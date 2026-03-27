9 अप्रैल को लॉन्च होने वाली है नई Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट, जानें क्या होंगे बदलाव
Volkswagen अपनी फेसलिफ़्टेड कॉम्पैक्ट SUV, Volkswagen Taigun को 9 अप्रैल को लॉन्च करने वाली है. इसमें कई एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट्स होंगे.
Published : March 27, 2026 at 2:13 PM IST
हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen अपनी फेसलिफ़्टेड कॉम्पैक्ट SUV, Volkswagen Taigun को 9 अप्रैल को लॉन्च करने वाली है. Volkswagen Taigun को भारत में पहली बार साल 2021 में लॉन्च किया गया था, और यह कंपनी के लिए एक लोकप्रिय कार रही है.
यह फेसलिफ़्ट इसके लाइफ़ साइकल का पहला अपडेट होगा, जो Skoda Kushaq के जैसा ही हो सकता है. संभावना जताई जा रही है कि इस SUV में बाहरी बदलाव, नए इंटीरियर, अतिरिक्त फ़ीचर्स और एक नया गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे नई Skoda Kushaq में देखने को मिलता है.
2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर
डिजाइन की बात करें तो अपडेटेड Volkswagen Taigun में एक कनेक्टेड LED DRL मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे कंपनी की बड़ी मॉडल Volkswagen Tayron R Line में मिलता है, इसके साथ ही इसमें ज़्यादा आकर्षक LED हेडलैंप्स और एक इलुमिनेटेड VW बैज भी होगा. इसके अलावा, कार में सामने की निचली ग्रिल, आगे और पीछे के बंपर, और LED टेल लैंप्स को भी बदला और नया रूप दिया गया है.
2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट का इंटीरियर
इसके इंटीरियर की बात करें तो संभावना जताई जा रही है कि फेसलिफ़्टेड Volkswagen Taigun के केबिन में भी Skoda Kushaq फेसलिफ़्ट जैसे ही बदलाव किए जा सकते हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि Volkswagen Taigun फेसलिफ़्ट में 10.1-इंच का डिजिटल इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा.
इसके अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें पावर्ड फ़्रंट सीट्स, ऊंचे वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ़ और हवादार फ़्रंट सीट्स जैसे फ़ीचर्स मिलेंगे. हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या Volkswagen Taigun में भी नई Skoda Kushaq की तरह पीछे की सीटों पर मसाज का फ़ीचर मिलेगा या नहीं.
2026 Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट के इंजन विकल्प
Volkswagen की फेसलिफ़्टेड कॉम्पैक्ट SUV, Taigun में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें वही इंजन विकल्प मिलने वाले हैं, जिनमें 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा. जहां पहला इंजन 113 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क देता है, वहीं, दूसरा इंजन 148 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है.
फेसलिफ्टेड मॉडल में एकमात्र बड़ा बदलाव 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का शामिल होना होगा, जिसमें 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन को हटाकर उसकी जगह 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन लगाया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे फेसलिफ़्टेड Skoda Kushaq में किया गया है.
वहीं, 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन में सात-स्पीड DSG डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पहले की तरह ही बना रहेगा. Volkswagen Taigun के फेसलिफ़्टेड मॉडल की लाइनअप में कुछ नए वेरिएंट भी जोड़े जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा Skoda Auto ने अपनी फेसलिफ़्टेड Kushaq के साथ किया था.
बाजार में लॉन्च होने के बाद, Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट का मुकाबला Hyundai Creta, Skoda Kushaq, Renault Duster, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Maruti Suzuki Victoris, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate, Citroen Aircross और MG Astor जैसी कारों से होने वाला है.