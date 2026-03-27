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9 अप्रैल को लॉन्च होने वाली है नई Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट, जानें क्या होंगे बदलाव

हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen अपनी फेसलिफ़्टेड कॉम्पैक्ट SUV, Volkswagen Taigun को 9 अप्रैल को लॉन्च करने वाली है. Volkswagen Taigun को भारत में पहली बार साल 2021 में लॉन्च किया गया था, और यह कंपनी के लिए एक लोकप्रिय कार रही है.

यह फेसलिफ़्ट इसके लाइफ़ साइकल का पहला अपडेट होगा, जो Skoda Kushaq के जैसा ही हो सकता है. संभावना जताई जा रही है कि इस SUV में बाहरी बदलाव, नए इंटीरियर, अतिरिक्त फ़ीचर्स और एक नया गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे नई Skoda Kushaq में देखने को मिलता है.

2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर

डिजाइन की बात करें तो अपडेटेड Volkswagen Taigun में एक कनेक्टेड LED DRL मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे कंपनी की बड़ी मॉडल Volkswagen Tayron R Line में मिलता है, इसके साथ ही इसमें ज़्यादा आकर्षक LED हेडलैंप्स और एक इलुमिनेटेड VW बैज भी होगा. इसके अलावा, कार में सामने की निचली ग्रिल, आगे और पीछे के बंपर, और LED टेल लैंप्स को भी बदला और नया रूप दिया गया है.

2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट का इंटीरियर

इसके इंटीरियर की बात करें तो संभावना जताई जा रही है कि फेसलिफ़्टेड Volkswagen Taigun के केबिन में भी Skoda Kushaq फेसलिफ़्ट जैसे ही बदलाव किए जा सकते हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि Volkswagen Taigun फेसलिफ़्ट में 10.1-इंच का डिजिटल इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा.

इसके अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें पावर्ड फ़्रंट सीट्स, ऊंचे वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ़ और हवादार फ़्रंट सीट्स जैसे फ़ीचर्स मिलेंगे. हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या Volkswagen Taigun में भी नई Skoda Kushaq की तरह पीछे की सीटों पर मसाज का फ़ीचर मिलेगा या नहीं.