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भारत में लॉन्च हुई 2026 Volkswagen Taigun Facelift एसयूवी, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Volkswagen India ने अपनी Volkswagen Taigun Facelift को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

2026 Volkswagen Taigun Facelift
2026 Volkswagen Taigun Facelift हुई लॉन्च (फोटो - Volkswagen India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 14, 2026 at 5:10 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: हाल ही में कार निर्माता कंपनी Volkswagen India ने अपनी Volkswagen Taigun Facelift से पर्दा उठाया था. अब कंपनी ने अपनी इस कार की कीमतों की घोषणा कर दी है. नई Taigun Facelift को 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. इस कीमत पर Volkswagen की यह कॉम्पैक्ट SUV अपनी पिछली शुरुआती कीमत से करीब 42,000 रुपये कम है.

नए फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत इसके फुली लोडेड 1.5-लीटर ऑटोमैटिक वर्जन के लिए 19.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इसकी कीमतों की घोषणा के साथ ही कंपनी ने एक एश्योर्ड बायबैक प्लान की भी घोषणा की है, जो 3 साल या 30,000 किलोमीटर तक इस्तेमाल किए गए वाहनों के लिए SUV की एक्स-शोरूम कीमत का 75 प्रतिशत रेज़िडुअल वैल्यू (बची हुई कीमत) देने का वादा करता है. हालांकि यह प्लान केवल उन लोगों पर लागू होगा जो 31 मई, 2026 से पहले नई Taigun फेसलिफ्ट की बुकिंग करेंगे.

2026 Volkswagen Taigun Facelift
2026 Volkswagen Taigun Facelift का रियर प्रोफाइल (फोटो - Volkswagen India)

Volkswagen Taigun Facelift की कीमत

Taigun Facelift वेरिएंट के नाम1.0-लीटर MT विकल्प की कीमत1.0-लीटर AT विकल्प की कीमत1.5-लीटर DSG विकल्प की कीमत
Comfortline11 लाख रुपये--
Highline12.70 लाख रुपये13.80 लाख रुपये-
Highline Plus14.30 लाख रुपये15.45 लाख रुपये-
GT Line14.60 लाख रुपये15.75 लाख रुपये-
Topline16 लाख रुपये17.17 लाख रुपये-
GT Plus Chrome--19 लाख रुपये
GT Plus Sport--19.30 लाख रुपये

Volkswagen Taigun Facelift का एक्सटीरियर
नई Taigun फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर हिस्से में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. नई Taigun फेसलिफ्ट में सामने का हिस्सा (फ्रंट फेशिया) बदला हुआ नज़र आता है, और ऐसा लगता है कि इसकी हेडलाइट्स पर भी फिर से काम किया गया है.

2026 Volkswagen Taigun Facelift
2026 Volkswagen Taigun Facelift का इंटीरियर (फोटो - Volkswagen India)

इसके अलावा, सामने वाले बंपर को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह पिछले मॉडल के मुकाबले ज़्यादा शार्प और आकर्षक दिखता है. Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट, कंपनी के नए मॉडल्स की डिज़ाइन फिलॉसफी के अनुरूप है. यह SUV अपने बड़े मॉडल, Volkswagen Tayron R-Line जैसी ही दिखती है.

Volkswagen Taigun Facelift का इंटीरियर
नई Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट के केबिन में कुछ बदलाव किए गए हैं. इस कार में डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम को अपग्रेड करके 10.1-इंच का सिस्टम दिया गया है, जिसमें Google AI असिस्टेंट मिलता है. इसके साथ ही, इसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन का फीचर मिलता है.

2026 Volkswagen Taigun Facelift
2026 Volkswagen Taigun Facelift का साइड प्रोफाइल (फोटो - Volkswagen India)

कार के स्टीयरिंग व्हील और टच-बेस्ड एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स पिछले मॉडल के जैसे ही रखे गए हैं. इसके अलावा, इस SUV में सनरूफ स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर मिलता है. वहीं इसके लोअर ट्रिम वेरिएंट्स में सिंगल-पेन सनरूफ मिलता है, जबकि हायर-स्पेक वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. कंपनी का दावा है कि नई Taigun में 40 से भी ज़्यादा नए फीचर्स दिए गए हैं.

Volkswagen Taigun Facelift के सेफ्टी फीचर्स
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Volkswagen Taigun Facelift को Global NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 40 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिनमें 6 एयरबैग, मल्टी-कोलिजन ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आगे और पीछे के पार्किंग सेंसर्स और कई अन्य तरह के फीचर्स शामिल हैं.

2026 Volkswagen Taigun Facelift
2026 Volkswagen Taigun Facelift (फोटो - Volkswagen India)

Volkswagen Taigun Facelift के पावरट्रेन विकल्प
नई Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट के इंजन विकल्पों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 1.0-लीटर, TSI तीन-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 113 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसके अलावा दूसरा विकल्प, 1.5-लीटर, TSI चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है, जो 148 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.

हालांकि, Taigun Facelift में ट्रांसमिशन में ही सबसे बड़ा मैकेनिकल बदलाव किया गया है. नई Taigun facelift, जिसमें 1.0L TSI इंजन का विकल्प मिलता है, अब 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की जगह 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. वहीं, 1.5-लीटर, TSI वेरिएंट में अभी भी 7-स्पीड DSG डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है.

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