है. यह SUV अपने बड़े मॉडल, Volkswagen Tayron R-Line जैसी ही दिखती है.

2026 Volkswagen Taigun Facelift की सनरूफ (फोटो - Volkswagen India)

कार के साइड प्रोफ़ाइल की बात करें तो यह पिछले मॉडल जैसा ही दिखता है. हालांकि, नई Volkswagen Taigun फ़ेसलिफ़्ट में अलॉय व्हील का एक नया डिज़ाइन दिया गया है, जो फ़ेसलिफ़्ट से पहले वाली Taigun के मुकाबले ज़्यादा शार्प दिखता है.

Volkswagen Taigun Facelift का इंटीरियर

नई Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट के केबिन में कुछ बदलाव किए गए हैं. इस कार में डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम को अपग्रेड करके 10.1-इंच का सिस्टम दिया गया है, जिसमें Google AI असिस्टेंट मिलता है. इसके साथ ही, इसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन का फीचर मिलता है.

कार के स्टीयरिंग व्हील और टच-बेस्ड एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स पिछले मॉडल के जैसे ही रखे गए हैं. इसके अलावा, इस SUV में सनरूफ स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर मिलता है. वहीं इसके लोअर ट्रिम वेरिएंट्स में सिंगल-पेन सनरूफ मिलता है, जबकि हायर-स्पेक वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. कंपनी का दावा है कि नई Taigun में 40 से भी ज़्यादा नए फीचर्स दिए गए हैं.

2026 Volkswagen Taigun Facelift का साइड प्रोफाइल (फोटो - Volkswagen India)

Volkswagen Taigun Facelift के सेफ्टी फीचर्स

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Volkswagen Taigun Facelift को Global NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 40 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिनमें 6 एयरबैग, मल्टी-कोलिजन ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आगे और पीछे के पार्किंग सेंसर्स और कई अन्य तरह के फीचर्स शामिल हैं.